Her tar Norge over ledelsen av NATOs marinestyrke

Fregatten KNM «Roald Amundsen» skal ut 2017 lede den raskeste og skarpeste maritime styrken i NATO.

– Det er et stort ansvar, men vi er godt forberedt og har gjort oss klare for dette oppdraget over lang tid, sier styrkesjef Ole Morten Sandquist.

Han har det overordnede ansvaret for hele fregattstyrken, som gjennom året vil variere i størrelser opp mot ti massive krigsfartøyer fra ulike NATO-land.

– Hva innebærer dette ansvaret?

– Det innebærer at vi må ha en styrke som holder det nivået NATO forventer, og som til enhver tid er klare til innsats på kort varsel, sier Sandquist.

Sjekk bildene: Her flekser Sjøforsvaret muskler i nord

Styrkesjefen ønsker ikke å spekulere i hvilke typer oppdrag styrken kan bli sendt for å utføre, men er klar på at de som en av NATOs to stående maritime styrker, må være klare for det aller meste.

Kostet over fire milliarder kroner



Norge skal lede det som offisielt heter «Standing NATO Maritime Group 1», og vil i juli bytte fartøy og styrkesjef. Det er fregatten KNM «Otto Sverdrup» som tar over ansvaret fra sommeren.

Begge de to norske krigsskipene har en verdi på godt over fire milliarder kroner.

Les også: Russland føler seg truet av NATO i Polen

Saken fortsetter under videoen.

Med seg på fregatten har Sandquist en stab på 18 offiserer fra flere nasjoner. Fartøyet har til sammen et mannskap på omkring 120 personer, og ledes av skipssjef Espen Kvalvåg.

– Dette fartøyet er en såkalt multirolle-fregatt. Det vil si at vi kan forsvare oss mot angrep både fra luften, fra ubåter og fra overflateenheter, sier Kvalvåg.

Sett denne? Forsvaret skylder millioner i lønn til HV-soldater

– Hvilke oppdrag ser du for deg at dere kan bli kalt ut på?

– Det kan være alt fra helt normale operasjoner i fredstid til operasjoner opp mot artikkel 5 i mer spente situasjoner.

– Kan det hende at dere ikke blir kalt ut på et eneste oppdrag?

– Det kan hende, men normalt sett så skjer det en del ting i løpet av et års periode.

Saken fortsetter under bildet.

PÅ BROEN: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), styrkesjef Ole Morten Sandquist og skipssjef Espen Kalvåg. Foto: Stig Øystein Schmidt , VG

Forsvarsministeren: – Veldig ærefullt



I tillegg til å være i konstant beredskap, deltar NATO-styrken på en rekke øvelser. En annen viktig oppgave er å vise frem alliansen og representere den på en god måte.

– Dette oppdraget er selvfølgelig veldig ærefullt. Det er viktig for det norske forsvaret, og det er veldig viktig for NATO, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Forsvarsministeren: Tror ikke Trump vil svekke NATO-samarbeidet

Første stopp for KNM «Roald Amundsen» er fredag når fregatten har et kort havneopphold København.

– Om litt kommer det også et belgisk fartøy og slutter seg til styrken, forteller styrkesjef Sandquist.