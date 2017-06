Forsvarskamp i nord: Søreide hardt ut mot Aps helikopter-garanti

Kampen om Bell-helikoptrene på Bardufoss er langt fra over. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide anklager Ap for å vingle på beredskap.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kom i Nordlys forrige uke igjen med en garanti for helikopterbasen på Bardufoss. Det får forsvarsminister Søreide til å reagere.

Hun hevder Ap lover bort de samme helikoptrene flere steder og skaper usikkerhet om hva som egentlig skal skje med helikoptrene på Bardufoss



– De snakker både om at hæren skal ha egne Bell-helikoptre, men skal også bruke de samme helikoptrene til å gi spesialstyrkene mobilitet på Rygge, hevder forsvarsministeren.

– Man kan ikke bruke de samme helikoptrene flere steder samtidig. Det er det de prøver på og det gir ikke bedre beredskap, sier Søreide til VG.

– Beste bruken av Bell-helikoptrene



Forsvarskampen i Nord-Norge har allerede blitt en sentral del av valgkampen i år. Da det nye forslaget til organisering av Hæren og Heimevernet ble lagt frem på mandag, anbefales det at hæren ikke skal ha helikopterstøtte med nye helikopter.

Regjeringen vil flytte alle Bell-helikoptrene som i dag står stasjonert på Bardufoss, til Rygge. I dag er de likt fordelt mellom Bardufoss og Rygge, ni på hvert sted.

– Den faglige vurderingen er at den beste operative bruken av Bell-helikoptrene er å samle dem på Rygge og gi spesialstyrkene den mobiliteten de trenger på Rygge, så vi kan styrke beredskapen og bistå politiet bedre, sier Søreide til VG.



VG-SPESIAL: Se hvem Høyre kan havne i regjering med til høsten

Søreide mener at å bevare helikoptre på Bardufoss ikke er i tråd med det Ap og Høyre sammen ble enige om i langtidsplanen for Forsvaret.

Ap har gått ut og garantert at det fortsatt skal være helikopter på Bardufoss.

– Hvis dagens fordeling med ni helikoptre på Bardufoss og ni på Rygge hadde fungert, hadde vi ikke trengt å gjøre noen endringer, men ni helikopter på Rygge gir ikke spesialstyrkene den mobiliteten de trenger, sier Søreide, og påpeker at helikoptrene ikke skal flyttes fra Bardufoss før ny kapasitet er på plass.

Ap mener det ikke er noe enten eller mellom beredskap på Rygge og helikoptre på Bardufoss.

– I langtidsplanen la vi frem det som var et klart fagmilitært råd, at spesialstyrkene må få mer mobilitet, altså helikopter, for å kunne bidra i beredskapen i samfunnet og øke mobiliteten for militære operasjoner. Det fulgte vi, og det støttet Ap, sier forsvarsministeren.

– Vi ser at Ap for fjerde gang siden november er ute og skaper usikkerhet om helikoptrene til spesialstyrkene på Rygge, sier Søreide.

Les også: Foreslår 16 måneders militærtjeneste

Støre: Utgangspunktet er ni på Rygge



Ap-leder Jonas Gahr Støre slår tilbake mot Søreide og sier hun ikke har gjort jobben sin. Han sier Aps prioritering av et helikoptermiljø på Bardufoss ikke har endret seg.

– Vil det bety at Rygge ikke kan forvente å få flere helikoptre?

– I utgangspunktet står 9–9, svarer Støre.

– Detaljene i en fremtidig modell må vi komme tilbake til når landmaktstudien er ferdig, sier han.



Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har advart mot å la helikoptrene bli på Bardufoss – og å ikke styrke Rygge. Det fordi beredskapen i Oslo må styrkes.

– Om det blir 9-9, da blir ikke Rygge særlig styrket?

– Da er det ni helikoptre på Rygge. Da må vi se helheten i det opp mot spesialstyrkenes behov og Hærens behov, svarer Støre.

Ny landmakt-rapport: Halverer Telemark bataljon, styrker Brigade Nord

Sier de følger langtidsplanen

– Ine Eriksen Søreide mener at signalene fra Ap etter landmaktutredningen, om å bevare helikoptre på Bardufoss, ikke er i tråd med det man vedtok i langtidsplanen (LTP).

– Ine Eriksen Søreides store problem er at hun har ikke en helhet å forsvare. Hun leverte en krakk med to bein. De velter. Spørsmålet om detaljene rundt landmaktstudien, løftekapasitet for hæren og lokalisering kunne ikke bli helt avgjort i LTP fordi hun ikke klarte å samle regjeringen om et opplegg. Da måtte Ap presse igjennom en sterkere satsing i nord, vi måtte styrke, ikke avvikle Kystjegerkommandoen, og øke bevilgning en til heimevern i nord, men også presisere betydning av å beholde det helikopterfaglige miljøet. Hadde det vært opp til Høyre og Frp, så ville det vært tatt bort, sier Støre.

Les også: Slår ring rundt Heimevernet

– Det dere gjør er fortsatt i tråd med LTP?

– Fullt og helt, svarer Støre.

– Hvordan skal Ap få råd til å beholde helikoptre på Bardufoss, om man også skal styrke på Rygge.

– Det må vi komme tilbake til. Igjen er dette et tungt ansvar Eriksen Søreide bærer, fordi hun har levert et mangelfullt utgangspunkt til langtidsplanen. Den oppgaven burde hun ha klart å løse, det klarte hun ikke, sier Støre.

– Nå har både Høyre og Ap og en rekke andre parti sagt at vi skal opp på to prosent av BNP på 2020-tallet til Forsvaret. Det må formodentlig øke rammene utover langtidsplanens rammer. Hvordan det skal disponeres og innrettes, har vi ennå ikke diskutert. Det kan vi heller ikke gjøre før vi får se helheten, sier Støre.

Folkeopprøret på Andøy: – De ser oss ikke, de hører oss ikke, vi føler oss lurt