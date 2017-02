Kolberg nekter å ta imot regjeringens rapport om 22.juli-oppfølging

Forsvarsdepartementet planlegger å sende sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport til Stortinget. Martin Kolberg nekter å ta imot.

– Det kan de bare la være å sende, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kolberg reagerer meget sterkt på at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet ikke vil offentliggjøre et sammendrag av en rapport Riksrevisjonen har laget om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren. I rapporten kommer Riksrevisjonen med svært sterk kritikk av regjeringen for ikke å følge opp Stortingets instruks om bedre sikring og samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

Som VG meldte tidligere i kveld, nekter de to departementene å offentliggjøre sammendraget, som Riksrevisjonen har rensket for hemmeligstemplede opplysninger. Istedet planlegger Forsvarsdepartementet å levere et sammendrag de selv har laget til Stortinget.

– Jeg har ikke noe ønske om å ta imot et slikt sammendrag, og jeg kommer til å foreslå for komiteen at vi lar være, sier Kolberg.

Forsøkte å endre konklusjonene



Riksrevisor Per-Kristian Foss uttalte tidligere i kveld til VG at Forsvarsdepartementet to ganger har forsøkt å endre sammendraget. Den siste gangen slik at konklusjonen ville blitt en mildere kritikk av regjeringen, ifølge Foss.

Martin Kolberg sier til VG at han aldri har opplevd en lignende prosess. Han har selv lest sammendraget Riksrevisjonen har sendt til Stortinget, men som regjeringen nekter å offentliggjøre.

– Jeg stiller meg helt og fullt bak riksrevisoren. Det er ikke noe saklig grunnlag for at hans versjon av sammendraget ikke skal kunne offentliggjøres. Da må det ligge andre ting bak, sier Kolberg.

– Hva er det som kan ligge bak?

– Det kan man bare spekulere i, men her snakker vi om oppfølgingen av 22. juli. Den daværende opposisjonen, som nå sitter i posisjon, var meget kritisk til Stoltenberg-regjeringen, og skulle vise handlekraft. Nå har de fått en rapport som sier at situasjonen ikke er bedre, sier Kolberg.

– Historisk at en regjering går utenom Riksrevisjonen

Han viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært tålmodig siden oktober med å vente på en avgradering av sammendraget. Når Forsvarsdepartementet istedet sender en egen versjon, mener Ap-politikeren at de folkevalgtes kontroll undergraves.

– Det er et samlet kollegium i Riksrevisjonen som støtter offentliggjøring. Og riksrevisoren har gått til det meget usedvanlige skritt å sende brev til presidentskapet hvor han skriver at regjeringens endringsforslag vil svekke alvorligheten i saken, sier han.

– Jeg tror det er historisk at en regjering går utenom Riksrevisjonen for å levere et slikt dokument til Stortinget. For meg er dette et ikke-dokument.