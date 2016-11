Folkeopprøret på Andøy: – De ser oss ikke, de hører oss ikke, vi føler oss lurt

Andværingene kjempet for flystasjonen sin med nebb og klør, og tapte. Nå er det bare én ting som kan redde den: Tallene.

De kunne vært over skyene nå, de grå kjempene som er Andøys stolthet, de maritime overvåkningsflyene P-3 Orion som overvåker russiske ubåter der under havoverflaten og passer på Norge. Men i dag står alt på bakken.

Arbeiderne er sinte, frustrerte og fortvilte der de sitter på lunsjrommet i kantinen. Tekniker Mikael Svendsen går alltid tur med hunden rundt det samme vannet her ute, men nå for tiden kan han komme hjem og spørre seg om han faktisk har vært ute. Det er som å gå i en transe. Og hvis han kan glemme en hel gåtur, hva da når han skal skru på små deler og til slutt sende fly opp i lufta med ti personer om bord.

Men denne dagen er det ingen som får røre et fly.

– Vi bruker hele dagen nå på å se på hvor personalet er mentalt. Vi kan ikke sette en mann til å jobbe på motoren når tankene går til økonomien og familien hans, sier sjef for vedlikehold Bjørnar Engvik.

For hva skjer med Andøya nå?

Lokalbefolkningen gikk i kjelleren da Høyre, Frp og Arbeiderpartiet på tirsdag vedtok at flystasjonen på Andøy skal legges ned og tilbudet heller skal bygges opp på Evenes. Politikerforakten skinner krystallklart fra de grønnkledde uniformerte på flystasjonen. Troen på demokratiet har blitt stadig mer tynnslitt på øya. Svendsen sier han føler seg rundlurt, og han er ikke den eneste.

På Andøy rekker du knapt engang si ordet flystasjon før det kommer veltende ut: Det er noe galt med tallene. Det regjeringen bruker som begrunnelse for å legge ned flystasjonen, er ikke riktig. Vi nekter å godta det.

Nå er også tallene det eneste som kan redde Andøy flystasjon. Men sannsynlig er det ikke.

SPESIALISTER: Miljøet på Andøy er spesialister på P-3 Orion og frykter kompetanseflukt når basen tvangsflyttes til Evenes. Sjef for vedlikehold Bjørnar Engvik og sjefssersjant Rune Stave er her med teknikerne Mikael Svendsen og Odd Isaksen. Foto: Kyrre Lien , VG

Derfor ryker flystasjonen

Paret Hanne Martine Jacobsen (28) og Anders Nilsen (29) slo rot der hvor havkreftene river i Norges tiende største øy. Ytterst på Bleik på Andøya er nemlig Golfstrømmen nærmere land enn noe annet sted i Norge. Og det er der ute, under den uregjerlige havoverflaten, at Anders speider etter farer. Han valgte et liv på vingene som systemoperatør på Orion-flyene.

Og de vil faen ikke flytte.

– Hele øya går i et vakuum nå og har gjort det i lang tid, for det er dette alt handler om, sier Hanne Martine.

DET ER SLUTT: Tirsdag vedtok Stortinget at flystasjonen på Andøya skal legges ned. Tilbudet flyttes til Evenes. Foto: Kyrre Lien , VG

Å legge ned Andøy flystasjon var den vanskeligste enkeltavgjørelsen da Høyre, Frp og Ap ble enige om langtidsplanen for Forsvaret. Om fem år vil det militæret eventyret som startet på Andøya i 1957, være slutt.

• Regjeringen konkluderer med at når Norge skal få nye F-35 kampfly, blir investeringskostnadene ved å ha dem på Andøya for store, hovedsakelig på grunn av hus som må støysikres og innløses. Derfor vil de bygge base for kampflyene på Evenes.

• Det blir for dyrt å ha to flystasjoner, mener regjeringen. Så når Norge får nye overvåkningsfly, skal også de til Evenes. De gamle Orion-flyene på Andøy flyttes også dit, og Andøy legges ned.

Selv om Anders Nilsen har spesialkompetanse på Orion-fly som svært få andre har, vil han ikke bli med til Evenes om han får jobbtilbud der.

For hva gjør de med huset?

– KAN IKKE FLYTTE MED GJELD: Hanne Martine Jacobsen (28) og Anders Nilsen (29) sier de ikke har råd til å ta med seg sønnene Noah og Mathias for å etablere seg på nytt i nærheten av Evenes. For hvem skal kjøpe huset på Andøy når basen legges ned? Foto: Kyrre Lien , VG

– I løpet av de sekundene de vedtok å legge ned Andøya, så raste alle husene ned i verdi. Det er helt fortvilet. Vi kan ikke flytte herfra, for da må vi flytte med masse gjeld, påpeker Hanne Martine.

Men det er ikke derfor de er sinte. Det er fordi de ikke tror på tallene. Det gjør heller ikke Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H).

