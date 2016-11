Norsk familie solgte alt - reiser verden rundt og bor i telt

Sjekk de to superguttene! Her poserer de jublende på en fire tusen meter høy fjelltopp i det indre av Mongolia – på en nesten tre måneder lang ekspedisjon på sykkel og hest.

Føler du at livet er litt grått og kjedelig? Hva med å si opp jobben? Selge boligen din? Kjøpe et greit telt? Være fri som fuglen? Og reise verden rundt på de mest spennende turene du kan tenke deg?

FAMILIE UTEN GRENSER: Fra venstra Nanook (3), mamma Kim Broux (36), Tristan (5) og pappa Jochem Cuypers (33). Foto: HARALD VIKØYR, VG

Det er nøyaktig hva mamma Kim Broux (36) og pappa Jochem Cuypers (33) har gjort – sammen med barna Tristan (5) og Nanook (3).

Les også: Villmarkens sønner (VG+)

Uten jobb og bolig



Han sa opp legejobben i Bergen, hun sa opp sykepleierjobben. Leiligheten i en høyblokk i Bergen ble byttet ut med et enkelt telt. Dette setter de opp der de kommer, enten det er på Grønland, i Sør-Korea, Sibir eller i det indre av Mongolia.

– Vi følger drømmen – å reise til verdens mest spennende steder, forteller pappa Jochem.

– Barna elsker å bo i telt – de elsker å sove i soveposer, istemmer mamma Kim.

De forteller at de bor billig i telt, og at maten mange steder - for eksempel i Mongolia, koster en brøkdel av hva den gjør i Norge.

- Den største utgiften er flybillettene. Vi har spart pengene fra boligsalget, og trenger i øyeblikket ikke inntekter.

KLARTE ENDELIG 4000 METER: Her i det indre av Mongolia poserer guttene på to og fem år - først på tredje forsøk klarte de å komme over 4000-meters-grensen. KIM BROUX OG JOCHEM CUYPERS , IKKE VG-BILDE

De har også fått noen sponsorer av utstyr, sko og klær. Hvis de skulle knipe, vil de to enkelt kunne ta lege- og sykepleievikariater i Norge.

Les også: Super-Tristan på nye eventyr (VG+)

Hjemme blant nomadene



Nå har de akkurat kommet tilbake fra en tre måneders tur til de mongolske Altaj-

fjellene:

TIL HEST I MONGOLIA: Her er guttene på tur gjennom Altayfjellene i Mongolia - turen tok over tre måneder. Foto: Kim Broux Og Jochem Cuypers

- Ideen kom fra en bok fra år 1245, der den flamske presten William van Rubrouk forteller om livet og kulturen her – et fjellområde som grenser til Russland, Kasakhstan, Kina og Mongolia. Og det mest fantastiske med turen var oppdagelsen av at så lite er forandret fra slik han beskriver det for nesten tusen år siden, forteller Jochem.

– Så mange hadde en livsstil som nomader og bodde i telt – vi følte oss så beslektet –

det var nesten som vi var hjemme der, ler Kim.

Se også: Villmarkens sønner (VG+)

Sykkel, hest og kamel



De fløy fra Oslo via Moskva, og deretter ytterligere tre tusen kilometer østover til den ganske store sibirske byen Barnaul.

– Herfra hadde vi ikke klare planer, tenkte at vi skulle skaffe hester kanskje. Men etter fire dager ende vi opp med å kjøpe tre brukte sykler.

Utrolige ekspedisjoner: Her hentes Yngve (73) etter ett år i isødet

KLAR FOR FJELLMASSIVENE: Her er familien utstyrt med brukte russiske sykler - på vei inn mot det indre av Mongolia. Legg merke til henger-løsningene! Foto: KIM BROUX OG JOCHEM CUYPERS

Så startet den lange, lange turen, 400 km mot høyden, femåringen på en barnesykkel som var hektet på sykkelhengeren. De brukte fire uker å komme seg inn mot grenseområdet Altaj-området – hvor de eventyrlige fjellene ligger – litt hemmet av magetrøbbel, som kan være utfordrende når du samtidig skal sykle med oppakning i 12 graders stigning.

