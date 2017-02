Dette er Norges nye ubåter

Norge kjøper fire nye ubåter fra Tyskland for til sammen 30 milliarder kroner.

Den tyske ubåten HDW 212 er 57 meter lang og 11,5 meter høy. Norge bestiller fire nye ubåter, som ifølge produsenten er utstyrt med det ypperste av tysk teknologi.

Det er verftet ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) i Kiel som har fått milliardkontrakten.

På en pressekonferanse fredag fortalte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om det som etter de nye kampflyene, blir Forsvarets største investering noensinne.

Men Søreide ville ikke si nøyaktig hvor mye kontrakten er verd.

– Kostnadsrammen blir lagt fram senere i vår, sa hun, og la til:

– Det er ikke rimelig å anskaffe ubåter.

Valgte Tyskland

Ifølge NTB har det tidligere vært anslått at prisen med våpen, kaianlegg, opplæring og vedlikehold blir over 30 milliarder kroner.

NY TEKNOLOGI: - Norsk forskning og norske bedrifter skal bidra til å utvikle ny teknologi for ubåtene som Norge skal kjøpe. Foto: ThyssenKrupp Marine Systems

Valget har stått mellom Tyskland og Frankrike som i lengre tid har drevet lobbyvirksomhet med norske myndigheter.

Valget falt til slutt på Tyskland og Norge fortsetter dermed samarbeidet som tidligere.

– Vi er veldig glade i dag. Dette er skritt i riktig retning. Men det er nå arbeidet begynner, sier Joachim Schönefeld, ansvarlig leder for arbeide med Norge hos ThyssenKrupp Marine Systems.

Forbedringer

Forsvarets nye ubåter skal innfases i perioden 2026-2030. Samtidig skal dagens seks Ula-klasse-ubåter settes på land.

De nye ubåtene skal være vanskeligere å oppdage og skal kunne oppholde seg lengre under vann. I tillegg vil de kunne være utstyrt med nyvinninger innen batteriteknologi og nye navigasjonssystemer.

– Sammen med avtalen med Tyskland var utviklingen av teknologi det viktigste for det norske Forsvarsdepartementet. Og ikke minst at norsk industri skulle bli involvert. Også kampsystemene var viktige, for eksempel sonarsystemet, som blir levert av Kongsberg Gruppen, sier Schönedfeld.

OPERASJONSROM: De nye ubåtene som Norge skal kjøpe skal være vanskeligere å oppdage og kan holde seg under vann i opptil to uker. Foto: ThyssenKrupp Marine Systems

Sikrer norsk industri

Avtalen med Tyskland innebærer forsknings- og industrisamarbeid.

Søreide opplyste i går at avgjørende for valget var at Tyskland kjøpte de samme ubåtene. Forsvarets forskningsinstitutt gjorde det denne uken klart at ubåtteknologi er et av deres satsingsområder de nærmeste årene.

– Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter. Det er helt åpenbart at det har vært viktig for oss å sikre et stort potensial for norsk forsvarsindustri i denne avtalen, sier Søreide.

Målet er at avtalen skal sikre oppdrag til norsk industri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien, opplyste hun.