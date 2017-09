Foreldrene til avdøde Djabrail (6) vurderer erstatningskrav

Foreldrene til avdøde Djabrail (6) vurderer å fremme erstatningskrav mot legen som feilmedisinerte den lille gutten på Haukeland universitetssykehus.

– Jeg har snakket med foreldrene i dag. De har det helt forferdelig og er i sjokk over å ha mistet sønnen sin, sier familiens advokat Torstein Skansbo til VG.

Seks år gamle Djabrail er død etter å ha ligget i respirator i ti dager på grunn av en sykehustabbe ved Haukeland universitetssjukehu. Foto: Privat , NTB scanpix

Han forteller at familien nå vurderer oppreisningserstatning mot legen og eventuelt Haukeland universitetssykehus. Bakgrunnen er at 6-åringen for fire uker siden ble feilmedisinert, noe som førte til at han havnet i respirator.

Torsdag besluttet legene ved Rikshospitalet i Oslo, hvor han ble flyttet til mandag forrige uke, at han skulle kobles ut av respiratoren. Åtte minutter senere ble den lille gutten erklært død.

– Dette er en feil som synes å være så grov at den går utover vanlig uaktsomhet, sier Skansbo.

Bakgrunn: Djabrail (6) i koma etter feilmedisinering

Saken er anmeldt

Skansbo opplyser videre at saken allerede er anmeldt og at den etterforskes av politiet i Bergen. Nå vurderes også en anmeldelse på vegne av familien.

– Vi har bedt om alle saksdokumenter fra Helsetilsynet og vi har bedt om alle journaler og rutiner fra Haukeland sykehus og vi kommer til å vurdere andre skritt i saken fremover.

Familien kommer også til å sende krav om å få erstattet alle gravferdsutgifter.

Djabrail kommer til å bli sent til foreldrenes hjemland – Tsjetsjenia – for å gravlegges.

– Til tross for at det er her i Norge vi bor, så er det der vår jord er. Vi vi at han skal ligge på familiegravplassen i hjemlandet, sa Djabrails mor til VG torsdag.

Feilbehandlet



Det var 22. august at seksåringen ble feilbehandlet på Haukeland universitetssykehus. Han hadde da vært innlagt siden begynnelsen av august etter å ha hatt symptomer på hjernesvulst i tre-fire måneder. Svulsten var aggressiv, på den høyeste graden av svulsttyper, nivå fire. Det var også spredning av svulsten.

Måten man behandler dette på hos barn, er å først operere bort så mye som mulig, for deretter å finne ut hvilken type svulst dette er. Til slutt får pasienten cellegiftbehandling. Det var her det gikk galt for Djabrail.

Vanligvis får man to former for cellegift i slike tilfeller. Begge settes med sprøyte, en i hjernen og en i blodårene. Legen som behandlet Djabrail tok feil sprøyte og satte den som skulle settes i blodårene i hjernen i stedet. Konsekvensen er hjerneskade.

For å unngå det, ble Djabrail først operert en gang til, for å få fjernet så mye som mulig av medikamentet, som altså var blitt plassert i hjernen. Deretter ble han lagt i respirator, noe som er vanlig prosedyre for å begrense hjerneskaden.