Forsvant fra stedet etter båtkrasj

Det ble igangsatt en massiv leteaksjon etter to personer som var forsvunnet etter en båtkrasj på Stord søndag morgen.

– Vi har fått kontakt med dem på en adresse, og vil nå ta dem med til legevakten. Der vil de bli sjekket for blant annet skader og eventuell promille, sier operasjonsleder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Jan Magne Østebøvik, til VG.

En av mennene er eier av cabincruiseren, som er av typen Fairline.

Politiet og Hovedredningssentralen hadde da hatt en pågående leteaksjon over flere timer etter de to personene, etter at meldingen om den havarerte båten ved Langenuen på Stord ble meldt inn til HRS rundt klokken 6.15 søndag morgen.

– Vi søkte i sjøen rundt båten, etter at vi fikk opplyst at det var to personer ombord. Vårt anliggende er å få sjekket dem, de har vært i en alvorlig kollisjon og kunne ha slått seg skikkelig, sier Jan Lillebø i HRS Sør-Norge.

– Båtføreren burde ha varslet om hendelsen, så vi hadde unngått det store søket som ble satt igang, sier operasjonsleder Østebøvik.