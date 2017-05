Kjempet mot terrorister i ti timer

I dag mottar Ken Andersen Krigskorset med sverd for et oppdrag som aldri tidligere er blitt omtalt. Nå forteller han om angrepet og den ti timer lange kampen.

I 20-tiden 6. oktober 2015 parkerte en bil like ved den russiske ambassaden i Kabul.

– Bilen var fullstappet av sprengstoff. De tre mennene som satt i bilen stilte et tidsur på bomben, forlot bilen og klatret over gjerdet og inn i hagen til huset til en høytstående afghansk folkevalgt, forteller marinejegeren Ken Andersen.

Så gikk bomben av og skytingen startet for å tilkalle oppmerksomhet.

Deretter stilnet skytingen mens terroristene ventet på at mannskaper fra kontraterrorenheten CRU skulle ankomme.

KRIGSHELT: Marinejegeren Ken Andersen på et av utallige oppdrag i Kabuls gater. I dag får Andersen overrakt Krigskorset med sverd av Hans Majestet Kongen under en medaljeseremoni på Akershus festning. FOTO: MARINEJEGERKOMMANDOEN

Ken Andersen mottar mandag Krigskorset med sverd for blant annet sin innsats under den ti timer aksjonen for å slå ned terroristene.

Åtte andre marinejegere blir også dekorert med medaljer i forskjellige valører i en skjermet seremoni i dag.

VG fortalte lørdag om den andre aksjonen som ligger til grunn for tildelingen av Norges høyeste utmerkelse, angrepet på Park Palace Hotel.

– Jobbet seg innover gaten, hus for hus



Smellet fra bilbomben i Kabul kunne høres langt unna.

En kampskvadron fra det afghanske spesialpolitiet CRU rykket ut sammen med en håndfull norske spesialsoldater. En av dem var Ken Andersen som skulle mentorere de afghanske operatørene under aksjonen.

Da han parkerte like ved den utbombede bilen, ante han ikke at oppdraget ville bli en av de lengste aksjonene til CRU i Kabul.

RYKKER FRAM: Operatører fra CRU 222 rykker frem mot bygget i skjul og dekning bak et pansret kjøretøy, mens de blir beskutt ifra terroristene inne i bygget. Foto: MARINEJEGERKOMMANDOEN

– De afghanske operatørene begynte å rydde hus etter hus nedover gaten. De brukte en spesiallaget Humvee til å bryte opp metallportene inn til de staselige husene i afghansk målestokk, forteller Andersen.

Inn gjennom portene gled de norsktrente operatørene inn i hagen og videre inn til huset.

– Operatørene begynte nederst i gaten og jobbet seg innover, hus for hus, forteller Andersen.

– Fant en stor bombe



Da CRU-operatørene kom til guvernørens hus, tok de seg inn på samme måte. Der fant operatørene ingen terrorister.

– Angriperne hadde tatt seg inn i bygget, men den afghanske guvernøren som bodde i huset var ikke til stede, forteller Andersen til VG.

Men de afghanske styrkene gjorde et annet funn:

– Inne i bygget fant operatørene en stor bombe som ville kollapse hele bygningen hvis den gikk av. Ladningen ville ha drept alle sikkerhetsstyrkene som var der inne, forteller Andersen.

– Operatørene trakk seg ut av huset og IED-personell gikk inn for å desarmere sprengladningen, sier han.

Men det var ingen opprørere inne på eiendommen. De var sporløst borte.

Deretter gikk CRU-operatørene mot neste bygg. Igjen brukte operatørene Humveen til å sprenge opp metallporten til huset.

– Ingenting skjedde da portene ble åpnet og operatørene tok seg inn i hagen, forteller Andersen.

– Terroristen sto bare og ventet



Inne på denne eiendommen sto det et toetasjes hus. Huset var ikke ferdig bygd og hadde åpne dører og vinduer.

Operatørene så ingen tegn til fienden. Men inne i byggets første etasje sto en terrorist i skjul og ventet. I andre etasje sto det ytterligere to terrorister, som også ventet, forteller den erfarne marinejegeren.

I BRANN: Det begynte å brenne i bygget som følge av den kraftige ildgivningen, og CRU-operatører prøvde å ta seg inn i bygget gjennom kjellervinduer. Samtidig gjorde terroristene fortsatt motstand inne i bygningen. Foto: MARINEJEGERKOMMANDOEN

– De kjente til terroristenes standard TTP – taktikk, teknikk og prosedyre. Terroristene sto bare og ventet for å slippe inn operatørene inn på seg for så å gjøre mest mulig skade, forteller Andersen.

Han forteller at terroristene var bevæpnet med AK47, håndgranater, selvmordsvester og mindre sprengladninger, såkalte IED-er.

Terroristene slapp operatørene fra CRU helt inn på seg.

Blodig bakholdsangrep



I det sikkerhetsstyrkene kom inne i huset slo terroristene til, forteller Andersen.

– Terroristen i første etasje begynte å kaste håndgranater der styrken befant seg. Operatørene fra CRU trakk seg tilbake. I det de kom ut av bygget begynte de to terroristene i andre etasje å skyte, forteller marinejegeren.

Terroristene sto og skjøt ned på CRU-styrkene.

