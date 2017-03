HV slår alarm: Færre soldater skal vokte 40 prosent flere nøkkelobjekter

Heimevernet er blitt tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter, som krever vakthold og sikring i tilfelle krise eller krig. Samtidig skal HV-strukturen krympes med 7000 soldater.

Nå slår de tillitsvalgte i Heimevernet alarm.

De mener det er en skrikende mangel på sammenheng mellom pålagte oppgaver, og antallet soldater som skal utføre oppgavene.

– Varsellampene i HV blinker faretruende, sier Torbjørn Liestøl, hovedtillitsvalgt i Heimevernet for Norges Offisersforbund, til VG.

Større sprik



– I den siste tiden har HV blitt tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter som krever vakthold og sikring. Men å sikre nøkkelobjekter er bare en del av HVs oppgave. Det er ingenting jeg kjenner til, som tilsier at ressurssituasjonen er blitt bedre. Og spriket mellom ressuser og oppgaver er følgelig ikke blitt mindre, sier Liestøl.

Den dramatiske økningen i bygg og anlegg hvor HV skal sikre vaktholdet, har kommet i månedene etter at Riksrevisjonen varslet Stortinget om en kritisk sikkerhetssvikt i det norske samfunnet.

Samarbeidet mellom politiet og Forsvaret er så mangelfullt at vitale samfunnsfunksjoner kan bli stående helt ubeskyttet i en krisesituasjon, uttalte Riksrevisjonen.

Høring i Stortinget



Riksrevisor Per-Kristian Foss omtalte dette som «svært alvorlig», som er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker i sine rapporter til Stortinget.

Mandag 20.mars skal Stortingets kontrollkomite holde åpen høring om rapporten om objektsikring fra Riksrevisjonen.

Komiteleder og saksordfører Martin Kolberg (Ap) har allerede varslet at han vil innkalle statsminister Erna Solberg (H) til å forklare seg om manglende sikring av nøkkelobjektene.

Misforhold



Kolberg til VG at uttalelsene fra den hovedtillitsvalgte i HV er svært alvorlig, og at det er helt ny informasjon for komiteen:

– Misforholdet mellom Heimevernets ressurser og pålagte oppgaver dokumenterer det Riksrevisjonen har rapportert, at det er alvorlige mangler ved samfunnets sikring av skjermingsverdige objekter. Ifølge sikkerhetsloven skulle denne sikringen ha vært på plass for lenge siden, sier Kolberg.

Innkalt til Stortinget



Sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Ifølge Heimevernets pressetalsmann Rolf Ytterstad viser Raabye til at han skal forklare seg for Kontrollkomiteen i Stortinget under høringen 20.mars, og vil ikke gi noen offentlig kommentar før denne høringen.

Også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forgjengeren Anders Anundsen (Frp), samt forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen kan bli innkalt til Stortingets høring.

Går til kjernen



GIR RIKSREVISJONEN RETT: Alarmen fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i kritikken, sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Jan Petter Lynau , VG

Per Olaf Lundteigen (Sp), som også sitter i Stortingets kontrollkomite, sier at varslet fra de tillitsvalgte i HV går til kjernen i Riksrevisjonens rapport:

– Hovedkritikken fra Riksrevisjonen var at sikringsverdige objekter ikke var pekt ut, og nødvendige mannskaper var ikke øremerket, sier Lundteigen til VG.

– Hvis det er riktig at forsvarsministeren og Forsvaret nå har bestemt at flere nøkkelobjekter skal pekes ut og sikres, så er det positivt. Men da oppstår et nytt kjempestort problem: Da kan man likevel ikke redusere HV-strukturen.Da må HV vokse og ikke krympe. Det er det andre kritikkverdige punktet fra Riksrevisjonen, mangelen på øremerkede styrker, sier Lundteigen.

Slik krympet de HV



Torbjørn Liestøl viser til at HV er blitt rigget ned av regjeringen, med støtte fra et flertall i Stortinget, da Forsvarets langtidsplan ble behandlet før jul.

– Politikerne har redusert områdestrukturen i HV fra målet på 42 000 soldater, til 35 000 soldater innen 2020, sier Liestøl.

HV-styrken har imidlertid aldri blitt så stor som Stortinget vedtok i den forrige langtidsplanen i 2013, som var 42 000 personell i områdestrukturen, pluss 3 000 soldater i innsatsstyrken som er HVs spisse ende.

Ifølge Heimevernsstaben var det 37.040 mannskaper disponerte i stillinger i Heimevernet ved siste opptelling, 1.februar i år. Av disse er ca 3 000 i innsatsstyrken.

Hovedoppgave for HV



Vakthold og sikring er en av HV-reservenes hovedoppgaver i krig eller ved hendelser som truer samfunnssikkerheten. HV-styrker skal være øremerket til å rykke ut til og beskytte såkalte nøkkelobjekter etter sikkerhetsloven.

Slike objekter kan være politiets og Forsvarets egne nøkkelanlegg, sentraler for energiforsyning og telekommunikasjon, landanlegg for oljevirksomheten, vannforsyning og offentlige symbolbygg. Poenget er å sikre at vitale funksjoner i samfunnet kan forsvares og opprettholdes i en nasjonal krisesituasjon.

Slike anlegg ligger over hele landet. HV-organisasjonen er desentralisert for at HV-mannskapene raskt kan være på plass på sine forhåndsbestemte objekter, som de skal ha trent på å forsvare i fredstid.

Blottlagt fra sjøsiden



Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, sier til VG at også den vedtatte nedleggelsen av Sjøheimevernet har blottlagt mange nøkkelanlegg som ligger ved sjøen, og at de blir vanskeligere å forsvare mot angrep:

– En sentral bekymring er hvordan de nå skal klare å beskytte de anleggene som ligger ved sjøen, etter at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt. Det er ingen til å erstatte Sjøheimevernet for å beskytte disse anleggene mot angrep fra sjøsiden. Det hjelper lite å ha god sikring på land, hvis anleggene ikke kan beskyttes fra sjøfronten, sier Bongo.