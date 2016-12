Forsikringsselskap: Tyver velger hus med høye hekker

Mange nordmenn setter pris på en skjermende tujahekk så de får være i fred. Det gjør innbruddstyvene også, ifølge forsikringsselskapet If.

En tett tuja skiller ikke mellom privatlivets fred og lyssky aktiviteter og gir beboere og tyver like godt vern mot innsyn, skriver Aftenposten.

– Det er to ting som stresser tyvene: Faren for å bli sett og hvor kort tid de har på seg etter at alarmen er blitt utløst, sier Sigmund Clementz i If Skadeforsikring.

Selskapet har analysert skademeldinger etter flere tusen innbrudd de siste årene og mener tyvene velger hus med høye hekker.

Et av tujaens «fortrinn» er at den er grønn året rundt.

Analysen viser også at inngangsdøren er mer populær enn kjellervinduene, mens politiet påpeker at mange med uærlige hensikter velger stige opp til balkonger og vinduer.

– Mange bryter seg inn i andre etasje ved å bruke stige. Det er veldig mange huseiere som har alarm i første etasje, men ikke i andre, forteller politioverbetjent Stig Vasbø ved Majorstuen politistasjon i Oslo.

Clementz sier en del vinningskriminelle spaner på forhånd, utveksler informasjon og bruker karttjenester på nett til å orientere seg før de slår til.