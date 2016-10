Armin (18) ble kastet ut av Forsvaret fordi foreldrene er fra Iran

Etter å ha tjenestegjort i to måneder fikk Armin Nasery fra Lørenskog beskjed om at han måtte forlate Forsvaret på dagen.

– Jeg ble ganske sjokkert. Jeg var på kurs sammen flere soldater da en offiser hentet meg ut av timen. Han sa at jeg ikke var sikkerhetsklarert, og at jeg måtte forlate leiren omgående, sier Armin Nasery (18).

Hendelsen fant sted på Rygge militærleir 20. september, da 18-åringen fra Lørenskog deltok på et førerkort-kurs for minibuss. Han hadde på tidspunktet vært innrullert i Forsvaret siden midten av juli, og gjennomført Luftforsvarets rekruttskole på Madla.

– Jeg hadde sett frem til å være i militæret, og var veldig fornøyd med å ha gjennomført rekrutten og endelig være på plass i leiren, sier Nasery.

– Jeg føler meg veldig diskriminert



Men 18-åringen fikk ingen lang karriere i det norske forsvaret. I brevet han mottok fra Forsvaret begrunnes utkastelsen med at Nasery ikke er sikkerhetsklarert fordi foreldrene hans kommer fra Iran.

VG har sett brevet, der det blant annet står «Det vises til at du har tilknytning til Iran og at familien sin kommer derfra (...) ved noen land vil det hefte så store sikkerhetsmessige betenkeligheter at selv en relativt svak tilknytning tillegges betydelig vekt».

Nasery forteller VG at han måtte forlate militærleiren omgående, med beskjed om å komme tilbake dagen etter for å levere uniformen.

– Jeg hadde aldri trodd at dette kom til å skje, og i hvert fall ikke etter at jeg allerede hadde vært i tjeneste i to måneder. Jeg er veldig skuffet, sier Nasery og legger til:

– Samtidig føler jeg meg veldig diskriminert. Jeg er født og oppvokst i Norge, og har bodd her hele mitt liv. Jeg føler meg så norsk som det går an. Og jeg har ikke engang vært i Iran.

Føler seg mistenkeliggjort



Nasery ble kalt inn på sesjon i mars 2015, og fylte samme år ut en personopplysningsblankett, som brukes av Forsvaret for sikkerhetsklarering.

Siden hørte ikke Nasery noe før han i april i år mottok innkallelse til førstegangstjenesten.

– Jeg synes det er helt idiotisk at de ikke har et bedre system, som da kunne fanget opp dette slik at jeg slapp å bli innkalt til tjeneste. Jeg føler meg mistenkeliggjort – og det sårer, sier Nasery før han legger til:

– I tillegg hadde jeg planlagt at dette året skulle gå med til militæret. Og nå er det for sent til å begynne på studier. Jeg synes Forsvaret har håndtert dette veldig dårlig.

Men 18-åringen sier han ikke vil klage.

– Jeg gidder ikke å være en kasteball i systemet, og jeg ønsker heller ikke å være en del av en institusjon som ikke ønsker å ha meg der.

– Det jobbes med å forbedre rutiner



Forsvarssjefens pressetalsmann, Vegard Finberg, sier til VG at det er flere årsaker til at vernepliktige ikke blir sikkerhetsklarert, men ønsker ikke å kommentere at utkastelsen handler om foreldrenes hjemland.

– Først og fremst ønsker vi å påpeke at vi ikke ønsker gå inn og kommentere enkeltsaker. Sikkerhetsklarering er i mange tilfeller en svært krevende prosess. Det er et utall årsaker som kan føre til at man ikke får sikkerhetsklarering.

– Hva er begrunnelsen for at han kastes ut?



– Militærtjeneste i Forsvaret setter krav til at man er sikkerhetsklarert. Uten sikkerhetsklarering kan man ikke gjennomføre tjeneste.

Finberg sier at det som har skjedd både er uheldig for den vernepliktige og for Forsvaret, og at det hele er en situasjon Forsvaret skulle ha vært foruten.

– Nasery føler seg diskriminert, er han det?



– Som nevnt kan det være mange årsaker til at man ikke kan sikkerhetsklareres. Ikke å bli sikkerhetsklarert handler uansett ikke om diskriminering.

– Hvor ligger feilen?

– I enkelte tilfeller er tiden mellom innkalling og oppmøte for kort til at klareringsprosessen blir ferdig. Det jobbes med å ytterligere forbedre prosedyrer og praksis slik at man unngår innkalling av personell før klareringsprosessen er ferdig.

Iran-ekspert: – Ingen grunn til å frykte Iran



I 2014 skrev VG om Abtin Tari (18) som ikke fikk innkallelse til førstegangstjeneste på grunn av at foreldrene ikke var fra Norge.

Han var en av tusen norske statsborgere som den høsten fikk beskjed om at de ikke var skikket for førstegangstjeneste i Norge, etter at nye rutiner hadde blitt innført.

Felles for dem alle er at de hadde familie eller bakgrunn fra land som Norge, deriblant Iran, ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med.

Men hva er det som egentlig er så farlig med Iran?

Iran-ekspert og forsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, mener at man ikke trenger å frykte landet. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Før man fikk i land atomavtalen så var Iran fiende nummer én for USA. Men etter at avtalen kom i land så skal det ikke være noen grunn til å frykte Iran. Det kan jo være at denne gamle frykten henger noe igjen, men jeg mener det ikke er noen grunn til å være spesielt oppmerksomme på Iran i dag, sier Lodgaard til VG.

Ba om gjennomgang i 2014

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sa den gangen at praktiseringen hadde hatt noen uheldig utslag – men at hun ba om en gjennomgang av rutinene.

– Da jeg ble kjent med saken i 2014 ba jeg om at den nye praksisen ble stoppet. Forsvaret endret praksisen umiddelbart. Dette innebar at man allerede høsten 2014 gikk tilbake til tidligere praksis med individuell behandling, sier Eriksen Søreide til VG torsdag.

Statsråden poengterer at hun ikke kan kommentere den konkrete saken, men sier følgende om dagens ordning:

– Klareringsmyndigheten i Forsvaret ble styrket i 2015, og saksbehandlingstiden er nå betydelig redusert. For øvrig kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker.