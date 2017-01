To familier rakk ikke frem i tide – Mariam og Kasper født på E39

STAVANGER/OSLO (VG) De kjørte E39, den strakaste vei'n. Likevel vart dæm for sein, og måtte føde langs veien, uten helsepersonell til stede.

– Det er ikke så ofte at dette skjer to ganger på samme kveld, nei, sier jordmor og koordinator Oddrun Humpland ved Stavanger sykehus til VG.

Men tirsdag kveld skjedde det: To familier nådde ikke frem til sykehuset i tide og måtte stoppe bilen og føde langs veien.

Der kom en gutt og en jente til verden, men de ble ikke oppkalt etter Skam-stjernene Noora og William. Isteden skal de hete Mariam og Kasper.

Få timers mellomrom



Først ut var ekteparet Soati Mohammed (22) og Ahmad Muktar Adam (25), som ventet sitt første barn.

TRØTT DAGEN DERPÅ: Nyfødte Mariam, datteren til mor Sorati Hadi Mohammed og faren Ahmad Muktar Adam. Foto: Marie Von Krogh

– Vi hadde hatt kontakt med sykehuset flere ganger og ble sendt hjem igjen tidligere på dagen fordi åpningen var for liten. Det forstår jeg, og vi ventet derfor hjemme på at fødselen skulle komme i gang. Ved 18-tiden var vi kommet så langt at vi måtte dra, men på veien skjønte vi at vi ikke kom til å rekke frem til sykehuset i tide. Jeg måtte derfor svinge av E39 og stoppe i nærheten av Siddishallen. Kona mi sa til meg «nå kommer ungen!», og vi satte oss til med henne i baksete og meg i forsettet. Og der tok jeg imot datteren vår, forteller Ahmad til VG.

– Hvordan opplevde du det?

– Det var helt utrolig! Det var ikke veldig vanskelig. Jeg ble overrasket over hvor lett det gikk. Jeg måtte dra litt, men det gikk veldig fint. Og alt er bra med mor og barn nå, sier han.

«Han kommer nå med en gang!»

Bare tre timer senere skjedde et nærmest identisk hendelsesforløp hos familien Zachariassen, da vannet gikk hos Caroline (29) kvart på åtte.

OVERLYKKELIGE: Foreldrene Lars og Caroline Zachariassen med sønnen Kasper. Foto: Marie Von Krogh

– Vi har hatt to raske fødsler før og skjønte at tiden var knapp. Vi kastet oss i bilen og ga bånn gass. Vi hastet så fælt at vi dessverre rygget rett inn i naboens bil, forteller Lars (28).

Underveis til sykehuset merker Caroline at hun ikke kan vente.

– «Du må bare stoppe, Lars. Han kommer nå med en gang!» sa hun til meg. Jeg svingte da bilen opp på veiskulderen, stanset og løp rundt på andre siden. Der kastet jeg av meg buksen og da kom gutten nærmest flygende ut med en gang. Han hadde fine farger og laget litt lyd, så det gikk veldig bra. Vi hadde AMK-sentralen på telefonen, men var alene langs veien der og fikk noen minutter alene i bilen før ambulansen kom, sier Lars.

NYFØDT: Kasper Zachariassen. Foto: Marie Von Krogh

– Ingen ønsker å føde på veien



Nybakt trebarnsmor Caroline sier det hele gikk så fort at hun ikke rakk å bekymre seg.

– Det var en veldig utrolig opplevelse. Da han først kom, så kjente jeg bare at dette gikk veldig fint og var ikke redd underveis. Det var første litt etterpå at jeg kjente et blaff av bekymring, sier hun til VG.

Jordmor Humpland sier de ved sykehuset i Stavanger opplever at mellom 30–40 familier føder på vei mellom hjemmet og sykehuset årlig.

– Det er ingen som ønsker at de ikke skal nå frem til sykehuset før fødselen inntreffer. Og det er et mindretall som opplever at de må gjøre det alene, slik som i disse tilfellene. Det oppleves nok dramatisk for både mor og far, sier hun.