– Lar oss ikke rasere

Med bakgrunn fra forsvar og politi kom ordfører Solsvik farende nordover fra Bergen. Da nordlyset strakte seg grønt over himmelen og møtte de spisse fjelltoppene på Andøya, var han frelst.

– Vi lar oss ikke rasere. Jeg legger ikke skjul på at dette er dramatisk, og vi mener at regjeringen har undervurdert denne dramatikken, men det vil ikke si at lyset nå slukkes for Andøy-samfunnet. Det er helt uaktuelt, helt fullstendig uaktuelt, sier han.



Det var ikke uten protester at Ap, Høyre og Frp gikk inn for å kutte ut flystasjonen. Andøy-samfunnet har hatt Senterpartiet, Venstre og KrF i ryggen. De vil at de maritime overvåkningsflyene fortsatt skal være på Andøya, selv om Evenes får kampflyene. Venstre-leder Trine Skei Grande mener tallgrunnlaget har vært altfor dårlig, Sps Marit Arnstad sier beslutningen er basert på «en kostnadsberegning vi ikke vet om er riktig».

– Vi stoler ikke på politikerne som skal styre landet lenger. Tidligere har jeg alltid lent meg tilbake og tenkt at de vet hva de gjør, men det kommer jeg aldri igjen til å gjøre. Og jeg er ikke alene om å tenke sånn, sier Hanne Martine, som jobber i NAV.

– De ser oss ikke, de hører oss ikke, vi føler oss lurt. Et bygdesamfunn blir rasert uten at vi får innsyn i prosessene, sier hun.

Eksempelet som trekkes frem igjen og igjen på Andøya er:

• Regjeringen viser til at å bygge ut tverrvindbanen på flystasjonen med én kilometer, hvis kampflyene skulle vært på Andøy, vil koste 2,95 milliarder kroner. Entreprenørselskapet LNS har gjort beregninger lokalt som sier 571 millioner.

Forsvarsdepartementet har gang på gang understreket at de er trygge på tallene sine: At det ikke er noe i langtidsplanen som er så gjennomregnet som Andøya og Evenes.

LYS I ENDEN: Andøy-ordfører Jonni Solsvik sier det fortsatt er en fremtid for Andøya uten flystasjonen, lyset slukkes ikke for hele samfunnet. Men heller ikke han fester lit til tallene. Foto: Kyrre Lien , VG

På tirsdag lovet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) å komme tilbake til Stortinget med nye vurderinger dersom Andøya-regnestykket viser seg å være mangelfullt eller det kommer «vesentlige endringer i tallgrunnlaget». Arbeiderpartiet har også bedt regjeringen gå inn i tallmaterialet. Det er altså her det knappe håpet ligger.

– Hvis det viser seg at alt er rett, må vi bare godta det, sier Anders.

Men at det er riktig nå, går de ikke med på.

Forsvaret i ryggraden

Fraflytting er ordet som sniker seg innpå som et kaldt gufs og kjennetegner til en kommune som ikke har noe å by på, hvor det ikke er vits i å bo.

Det er dette det hviskes om på Andøya, for å velge en karriere i Forsvaret ligger i ryggmargen her ute.

ØYAS FREMTID: Én ting er det ingen som er uenige om: Følgene for Andøya vil bli store når flystasjonen legges ned, og det må skapes mange nye arbeidsplasser. Frykten er fraflytting og ungdom som reiser og aldri kommer tilbake. Her ligger elever fra Andøy VGS flatt ut i en gymtime i idrettshallen. Foto: Kyrre Lien , VG

Bestefaren til Magnus Lyså Nordheim jobbet på flyplassen, bestemoren hans vasket på den. Faren er radiooperatør og onkelen er også ansatt på flystasjonen. Selv kunne han gjerne sett at nye P-8 overvåkningsfly havnet her, så han kunne følge familiefotsporene og jobbe med dem.

– Jeg har egentlig bare hatt det militære rundt meg, og pappa har alltid fortalt meg hvor fint det er å jobbe i Forsvaret. Jeg har alltid hatt lyst til å dra i militæret og jobbe med Orion, helt til det kom dette med nedbyggingen, sier Magnus.

TRE GENERASJONER: Magnus Lyså Nordheim (18) har en far som jobber på flystasjonen, og også hans bestefar gjorde det. Foto: Kyrre Lien , VG

Heller ikke fremtidsutsiktene på Andøya festes det lit til. Kommunen har spurt Samfunnsøkonomisk Analyse, som konkluderer med at mellom 19 og 21 prosent kan miste jobben. Det betyr en 500 til 700 mennesker, enten direkte eller indirekte berørt. Regjeringen har spurt PwC, som sier 6 til 9 prosent.

Nok et uromoment som trekkes frem og skaper splid på øya.

Vil ha eksternt firma

– Det er noen andre enn Forsvarsdepartementet som må sjekke disse tallene, for det blir for enkelt å si at dem som har laget dem skal dobbeltsjekke dem selv. Det blir som bukken og havresekken. Hvis ikke så sitter vi igjen med at det blir mange konspirasjonsteorier om hvorfor dette gjøres, sier brannkonstabel Geir-Atle Johansen.

