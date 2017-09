«Helsesista»: Unge jenter trues til å  sende nakenbilder

Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista» på Snapchat, slår nå alarm om at svært unge jenter trues til å sende seksualiserte bilder.

I en sak på tv2.no forteller Krohn Engvik at hun har fått meldinger av jenter ned i 12-års alderen som har sendt nakenbilde til eldre gutter.

Hun gir råd til barn og unge på Snapchat og får mange spørsmål fra ungdom som er fortvilet over at de har delt og også mottatt seksualiserte bilder.

– En ung jente fortalte at en gutt i klassen hadde sendt henne bilde av tissen sin, og hun ville gjerne at han skulle slutte med det, sier hun til tv2.no.

Til VG sier Krohn Engvik at hun har mellom 25-30 000 daglige seere på Snapchat. Det er også mange foreldre som følger storyene.

– Hvorfor tror du de yngste deler nakenbilder og andre utfordrende bilder?

– Det er viktig for barn og ungdom å være godt likt. De vil gjerne være populære og kan gi etter for press til å sende nakenbilder til for eksempel gutter i klassen. De tenker kanskje at «han spør sikkert fordi han liker meg» og de kan være redde for å falle utenfor, sier hun til VG.

HELSESISTA: Tale Maria Krohn Engvik jobber som helsesøster og driver snapkontoen Helsesista. Bildene er tatt på hennes snapsteder hjemme i Nittedal. Foto: MAIKEN SVENDSEN, VG

Senest i går fikk Krohn Engvik en urovekkende melding

– Jeg fikk en melding fra en 16-årig jente som hadde sendt et undertøysbilde av seg selv til en 17 år gammel gutt. Hun var fortvilet fordi gutten truet å publisere bildet hvis hun ikke sendte et «nudes» (nakenbilde red. anm.) til ham, sier hun.

– Hvilket råd ga du henne?

– Jeg skrev til henne at det han gjør er ulovlig. Det er ulovlig å oppbevare screenshots av nakenbilder eller seksualiserte bilder av personer under 18 år. Dessuten har han både truet med å dele det videre, og truer henne nå til å sende nakenbilder, dette er også ulovlig og svært alvorlig. Jeg ba henne lagre meldingene og ringe politiet på 02800. Da svarte hun at «men da vil jo foreldrene mine få vite det.»

Ifølge Krohn Engvik har 16-åringen bestemt seg for å ikke sende flere bilder, men vente å se om han gjør alvor av truslene sine.

At foreldrene får vite, er ofte den store bøygen for ungdom.

– For mange unge er det aller verste at foreldrene får vite at de har sendt sånne bilder til andre, sier Krohn Engvik.

– Hva kan foreldre gjøre for å beskytte barna sine?

– De må skjønne at barna kommer i en alder hvor interessen for andre og seksualiteten våkner. Men de må snakke med barna om det uten pekefinger. Reflektere rundt problemene og gi dem trygghet på at de kan komme å si alt til dem.

Foreldrene må sette seg inn i de sosiale mediene som barna er på. De må skjønne hvordan de funker, men de må ikke overvåke barna, mener hun.

– Bør man, for eksempel skaffe seg passordet på ungdommenes mobil?

– Nei, det bør de absolutt ikke gjøre. Det vil skape avstand og barna vil slutte å fortelle ting som er vanskelige.

Hun mener mange unge ikke forstår hvilke konsekvenser bildedelingen kan få.

– De kan havne i forferdelige situasjoner og det kan det ende med at de voldtar seg selv foran kameraet for å tilfredsstille dem som truer dem, sier hun til VG.

Ifølge Krohn Engvik hører man oftest om at det er jenter som opplever det største presset og som er de utsatte, og det er flest jenter som kontakter henne på Snapchat.

–– Men jeg er også i kontakt med gutter som er utsatte for det samme, og som har opplevd overgrep, og for dem er det et enda større tabu å fortelle om dette enn for jentene, sier hun.

Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Foreningen Barnevakten mener også at ungdommens delekultur er et voksende problem.

– Med mobil og wifi i lommen og en samfunnskultur hvor man som barn og unge har vokst opp med mye nakeneksponering gjennom mediene, så blir det fort en kultur man kopierer og tar med seg inn i kommunikasjonen via nettet, sier hun til tv.no.