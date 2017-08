Einar (30) tok med gamle granater inn på soverommet – Forsvaret advarer

Einar Jin Apalnes (30) fant to gamle granater da han rev skjulet. Så tok han de med inn på soverommet. – Best å la granater ligge, sier Forsvaret.

– Vi sjonglerte litt med granatene og tok noen bilder som vi la ut på Facebook, men det var kanskje litt dumt å tulle med det, sier Einar Jin Apalnes.

Han renoverer det nye huset sitt i Frogn kommune. Da han rev et gammelt skjul for noen dager siden, fant han plutselig to gamle granater.

– Jeg rev det falleferdige skjulet for hånd og tok ut gamle ting fra hyller da jeg fant dem, sier han.

– Først bar jeg granatene inn på soverommet, så ringte jeg til politiet. De ringte videre til forsvaret, som sa at de kunne være farlige og ustabile.

ROLIG: Einar Jin Apalnes (30) var ikke bekymret for at de to gamle granatene skulle eksplodere. – Jeg sjonglerte litt med dem og tok noen bilder, sier han. Foto: Solveig Underbakke Lien



– Hva tenkte du da så granatene?

– At det var gøy å finne noe fra krigen. Noe sjeldent, som jeg kunne ha på hyllen og vise frem. Nå blir de nok destruert.

Han tar VG med inn på soverommet for å vise frem de rustne granatene.

– Jeg er helt rolig nå som de ligger stille, men forsvaret ba meg om å ikke røre dem. Nå venter jeg på at de skal komme og ta seg av det. Det hadde vært litt kult hvis de sendte inn en bombegruppe, sånn som på film.



– Finner en om dagen

Når forsvaret ankommer huset, viser det seg raskt at granatene er helt ufarlige. Ingen dramatikk og ingen bombegruppe. Slike oppdrag er hverdagskost.

I løpet av et år, får forsvaret i overkant av 300 såkalte «bistandsanmodninger» fra politiet.

EKSPERTHJELP: Forsvarets utsending forsto raskt at granatene var helt ufarlige, men tok de likevel med seg. Foto: Solveig Underbakke Lien

– Vi finner i gjennomsnitt en granat, mine eller eksplosiv om dagen, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det kan være alt fra håndgranater og enkeltpølser med dynamitt til store bomber på flere hundre kilo. Det er et bredt spekter, men mesteparten ligger fra krigens dager.

Stordal har en generell oppfordring til alle i Einars situasjon:

– Ikke sjongler med granaten, ikke løft den eller ta på den. La den ligge i fred og ring politiet. Det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite. Vi har opplevd at folk legger en granat i bilen og kjører til nærmeste politistasjon, men det vil vi unngå.

Oppfordringen gjelder uavhengig av hvor du finner granaten.

– Hvis du finner en granat i den gamle boden til farfar, i bakken eller i strandkanten, er det alltid det samme som gjelder: la fagfolk ta seg av det. Så får vi ta en kvalifisert vurdering på om granaten bør hentes eller destrueres på stedet, sier Stordal.

