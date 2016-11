Enighet om ny forsvarsplan

En avtale mellom regjeringspartiene og Ap sikrer regjeringen flertall for de store linjene i Forsvarets langtidsplan.

Ifølge VGs opplysninger fastholder de tre store partiene at flybasen på Andøya legges ned når dagens maritime overvåkningsfly skal pensjoneres om seks-syv år, og erstattes med nye fly som skal stasjoneres på Evenes.

Planen skal presenteres senere tirsdag av Høyre, Frp og Ap i Stortinget.

KrF og Venstre har gått med på å sikre flertall for at Forsvaret får 3-400 millioner kroner mer gjennom budsjettforhandlingene for 2017som nå er i gang i Stortinget, men de er ikke med i det brede forliket.

Sikrer kampfly, ubåter og overvåkningsfly



Tirsdag ettermiddag, flere dager på overtid, har regjeringen endelig sikret flertall både for en langtidsplan og for budsjettøkningen neste år, som skal gå til økt innsats i Heimevernet og Hæren.

Forliket mellom de tre store partiene sikrer finansiering av nye kampfly, og etter hvert også nye ubåter og anskaffelse av nye maritime overvåkningsfly, som altrså skal stasjoneres på Evenes i Nordland, når basen flyttes fra Andøya.

Sikrer kystjegerne



Avtalen sikrer også at Kystjegerkommandoen i Harstad ikke legges ned i 2017, slik regjeringen opprinnelig foreslo.

Partene skal dessuten være enige om at Bell-helikoptrene likevel ikke skal flyttes fra Bardufoss til Rygge, før Hærens fremtid er utredet i en egen landmaktutredning, som skal være klar høsten 2017.

Partiene sikrer dermed at det fortsatt er helikoptere i terrorberedskap i Nord-Norge.

Ifølge VGs opplysninger vil sentrumspartiene Ventre og KrF stå utenfor selve forsvarsforliket, men har på vilkår det fortsatt forhandles om, akseptert å være med på inndekning av de økte utgiftene i 2017.

Strid om penger i 2017



Arbeiderpartiet har helt siden planen ble lagt fram i sommer, krevd at en større del av kostnadene i den nye planen måtte på plass allerede i 2017, og ikke skyves over valget til senere regjeringer.

Det Ap nå er blitt enige med regjeringspartiene om, skal beløpe seg til nærmere 400 millioner kroner, en mindre del av dette er omdisponeringer innenfor det budsjettforslaget som regjeringen allerede har lagt på bordet. Opprettholdelse av Kystjegerkommandoen skal koste omlag 140 millioner kroner innenfor dette beløpet, får VG opplyst.

Hånd på rattet



Det var Venstre som opprinnelig nektet å ta de 3-400 millioner kronene inn i budsjettforhandlingene, uten at de fikk en hånd på rattet også i pengebruken og økningen av bevilgningene til Forsvaret.

Tirsdag ettermiddag ble regjeringspartiene enige med Venstre. Mens statsminister Erna Solberg (H) spiste lunsj med sin tyske kollega Angela Merkel, satt forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortinget og forsøkte å få til enighet med Venstre.

Sp på utsiden



Senterpartiet står utenfor forsvarsavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet og er heller ikke tilfreds med neste års forsvarsbudsjett.

– Vi kunne ikke være med på avtalen om langtidsplanen for Forsvaret. Den mangler tydelige rammer for Hæren og Heimevernet i årene som kommer, og går dessuten inn for å legge ned Andøya, til tross for at konstadsberegningene ikke er godt nok kvalitetssikret, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

– Graverende



På Facebook skriver Bevar Andøya Flystasjon at «det er nå den egentlige jobben starter».

– Vi lar oss ikke knekke. Det er så mye rart som må komme mer fram. Dette er rett og slett så graverende at vi må se på hva vi gjør videre, sier Eilertsen.

Samtidig berømmer han sentrumspartiene som har stått imot.

– Det kommer til å bli en tung tid for mange av de ansatte ved Andøya Flystasjon og deres familier, spesielt unge nyetablerte småbarnsforeldre. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, og det gjelder hele Andøysamfunnet, sier Eilertsen til NTB.