Les også: Firebarnsmor alene til Nordpolen

Gjestfrihet



RUSSISK REODOR: Her får familien hjelp hos en lokal altmuligmann i den sibirske byen Barnaul, hvor den tre måneder lange ekspedisjonen startet. Foto: Kim Broux Og Jochem Cuypers

– Men vi ble møtt med en utrolig gjestfrihet og hjelpsomhet over alt – kanskje særlig i Sibir. Og kanskje særlig fordi vi hadde småbarn med. Folk tok bilder og ville ta på barna, så de var nok litt eksotisk her. En kar hjalp oss med et dårlig bagasjebrett ved å bøye til en dusjstang han hadde – helt utrolig, forteller mamma Kim.

Da de kom til grenseområdet, ble det klart at de ikke fikk dra videre alene:

– Vi måtte ha med en hestemann, en kjentmann. Herregud tenkte vi, går det? I fire uker med en fremmed? Men de ble svært gode venner med den dyktige lokale hestegjeteren – og turen gikk videre med tre hester og en kamel.

MORGENSTEMNING I MONGOLIA: Her har familien overnattet - og er snart klar for å sykle videre. Foto: Kim Broux Og Jochem Cuypers

Fikk ja fra skolen



Nå var Tristan blitt så stor at han skulle begynne i første klasse – ved Namskogan skole – der familien har hatt formell adresse siste året. I samråd med skolen driver foreldrene undervisning og har materiell med. Men skolepulten er ofte en stein, og klasserommet er en skog. Men verdens trolig mest ekspedisjons-erfarne femåring leser greit allerede, og fikser bra matematikk.

Rektor Geir Staldvik på Namsskogan skole forteller at skolen brukte et par dager på veiledning av foreldrene:

– Blant annet om målene for hvert enkelt fag. Videre ble det lånt ut en god del lærebøker som førsteklassene bruker, forteller han.

Skolen vil holde en viss kontakt med foreldrene om hvordan det går:

– Vi vil også måtte avtale minst et fysisk møte i løpet av skoleåret, sier rektor.

Les også: Cecilie Skog på nye eventyr

Ikke havregryn



Ett problem var at folk ikke spiser havregryn i Mongolia. Men familien hadde vært forutseende og hadde mye med seg fra russisk side, og klarte også å finne noe som minne om müsli.

– Nudler til frokost er ikke noe for oss, ler de.

Ellers besto kosten av nøtter, tørket frukt, og lokalt brød, og epler de hadde fraktet med seg fra Russland. Middagen besto mye av pasta, kjøpt i Russland.

– Melk fikk vi ved å melke geiter, kjøtt fikk vi ved å slakte en sau.

Tidligere har paret gått isbreen Folgefonna på langsmed barn, de har gjort månedslange polarekspedisjoner med barn i pulk og slede.

Fem år gamle Tristan har bak seg over 500 fjelltopper – familien kom ut av tellingen i fjor, mens lillebror (2) allerede har bak seg 250. Lillebror har også bodd mestedelen av livet sitt i telt – 445 netter. Tristan har passert 600 teltovernattinger.

De to guttene kan skryte over så mangt når de en sjelden gang er hjemme – nå i Namsskogan: Tristans siste smokk ble gravlagt på Nord-Øst-Grønland. Nanooks smokk ligger i Sajanfjellene i det indre av Mongolia.

Les også: Flere går langturer på ski

Reinsdyrfolket



HOS REINDYRSFOLKET: Her er treåringen Nanook på et reinsdyr - som lokalbefolkningen brukte til jakt og transport. Foto: KIM BROUX OG JOCHEM CUYPERS

– Det viste seg at hestemannen, Aibek, klarte å lære oss og barna en rekke kasakhstanske ord, og kunne også spille og synge. Vi visste ikke at dette folket – kasak-folket, faktisk forstår tyrkere, men de har altså en historisk tilknytning.

