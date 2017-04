Forsvaret overvåket journalist ulovlig

Gjennom fire år foretok Forsvarets Sikkerhetsavdeling, FSA, ulovlige registreringer av en norsk journalist. I EOS-utvalgets ferske rapport får FSA kritikk for å ha samlet disse opplysningene.

– Det er uheldig at opplysninger om en journalist ble lagret i fire år, uten at det forelå tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag, sier Eldbjørg Løwer, leder av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten.

Lovstridig



Behandlingen var også i strid med personopplysningsloven, skriver Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene i sin årlige innberetning til Stortinget.

Det var under en inspeksjon i 2015 at utvalget kom over rapporten om journalisten, som inneholdt opplysninger fra åpne kilder om fødselsår, bostedsadresse, skatt, registreringer i Brønnøysundregisteret og artikler i media om Forsvaret over

en lengre periode.

Journalisten er ikke navngitt i beretningen.

– Ytringsfrihet og pressefrihet er sentrale verdier utvalgets kontroll er satt til å verne. Utvalget forventer at det ikke finner tilsvarende opplysninger i FSA igjen, sier Løwer.

FSA har opplyst at behandlingen er et resultat av saksbehandlingsfeil.

Flere journalister ble listet



I en annen sak, da FSA undersøkte en såkalt sikkerhetstruende hendelse, behandlet avdelingen navn på flere journalister i en saksoversikt.

EOS-tvalget tok behandlingsspørsmålet opp med FSA, selv om opplysningene

i etterkant var blitt slettet. Avdelingen opplyste at navnene ble tatt inn fordi journalistene var «potensielle mottakere av gradert informasjonen fra sikkerhetsbruddet».

FSA viste til at journalistenes navn var en del av undersøkelsen av den sikkerhetstruende hendelsen, men at det ikke ble foretatt nærmere undersøkelser av disse personene.

Ikke relevant



Utvalget var imidlertid ikke fornøyd med FSAs forklaring:

«I avsluttende brev til FSA påpekte utvalget at det ikke kunne se noen vurderinger av nødvendigheten eller relevansen av å behandle opplysninger om journalistene i saksoversikten. Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig

dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det», heter det i årsrapporten.

Oppbevarte adokat-klient samtaler



Også Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, får kritikk i årsrapporten for lovstridig lagring av personopplysninger.

I et søk som EOS-utvalget foretok hos PST, fant de 38 samtaler som var fortrolige mellom advokat og klient, og mellom lege og pasient,

– Utvalget hørte igjennom disse samtalene. Dette er kommunikasjons som har særlig vern i lov, sier Løwer.

Samtalene er lagret mellom 2009 og 2015. Tjenesten skulle ha tilintetgjort disse samtalene snarest mulig, og ifølge Løwer er det svært kritikkverdig at de fortsatt var oppbevart da EOS-utvalget kom på besøk.

