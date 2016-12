Se dukkene som har vasket seg!

TRONDHEIM (VG) Disse dukkene spiller ikke lenger på sex, men ligner mer på barna som leker med dem.

Tobarnsmor Hege Kaalvik Strømsnes (43) har sett seg lei på oversminkede dukker med et unaturlig kroppsideal og vågalt undertøy. Hun gir derfor dukkene en total makeover slik at de skal se mest mulig ut som vanlige jenter.

De sylslanke midjene skjules under mer løstsittende klær, håret klippes og den tunge sminken fjernes med aceton før de får nye øyne og lepper. Lange vipper kan de se langt etter.

Naturlig utseende



– Jeg har fjernet sminken, kastet den sexy bh'en, blondetrusen og det pinlig korte skjørtet. Isteden har de fått et så naturlig utseende som mulig. De har fått en ny sjanse til å glede en gutt eller jente i like stor grad som jeg opplevde i min lek, men med en viktig forskjell: De ligner på de barna som skal leke med dem, sier Strømsnes.

MOR OG DATTER: Hege Kaalvik Strømsnes og datteren Maja (11) kjøper gamle bratz-dukker på fretex og finn, vasker av dem maletrynene med aceton, og gir dem naturlig look og vanlige, løstsittende klær. Foto: THERESE ALICE SANNE

Bratz-dukkene kjøper hun på Finn eller Fretex til 20-30 kroner stykket. Så langt har rundt 30 dukker fått et nytt liv. Men mange av dem er dessverre fortsatt nakne.

– Klærne er den største utfordringen fordi sying av bittesmå dukkeklær er møysommelig arbeid. Klærne er mitt eget design og det er veldig tidkrevende, sier Strømsnes til VG.

Og så var det tiden da. 43-åringen har jo full jobb som journalist i NRK i tillegg til at hun er mamma til Maja (11) og Jonas (12).

Sko i ovnen

Ikke bare får dukkene nye ansikter. Gullskoene med stiletthæler og de skyhøye platåskoene kastes og nye sko lages av leire som stekes i ovnen.

De fleste dukkene får livet tilbake på familiens småbruk i Fevåg hvor Strømsnes har et eget verksted. Her får hun ofte hjelp av datteren Maja som lager sine egne dukker.

Hver dukke krever omtrent et dagsverk.

– Drømmen er selvfølgelig å drive med dette på heltid. Jeg elsker prosjektet og er i gang med å planlegge en nettbutikk. De første dukkene legges ut for salg i disse dager, sier Strømsnes.

TOTAL MAKEOVER: Her ligger mange av dukkene som har fått et nytt ansikt. Foto: THERESE ALICE SANNE

Ideen fikk hun fra Facebook hvor hun leste om en kvinne i Australia som redesignet dukker. Også i USA finnes det flere som gir gamle dukker nytt liv.

– Jeg begynte i september så det er ganske ferskt, forteller Strømsnes.

Mamma negativ til Barbie



Da hun var liten, forteller 43-åringen, ville ikke moren hennes at hun skulle leke ved Barbie fordi hun syntes det var et dårlig forbilde for en ung jente. Men bestemor hørte ikke på det øret, og i julegaven fra henne lå det ofte en langbent Barbie.

– Verken mamma eller bestemor lever lenger, men jeg tror at de ville vært stolte over å se at jeg har laget et alternativ til de dukkene jeg selv lekte med da jeg var lita, skriver Strømsnes på Facebook.