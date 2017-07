Forsvarsministere krangler om hvem som har skylden for tillitskrisen

SESSVOLLMOEN (VG) Forsvarets manglende tillit blant folket skyldes en ny åpenheten rundt svakheter og mangler, mener forsvarsministeren.

Færre enn hver tredje nordmann mener Forsvaret er i stand til å sikre norsk suverenitet og forsvare landet, ifølge Forsvarets innbyggerundersøkelse.

Tallene kommer ikke overraskende på forsvarsminister Ine Marie Søreide Eriksen (H), som også mener hun har forklaringen.

– Forsvarssjefen og jeg har vært åpne om hva som er den reelle tilstanden i Forsvaret. Det var veldig, veldig mange år der det ikke skulle snakkes om mangler eller utfordringer. Alt virket bare helt strålende. Og det visste vi jo at det ikke var, så da tok vi en beslutning om å åpne opp om ting og sette i verk tiltak for å gjøre noe med det, sier hun.

– Skyldes den manglende tilliten kun åpenhet?

– Jeg tror først og fremst det handler om at vi har pekt på hva som er manglene, og at det vil ta litt tid før vi får rettet på dem.

Hver fjerde nordmann opplever Forsvaret som en åpen organisasjon i 2017, ifølge innbyggerundersøkelsen.

Mener statsråden må ta skylden



Eriksen Søreides forgjenger, Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), var gjennom åtte år med rødgrønn regjering forsvarsminister i to perioder – til sammen fem år. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Søreide.

– Etter en periode på fire år som statsråd kunne det aldri falle meg inn å skylde på min forgjenger. Eriksen Søreide er nødt til å ta ansvar på sin egen vakt, sier hun.

– Du mener ikke åpenheten rundt Forsvaret er større i dag enn for fire år siden?

– Nei, det mener jeg absolutt ikke. Åpenheten var like stor da som nå. Dessuten synes jeg det er rart at Eriksen Søreide snakker om åpenhet når vi har hatt en lang diskusjon om beredskap, der det har vært massiv kritikk fra Stortinget nettopp på grunn av manglende åpenhet, sier Strøm-Erichsen.

– Hvorfor tror du tilliten til Forsvaret har blitt så lav?

– Realiteten er at Eriksen Søreide er den første ministeren som ikke har klart å levere langtidsplanen sin i tide, og det uten å utrede Hæren. Hun lovte dessuten en massiv økning i landmilitær evne, og nå skjer det motsatte. Det ser jo folk.

Sliter i nord

Det er særlig i Nordland, Troms og Finnmark at tilliten til Forsvaret er lav. Av innbyggerundersøkelsen fremgår det at nordlendingene har høyere interesse for Forsvaret enn resten av landet.

– Hvorfor er tilliten så lav i Nord-Norge?

– Det er vanskelig å spekulere i hva som er årsakene. Mye av debattene har de siste månedene vært preget av at Andøya legges ned og at vi skal flytte aktiviteten til Evenes, uten at jeg vil slå fast at det er det som er grunnen, sier Eriksen Søreide.

– Er det ikke litt urovekkende at de som mener de vet mest om Forsvaret, også er de med lavest tillit?

– Jeg tror som sagt at det grunnleggende ved den manglende tilliten, er at vi har vært åpne om svakhetene i Forsvaret.

Har laget oppskrift



Uavhengig av hvordan tilliten har forsvunnet, har Eriksen Søreide laget en oppskrift på hvordan den skal vinnes tilbake:

• Fortsette styrkingen av Forsvaret. – Vi har i fire år bygget opp Forsvaret og snudd trenden med mangeårig nedbygging. Større budsjetter, økt tilstedeværelse og investeringer i nytt materiell gir et forsvar som synes bedre og som har en operativ evne folk kan stole på.

• Gi soldatene øvingen og utstyret de trenger. – Norge har svært gode soldater som folk også har stor tillit til. Fordi vi styrker Forsvaret, øves og trenes det mer. Vi vedlikeholder, kjøper reservedeler og anskaffer moderne utstyr. Det gir bedre operativ evne og beredskap.

• Skape en meningsfull tjeneste. – Alle som tjenestegjør skal ha en meningsfull tjeneste og bygge kompetanse. Personellet vårt er våre viktigste ambassadører.

Om dagens forsvarsminister får muligheten til å iverksette planen, gjenstår å se.

– Er du forsvarsminister om et år?

– Hehe. Vi kommer i hvert fall til å vinne valget, så får vi se hvordan Erna disponerer mannskapet. Enn så lenge har jeg drømmejobben.