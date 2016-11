Her er Forsvarets nye overvåkningsfly til havs

Regjeringen vil bruke 10 milliarder kroner på fem amerikanske overvåkningsfly av typen P8 Poseidon. De skal etter hvert erstatte Orion-flyene som nå flyr ut fra basen på Andøya.

I statsråd fredag formiddag bekreftet regjeringen at dette er Norges nye maritime overvåkningsfly, som etter planen skal leveres i 2021 og 2022.

Før blekket er tørt på forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap, ønsker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at Stortinget gir henne fullmakt til å hurtiganskaffe fem nye overvåkningsfly fra USA.

Nye sensorer



«De nye maritime patruljeflyene har moderne sensorer, antiubåtvåpen og støttesystem, samtidig som de bidrar til at andre kapasiteter i Forsvaret blir styrket og får økt tilgjengelighet og utholdenhet», skriver regjeringen i et budsjettdokument til Stortinget fredag.

Prisen er beregnet til 9,8 milliarder kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

Storbritannia har nylig bestilt ni fly av samme type som regjeringen nå vil anskaffe.

Da den britiske forsvarsministeren Michael Fallon var i Norge for et par uker siden, ble det varslet at Norge og Storbritannia ønsket å samarbeide om driften av flyene, og samtidig utfylle hverandre i overvåkningen av havområdene i nord.

Erstatter gamle fly



Norge har nå seks maritime overvåkningsfly av Orion-klassen, men ifølge regjeringen nærmer disse flyene seg slutten av sin operative levetid.

«Dette vil om kort tid innebære at Forsvaret gradvis vil miste evnen til å opprettholde nødvendig situasjonsforståelse i egne og nærliggende havområder, både over og under havoverflaten», skriver Søreide i stortingsdokumentet.

Den amerikanske marinen har planer om å kjøpe 109 fly av type P8 Poseidon. Dette er en militær versjon av Boeing's 737-skrog, som både SAS og Norwegian opererer

«Videreføring av kapasitetene for overvåkning og antiubåtoperasjoner er viktige både nasjonalt, og for NATO og nære allierte», skriver regjeringen.

De nye flyene skal stasjoneres på Evenes i Nordland, og basen på Andøya legges ned når Orion-flyene settes på bakken, ifølge forsvarsforliket som Høyre, Frp og Ap sikret flertall for tidligere i november.

