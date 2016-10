Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

Beredskapstroppens sjef frykter at verdifull tid kan gå tapt under terrorangrep, hvis politiet og Forsvaret først må avklare hvem som skal lede aksjonene.

– Det må ikke være tvil om at ansvaret for å bekjempe terror ligger på politiet i fredstid. Det må gjelde både til havs og på land, sier Helge Mehus til VG.

Han sier at det er helt avgjørende for utfallet av en kontraterror-aksjon at politiet kommer raskest mulig fram til et åsted.

Ny bistandsinstruks ** Røksund-utvalgets mandat var å forenkle dagens instruks om Forsvarets bistand til politiet. ** Utvalget fastslår at bekjempelse av terror og grov kriminalitet er politiets ansvar, men politiet kan be om bistand fra Forsvaret ved behov. ** Utvalget foreslår at politimesteren kan ta direkte kontakt med FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, for å få bistand til å løse et oppdrag. De ansvarlige statsrådene kan når som helst stoppe bistanden, men skal ikke lenger godkjenne på forhånd, for å spare tid. ** Utvalget foreslår også at personell i politi og forsvar pålegges handlingsplikt: De første som kommer til et åsted har plikt til å gå inn i situasjonen med det de har av utstyr og ferdigheter, uten å vente på forsterkninger. ** Utredningen ble overlevert forsvarsministeren og justisministeren 30. september.

– Nye gråsoner vil føre til tap av verdifull tid, sier Mehus.

VG avslørte tirsdag at Forsvaret og politiet ligger i åpen strid med hverandre om ansvaret for å bekjempe terroraksjoner til havs, såkalte maritime kontraterror-operasjoner.

Forslag om at Forsvaret overtar



Beredskapstroppens sjef er dypt uenig i forslaget om å gi Forsvaret ansvar for operativ ledelse og gjennomføring av maritime kontraterror-operasjoner. Politiet øsnker ikke gi fra seg det ansvaret.

Forslaget kommer fra flertallet i Røksund-utvalget, som vil overføre dette ansvaret fra politi til forsvar i utkastet til en helt ny instruks om Forsvarets bistand til politiet.

I planverket er det Forsvarets spesialstyrker som siden 80-tallet har hatt ansvaret for å bekjempe terroraksjoner mot oljeplattformer, men hele tiden under politiets ledelse. Aksjoner mot skip i fart har vært politiets ansvar.

Aldri vært uklart



– Oppgavefordelingen mellom oss om kontraterror har aldri vært uklar for meg, sier Mehus.

– Beredskapstroppen trener på maritim kontraterror regelmessig, og vi samarbeider både med Forsvaret og med andre lands innsatsstyrker i årlige øvelser. Våre konsepter er harmonisert med andre europeiske land gjennom Atlas-samarbeidet. Forsvarets Spesialkommando har oppgaven med oljeinstallasjoner, og Beredskapstroppen har hatt ansvaret for skip og fartøyer, forklarer han.

Men nå har det oppstått revirkamp og rivalisering om hvordan kontraterror-aksjoner til havs skal planlegges og ledes, ifølge Røksund-utvalget.

Det er ikke Helge Mehus enig i:

– Samarbeidet mellom oss i Beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker er godt og nært i det daglige. Vi har hyppig kontakt gjennom liaisonordningen og utveksling av personell. Uenigheten handler om mangel på ressurser og spesielt om tilgangen til helikoptertransport, forklarer Mehus.

TRENER SAMMEN: Forsvarets spesialkommando, Marinejegerkommandoen og Beredskapstroppen trente på kontraterror i Rena leir, som en oppkjøring til øvelse Gemini 2014. Foto: Didrik Linnerud , FORSVARET

Får nye helikoptre



Oslo-politiet har nå to lette helikoptre som er dårlig egnet til personelltransport. Men nå har regjeringen varslet at politiet skal få nye, med større løfteevne og bedre egnet til å frakte innsatspersonell.

Forsvaret har stilt helikoptre i beredskap for politiet, men flere øvelser de siste årene har vist at kapasiteten er knapp.

FOH-sjef Rune Jakobsen forklarte dette helt presist i VG:

– Det var nødvendig å dele årets øvelse Gemini i to, for at begge enheten skulle få oppfylt målene for denne øvelsen, sier politilederen.

Viktigste partner



Mehus understreker at Forsvaret fortsatt må være politiets viktigste samarbeidspartner, og skal delta på politiets øvelse Tyr senere i høst:

– For å gjennomføre store kontraterroraksjoner er politiet helt avhengig av Forsvarets bistand. Det gjelder både til sjøs og på land. Men oppstår det gråsoner og tvil om ansvarsforholdet, risikerer vi at verdifull tid går tapt og at kontraterroraksjoner forsinkes unødvendig, sier Mehus til VG.

Men Høyre-representanten Peter Christian Frølich, som er medlem i Stortingets justiskomité og var saksordfører da Stortinget enstemmig lovfestet Forsvarets bistand til politiet i 2015, sa til VG på onsdag at han for sin del vil anbefale regjeringen å overlate ansvaret til Forsvaret:

«Flertallet i Røksund-utvalget har en god løsning. For å unngå mer uklarhet og sektorstrid, det er ryddig at Forsvaret får ansvaret både for styrker og kommando i maritime kontraterror-aksjoner», sa Frølich til VG.