Han har nettopp fått fast stilling der ute på flystasjonen. For ett og et halvt år siden ble det kjøp av barndomshjemmet til kjæresten Monica Johansen og der er det nå full ståhei med to småbarn. De vil heller ikke til Evenes, og sier de først vil få ro hvis tallene kontrolleres av et eksternt firma.

– Jeg vil ikke flytte, hvis han klarer å omskolere seg eller finner seg noe annet. Hvis han greier det, tror jeg at jeg skal være berget. Og hvis jeg ikke er det nå, kan jeg utdanne meg litt til, sier Monica.

FLYTTER IKKE: Brannkonstabel Geir-Atle Johansen hadde på joggebukse og store grå ullsokker første gang de møttes, men likevel fikk han sin Monica. Og hans Monica er klar på en ting: De skal neimen ikke ta med barna flytte herfra og til Evenes, selv om Geir-Atle mister jobben. Foto: Kyrre Lien , VG

Da innstillingen fra Forsvarskomiteen kom var det lov til å gå i kjelleren, sier Geir-Atle. Også da måtte flyene stå på bakken i flere dager, på grunn av sikkerheten.

– Men nå skal vi stå opp og få frem sannheten om dette, sier han.

Det samme sier førstekonsulent Nina Skogvoll. I 2006 kom hun flygende ut langs fjordene og så Andenes ligge der nede bak fjellkanten. Her har hun funnet en mann, kjøpt et hus, fått en sønn og hengt opp familiebilder. Når flystasjonen stenges og flytter til Evenes, vil sønnen Georg være åtte år gammel.

Skal hun ta ham ut av skolen og bli med til Evenes eller jakte ny jobb her?

HAR SLÅTT ROT: Nina Skogvoll jobber på flybasen og bor med sønnen Georg (3) og ektemannen Alexander. Det er her røttene våre er, dette er hjemmet vårt. Derfor vil vi ikke flytte, sier Nina. Foto: Kyrre Lien , VG

– Det var egentlig en seier når jeg fikk denne jobben, for det var en fast og god jobb, en sikker inntekt. Også blir alt plutselig usikkert igjen, sier Skogvoll.

For dem som bor her har historien om Andøy flystasjon endt i et stort spørsmålstegn.

– Folk virker veldig engasjert og vil ikke gi opp kampen. Vi vil gå ned med flagget til topps.



DET ALT HANDLER OM: Det handler om flyene, om forsvar av Norge. Orion-flyene «Jøssing», «Viking» og «Vingtor» er inne til kontroll, men torsdag fikk ingen røre dem. Flystasjonen hadde planlagt bakkedag for å gå gjennom sikkerheten – spesielt nå som de ansatte er så ute av seg. Fredag var teknikerne på plass her igjen. Foto: Kyrre Lien , VG

Departementet: – Trygge på tallene



– Vi har regnet gjennom dette så mange ganger at vi er trygge på at de tallene vi har kommet med er så riktige som de kan være, sier statssekretær Øystein Bø til VG.

Han sier han forstår at frustrasjonen og misnøyen på Andøya er stor fordi flystasjonen skal legges ned, men sier de er trygge på at utregningene holder mål.

– Vi har vært åpne med det tallgrunnlaget vi har hatt hele tiden, og det er ikke noe tiltak i langtidsplanen som er regnet gjennom så mange ganger som Andøy- og Evenes-komplekset, sier Bø.

Fakta: Langtidsplanen for Forsvaret * Regjeringspartiene Høyre og Frp er enige med Arbeiderpartiet om Forsvarets langtidsplan (LTP). Avtalen innebærer blant annet at flystasjonen på Andøya legges ned og at det altså ikke blir delt løsning med Evenes. * Samarbeidspartiene Venstre og KrF støtter ikke planen, men stiller seg bak forsvarsbudsjettet for 2017, som er første år i LTP.

De skal holde et blikk på de løpende kostnadene og komme tilbake til Stortinget dersom det er noen vesentlige endringer.

– Jeg kan ikke se hva vi skulle gitt av informasjon utover det som er gitt. Det er krevende for et lokalsamfunn når det er nedleggelse av en stor arbeidsplass. Det eneste jeg kan si er at vi er trygge på at våre beregninger er riktige og at vi har gitt all den informasjonen vi kan i denne saken, sier Bø.

Han sier det har vært en del gradert informasjon om operative og sikkerhetsmessige forhold som de ikke har kunnet gå ut med, men at det ikke har vært informasjon som har vært viktig for denne beslutningen. Likevel blir omstillingsprosessen på Andøy blir nå ekstra tung fordi folk opplever at prosessen ikke er rettferdig.

– Det vi kan gjøre da er å forsikre om at vi, så langt det er mulig, har kvalitetssikret disse tallene, også må vi vise at vi stiller opp for Andøya fremover.

