Frykter helikopterbase legges ned i skjul

Sp, SV, V og KrF mener regjeringspartiene og Ap la ned hovedbasen for helikopterskvadronene i fjor høst, uten å opplyse om det.

Stortinget har holdt nattåpent denne tirsdagen, blant annet i et forsøk på å få unna saker som har hopet seg opp før påske.

Godt over midnatt ble forslaget fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti om «sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss» et tema.

Representantforslaget ble levert 23. mars, men for et par uker siden fikk avsenderne, blant dem Liv Signe Navarsete, beskjed fra presidentskapet på Stortinget om at punkt 2 av forslaget ikke ville anbefales behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen.

Dette punktet ber regjeringen sikre at hovedbasen for helikoptre beholdes på Bardufoss.

Nevner ingen hovedbase



Årsaken, ifølge presidentskapet, skulle være at det strider mot vedtak som er gjort under samme sesjon i Stortinget, nærmere bestemt Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som ble lagt frem i fjor.

Der besluttes det at 339-skvadronen skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. Men 139 Luftving, som også ligger på Bardufoss, og som er den organisatoriske overbygningen for alle helikopter-skvadroner i Norge, nevnes ikke med et ord.

Ei heller nevnes noen hovedbase for helikoptre overhodet, påpekte Liv Signe Navarsete overfor VG tirsdag kveld, før hun gikk på talerstolen.

Utenriks- og forsvarskomité-medlem Navarsete uttrykker derfor undring over hvorfor presidentskapet nekter å la denne delen av forslaget, som nettopp handler om hovedbase, behandles.

– Vi har ikke blitt gitt noen grunn for det, og det er det jeg håper presidenten kan si noe om i kveld, sa Navarsete til VG tirsdag kveld.

Fra talerstolen på Stortinget sa hun følgende:

– Dersom stortingsflertallet i fjor høst faktisk vedtok å legge ned hovedbasen for helikopter på Bardufoss, burde det vært eksplisitt uttalt. Det er ikke noen annen måte å tolke presidentskapets anbefaling på, enn at Stortinget i fjor høst vedtok å legge ned hovedbasen for helikoptre på Bardufoss, uten at det kommer frem i noe vedtak.

Presidentskapet svarte imidlertid ikke, men forslaget gikk til votering med presidentskapets innstilling som det ene alternativet, og Navarsetes forslag som det andre. Presidentskapets innstilling, at kun del 1 av forslaget skulle gå til utenriks- og forsvarskomiteen, ble vedtatt med 74 mot 22 stemmer.

– Har stor kompetanse



Overfor VG utdypet Navarsete tirsdag kveld hvorfor dette er en viktig sak for Sp.

– Hvorfor er denne hovedbasen så viktig?

– Den er viktig fordi de har opparbeidet en stor kompetanse på Bardufoss. Det å bygge ned den for å bygge opp igjen en annen plass koster mye penger, og vi mener det er feil bruk av ressurser. Vi er opptatt av å styrke forsvaret og å ha sterke baser i nord, fordi vi mener at nordområdene er veldig viktige i forsvarspolitikken, sier Navarsete.

– Hvorfor bør den være på Bardufoss og ikke Rygge?

– Poenget er at det ikke står noen plass i noe vedtak at hovedbasen skal flyttes til Rygge. Det er nettopp det som gjør saken så pussig, fordi vi har finlest innstillingen, og det står ikke noe om hovedbase i noe vedtakspunkt.