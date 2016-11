Enighet i Stortinget: Flybasen på Andøya legges ned

Ordfører Jonni H. Solsvik lover at lokalsamfunnet på Andøya vil stå sammen når flybasen og opptil 700 arbeidsplasser forsvinner.

Med et flertall på 77 mot 21 ble regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren vedtatt i Stortinget tirsdag.

Det innebærer blant annet å legge ned flyplassen på Andøya og heller etablere én base for kampfly og maritime overvåkningsressurser på Evenes.

– La det ikke være noen tvil om at Andøyasamfunnet er i stand til å se fremover. Vi har vært gjennom mange omstillinger, og det står hverken på viljen eller på evnen, sier Solsvik til VG.

Han har tidligere opplyst til VG at mellom 500 og 700 arbeidsplasser vil forsvinne dersom flybasen legges ned.

Fikk med Ap



I forslaget heter det at dagens P-3 Orion-fly skal videreføres på Andøya frem til nye maritime overvåkningsfly innføres i perioden 2020–2023. Deretter skal flybasen legges ned.

Etter hvert skal også nye ubåter og nye maritime overvåkningsfly stasjoneres på Evenes i Nordland.

Som VG meldte i forrige uke var det Ap som sikret regjeringen flertall for forslaget. Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, SV og Miljøpartiet De Grønne ønsker på sin side å videreføre driften på Andøya.

Savner kvalitetssjekk



Andøya-ordfører Solsvik deltok på høringen om forslaget som gikk i Stortinget tirsdag. Han var ikke veldig begeistret for prosessen.

MISFORNØYD: Andøya-ordfører Jonni H. Solsvik (H). Foto:

– Vi fikk beskjed om at det å stille spørsmål ved tallmaterialet og beregningene som ligger bak handler om en omkamp på beslutningen, og det vil jeg på det sterkeste ta avstand fra. På vegne av lokalsamfunnet som blir hardt rammet mener jeg Stortinget burde tatt seg tid til å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget før de vedtok denne saken, sier han til VG.

På spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande svarte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun vil jobbe for å skape tillit til tallene.

– Vi følger opp dette med rapporter og fremdrift i forbindelse med statsbudsjettene, slik vi gjør med alle store prosjekter, sa Eriksen Søreide ifølge Vesterålen Online.

Hun la til at ingen ting tyder på at det debatterte tallgrunnlaget for nedleggelsen av Andøya og oppbyggingen av Evenes er feil.