Under oppholdet klarte familien å oppnå et gammelt mål, å nå en fjelltopp på over 4000 meter – noe de har prøvd både på Hawaii og i Alpene, men blitt stanset. Nå lå alt til rette – de var godt akklimatisert etter flere uker på 3000 meter, og nådde toppen av Malchin – 4027 meter over havet.

– Under oppholdet ble vi blant annet kjent med reinsdyr-kjørere – folk som lever av reinsdyr og rir på dem. Både barna og begge foreldrene fikk utdelt reinsdyr:

– Rein var svært behagelig. De er snille og står i ro når vi laster dem, i motsetning til hester. Og de kan faktisk bære meg på 80 kilo, forteller Jochem.

Les også: Her er polfarernes beste turtips

Nattlig drama i snøen



Under turen fikk Kim bruk for sine sykepleierferdigheter – med å rense og pleie sår småbarn hadde pådratt seg:

– De var svært takknemlige – her fantes for eksempel ikke plaster, forteller hun.

Litt dramatisk var det en dag hestemannen Aibek hadde ridd av gårde til neste dal – han var gått tom for sigaretter:

– Utpå natten lurte vi litt hvor han ble av, det var begynt å snø, det var mørkt. Men utpå morgenen hørte vi et svakt skrik, som gjentok seg.

Jochem salte en hest, tok på en hodelykt og red ut, og ved å rope, fant han til slutt Aibek skadet: Hesten hadde falt i det steinete terrenget.

– Det hadde gått noen ribben. Da gikk det noen dager før han kunne reise seg igjen. Og da måtte vi gjøre alt hans arbeid selv – vi fikk blant annet lære hvor komplisert det er å pakke en kamel – med tauender i helt spesielle vinkler, sier Jochem.

Les også: Truls Svendsen gikk ned 20 kilo på grønlandstur

Neste stopp Sør-Amerika



Da den eventyrlige turen var over, fant de ut at de fortsatt hadde to uker igjen på reiseforsikringen. Siden de ikke hadde booket noen retur, googlet de det og fant ut at det var billigst å fly via Sør-Korea og hjem. Så da ble det fli via den mongolske hovedstaden Ulan Bator via Seoul.

– Et kultursjokk for oss etter nesten tre måneder i de øde fjellene å komme dit.

Nå skal de via hjemlandet Belgia med familiebesøk, til noen fjelltopper på Kontinentet. Men neste ekspedisjon er klar, og den går til sommerhalvåret på den sørlige halvkule:

– Den går i desember, i retning sørvest. Vi skal gå Patagonia, sørspissen av Sør-Amerika på langs!

Heldigste i verden



Professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein Erik Ulvund (64) mener at

SKOLETIME I 3000 MOH: Her holder barna skoletime - skolebøkene har de fått fra Namsskogan skole. Foto: Kim Broux Og Jochem Cuypers

Tristan og Nanook kan være de heldigste i verden:

– I alle fall Norges heldigste. Jeg har ingen betenkeligheter med dette – selv om vi ikke har noen systematisk forskning på denne typen familie akkurat. Men jeg mener barna har trygghet og tette rammer i teltet sammen med foreldrene 24 timer i døgnet, noe som gjør dem robuste. Jeg vil også tro at foreldrene vil la dem prøve seg på mye. De vil også treffe så mye folk at de ikke har noen problemer med sosialisering. I motsetning til såkalte bomullsbarn, som knapt får gå i ulendt terreng av fare for at de kan skade seg, vil disse barna være det motsatt – hvor hele livet er et eksperiment.

Han tenker at dette kanskje ikke vil kunne fortsette når barna blir tenåringer, men det vil tiden vise:

– Skulle alle gjøre som disse, ville det kanskje bli kaos. Men for disse virker det som en fantastisk oppvekst og et fantastisk liv, sier Ulvund.