– Det var et bakholdsangrep. Operatørene var havnet i det vi kaller en «kill box», forteller Andersen.

Syv operatører ble skadet.

CRUEN kjørte frem flere kjøretøy og skjøt mot bygget med russisk produsert 12.7 maskingevær som heter Dishka.

KRAFTIG MOTSTAND: – CRU-operatørene møtte stor motstand. Terroristene skjøt i stykker dekkene på den ene Humveen som ble brukt som entringsbil, forteller Ken Andersen.

I tillegg avfyrte de afghanske operatørene med RPGer mot etasjene der terroristene hadde forskanset seg.

– CRUEN begynte å legge press på terroristene, forteller Andersen.

Huset begynte å brenne



Som en følge av den kraftige beskytningen begynte bygget å brenne.

Omtrent samtidig begynte de afghanske sikkerhetsstyrkene et nytt angrep mot bygget.

– Alle terroristene hadde trukket opp i andre etasje. CRU-operatørene gikk inn og ryddet kjelleren og første etasje, forteller Andersen.

I det CRU-operatørene skulle gå opp i andre etasje kastet terroristene ned en sprengladning.

– Syv nye operatører ble skadet i eksplosjonen. Bygget ble fylt av røyk, forteller marinejegeren.

Sikkerhetsstyrken måtte igjen trekke seg ut av bygget og komme seg i dekning.

– Terroristene var alle erfarne krigere. De var veldig rolige og trolig ruset på narkotika. De virket i harmoni med seg selv og klare til å dø, sier Andersen.

– Det var et helvete der inne



Så langt var 14 skadede CRU operatører fraktet bort.

– De møtte stor motstand. Terroristene skjøt i stykker dekkene på den ene Humveen som ble brukt som entringsbil, forteller Andersen.

Enda en gang rykket de afghanske operatørene inn i bygget.

– CRU-folkene hadde trukket inn i et rom og søkte beskyttelse bak noen betongvegger. Så kastet terroristene ned en enda en sprengladning. Det var en voldsom trykkbølge. Er trykket høyt nok dør du uansett, forteller Andersen, og legger til:

– Det var et helvete der inne.

På grunn av de mange skadede måtte enda en kampskvadron fra basen til CRU tilkalles.

TOMHYLSER: Under angrepet avfyrte mannskaper fra CRU minst ti M-72 . – Det er et stort politisk press på CRU-en for å slå ned et angrep så raskt som mulig. Angriperne ble nedkjempet etter ti timer, forteller Ken Andersen. Foto: MARINEJEGERKOMMANDOEN

– En av terroristene stormet ned til første etasje mens han skjøt mot operatørene. Han ble skutt, men før han døde detonerte han selvmordsvesten han hadde på seg. Syv nye operatører ble skadet og måtte evakueres.

Nå var 21 operatører skadet.

Fikk ordre om å bistå



Den andre kampskvadronen som var blitt tilkalt, hadde kommet til stedet og begynte å jobbe med de resterende fra den første skvadronen.

– Situasjonen var låst. 21 operatører var skadet og moralen var lav. Vi fikk ordre om å bidra, forteller Andersen.

Fire marinejegere rykket frem.

– Vi begynte å nedkjempe terroristene og sammen med CRU klarte vi å snu momentet. CRU klarte å få tilbake sin vilje til å slåss. Terroristene kom på defensiven. Etter hvert ble terroristene desperate. Den andre terroristen sprengte seg i lufta med selvmordsvesten sin, forteller Andersen.

CRU gikk inn og den siste terroristen nektet å overgi seg. Han ble skutt og drept.

– Det var en hard operasjon for CRU 222 med 21 skadede, forteller Andersen.

NEDKJEMPET: Terroristene nektet å overgi seg. De ble nedkjempet etter ti timers kamp. Bildet viser skuddskader på bygningen og etterslukking av brann. Foto: MARINEJEGERKOMMANDOEN Foto:

Etter aksjonen besøkte de norske marinejegerne de skadede operatørene fra CRU-en.

– Vi gikk også gjennom hendelsen for å være bedre rustet til neste aksjon. Det er vondt som mentor å se de du skal lære tar så mange skadede, sier Andersen.

Har alltid med et afghansk flagg



CRU eller Crisis Response Unit er en spydspiss mot terrorbekjempelse i Kabul.

– Kriserespons i Kabul er en «no-fail mission». Vi skal vinne hver gang, det finnes ikke noe alternativt. Den afghanske regjeringen må kunne vise til at aksjonen blir slått ned – koste hva det koste vil, sier Andersen, og legger til:

– Så langt har CRU håndtert alle aksjonene i Kabul. Det skal vi fortsette med.

HJEMME IGJEN: Ken Andersen har tjenestegjort til sammen 25 måneder i Afghanistan. Nå er han nettopp kommet hjem igjen. Foto: TORGEIR HAUGAARD, FORSVARET

Operatørene fra CRU har alltid med seg det afghanske flagget når de rykker ut, forteller Andersen.

– De afghanske politifolkene planter flagget på toppen av bygget, for å vise at terroristen er nedkjempet og at bygget er tatt tilbake, sier Andersen.

Ti timer etter at angrepet startet var terroristene nedkjempet. Det afghanske flagget vaiet fra taket.

– Det var et godt syn, forteller Andersen.