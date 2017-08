Småbarnsmor Frida: Helsesøsteren ba meg slanke babyen min

Helsestasjonen vil sende Noel (7md.) på slankekur, sier mamma Frida Vigeland (27) - som ber helsesøster ta seg en bolle.

Det var i slutten av juli at Vigeland tok med sønnen, som da var seks måneder gammel, til en rutinekontroll hos helsestasjonen i Mandal. Sønnen ble veid og målt til henholdsvis 9,9 kilo og 74 centimeter.

Moren ble svært opprørt over helsesøsterens reaksjon på Noels vekt.

– Hun spurte om hva han spiste og jeg sa at han fikk helt normal babymat. Da ga hun meg beskjed om å halvere maten jeg gir ham, sier Vigeland til VG.

Tirsdag delte hun også sin frustrasjon i et Facebook-innlegg.

«Skal jeg ha en sulten baby fordi han ikke passer inn i et skjema? Hvor langt har egentlig dette skjemaveldet gått når små babyfiser blir stemplet som overvektige?!», skriver hun.

Noel har foreløpig ikke tatt sine første skritt, ifølge moren, som sier at den lille krabaten hennes er blid og fornøyd så lenge han er mett og får nok søvn.

– Min frykt er jo at de som velger å høre på slike beskjeder, sulter ungene sine.

OPPGITT: Noels mamma Frida Vigeland. Foto: , PRIVAT

Vigeland ga sykesøsteren klar beskjed om at hun ikke hadde noen planer om å følge anmodningen.

– Jeg ba henne ta seg en bolle, sier moren, før hun legger til:

– Jeg skal ikke ha en sulten baby bare fordi dere mener han veier for mye.

På Helsedirektoratets hjemmesider heter det at målene med helsestasjonsprogrammet i Norge er å «å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig» og «å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn».

Det første målet de lister opp er «at foreldre opplever mestring i foreldrerollen».

Avdelingsleder Torunn Foss Salvesen ved helsestasjonen i Mandal kan ikke uttale seg om nøyaktig hvilke råd som er gitt i en enkeltsak.

– I forhold til slanking, så er det et begrep helsestasjonen ikke ønsker å bruke. Det vi snakker om er at helsestasjonen følger de nasjonale faglige retningslinjene for veiing og måling. Vi har også et samarbeid med Sørlandet sykehus i forhold til aktiv forebygging av overvekt allerede fra svangerskap, sier Foss Salvesen til VG.

– Foreldrene blir vist en kurve, hvor vi har lagt inn høyde og vekt, så er det rutine at helsesøster undrer seg sammen med foreldrene om hva som er årsaken til vektøkningen. Det er beklagelig om begrepet slanking er brukt i en konsultasjon, da fokus handler om å normalisere vekstutvikling.

Frida Vigeland mener de ansatte burde løfte blikket opp fra dataskjermen og innse at barn er forskjellige. Hennes oppfordring til helsestasjonen i Mandal er følgende:

– Slutt å se ned i skjemaer, se på barna!