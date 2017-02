E-tjenesten: Mer aggressiv etterretningsvirksomhet mot Norge

Russiske aktører har i årevis forsøkt å trenge inn i datasystemene til norske myndigheter. Denne trusselen fortsetter. Det fastslår E-tjenesten i sin trusselvurdering.

– Russiske aktører er svært aktive og driver både undergravende virksomhet og tradisjonell etterretning, heter det i rapporten som ble presentert mandag.

​ Etteretningstjenesten understreker at et mer aggressivt og selvhevdende Russland vil bruke ulike medium og metoder for å utfordre og konfrontere Vesten. Rapporten konkluderer med at vi kan vente slike forsøk fra russisk side i forbindelse med parlamentsvalgene i Europa i år.

- I tillegg til tradisjonell innhenting vil ein del av aktiviteten til de hemmelige russiske tenestene drives av ein ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn, heter det i rapporten.

Også kinesiske aktører har i 2016 gjennomført operasjoner mot norske myndigheter og teknologiselskap. Etterretningstjenesten forventer at denne aktiviteten vil fortsette.