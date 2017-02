Forsvaret brukte titalls millioner på «ubrukelige» traktorer – nå kjøper de nye

Forsvaret har brukt titalls millioner på 25 traktorer som skulle slepe kampfly. Problemet er at traktorene ikke tåler vekten av flyene.

– Derfor jobber vi nå med en ny anskaffelse av slepetraktorer som vil møte Luftforsvarets behov. De første traktorene kommer allerede i midten av februar, forteller Morten Eggen, sjef for Forsvarsmateriells Landkapasiteter, til VG.

Det var Klassekampen som først omtalte saken. De 25 traktorene ble kjøpt inn mellom 2007 og 2011, ifølge avisen.

I en epost fra en kaptein på Rygge om traktorene heter det at «maks tilhengervekt med uavhengige bremser er 2,2 tonn. Med pådragsbremser 4,5 tonn». Ingen av Forsvarets fly og helikoptre veier under 4,5 tonn – for eksempel veier et F-16-jagerfly 16 tonn, ifølge NTB.

Brukes til å slepe utstyr



Forsvarsmateriell opplyser til VG at prislappen kom på totalt 16.350.000 kroner.

– Hvorfor investerte dere en slik sum i traktorer som ikke er i nærheten av å tåle vekten av flyene de er ment til å trekke?

– Prosedyrene for anskaffelser ble fulgt og oppfyller de krav som er beskrevet i kravdokumentet. Etter å ha gjennomgått aktuell dokumentasjon i saken, ser vi likevel at involveringen av brukermiljøet i Luftforsvaret ikke har vært god nok, samt at det også har vært svikt i prosessene internt i anskaffelsesmyndigheten, sier Eggen.

Overfor Klassekampen kaller han kjøpene en «intern svikt».

– Hva planlegger dere å gjøre med traktorene som allerede er kjøpt?

– I dag brukes traktorene hovedsak til bakkemateriell, i tillegg til slep av NH90 i Bardufoss og F16 på AIM ved Kjeller med begrensninger. Vi kjenner ikke til noen planer til utfasing eller avhending av denne kapasiteten, sier Eggen til VG.

Trosset kraftig kritikk



Ifølge Klassekampen ble innkjøpene kraftig kritisert fra flere hold allerede i 2009, men til tross for klagestormen, lød Forsvarsdepartementets konklusjon slik i 2011 da traktorene var levert:

«Forsvaret har ikke hatt negative erfaringer med leverandørene i dette prosjektet, og prosjektet er ifølge termineringsrapporten gjennomført innenfor rammene som ble satt for tid, ytelse og økonomi».

Høyres nye forsvarspolitiske talsperson på Stortinget, tidligere EØS-minister Elisabeth Aspaker, reagerer kraftig på Forsvarets kjøp.

– Historien om disse traktorene er et skrekkeksempel der man ender opp med å måtte gjennomføre nye innkjøp for å utføre den oppgaven man opprinnelig skulle løse, sier hun til Klassekampen.