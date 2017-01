Foreldre minst fornøyd med barnehagenes ute- og innemiljø

Foreldre er mest misfornøyd med lokaler og utearealer i egne barns barnehage. Og de vil vite mer om hvordan barnet deres har det der.

Det viser landets største barnehageundersøkelse, i regi av Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra kunnskapsministeren.

Hele 86.191 foreldre for barn i 2200 barnehager har svart på landets første nasjonale foreldreundersøkelse i barnehagene. I svarene kommer det frem at foreldre er fornøyde med mye i barnehagetilbudene. Men det er fortsatt en god del som kan bli bedre.

Barnehageundersøkelsen Undersøkte områder i barnehagen rangert etter foreldrenes tilfredshet – der 5 poeng er maksimal oppnåelse: * Barnets trivsel – 4,7 * Barnets utvikling – 4,6 * Relasjon mellom barn og voksen – 4,6 * Tilvenning og skolestart – 4,5 * Tilfredshet totalt – 4,5 * Henting og levering – 4,4 * Medvirkning – 4,2 * Ute- og innemiljø – 4,1 Kilde: Foreldreundersøkelsen 2016 i 2200 barnehager fordelt på 271 kommuner. 86.200 foreldre har svart. Svarprosent: 69 prosent. Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet

Vil bli sett og snakket med



Mest misfornøyde er foreldrene med barnas ute- og innemiljø. På undersøkelsens tilfredshets-skala, kommer dette dårligst ut, sammen med hvordan foreldre opplever at personalet møter dem ved henting og levering av barna.

Inkludert i området «barnehagens ute- og innemiljø», er blant annet spørsmål om hvor fornøyd eller misfornøyd foreldrene er med lokaler, utearealer, hygiene og mattilbud.

På alle disse fire områdene er det knappe 30 prosent av foreldrene som svarer at de er «svært fornøyd», mens en noe høyere andel svarer at de er «ganske fornøyd».

I tillegg ønsker mange foreldre enda mer informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen. Det ønsket skjønner kunnskapsminister og barnehagestatsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Viktig hverdagsprat



– Jeg forstår veldig godt at foreldre vil ha mest mulig informasjon om hvordan barnet deres har hatt det etter endt dag i barnehagen. Mange barnehager tar dette på alvor, og har gode rutiner for dette. Men mange foreldre ønsker gjerne mer informasjon om hvordan det går med deres barn, – om hvordan humøret har vært, – om hva barnet har gjort og hvordan barnet fungerer sammen med andre, sier Røe Isaksen.

Han er selv pappa til Karla (2) som går i en Oslo-barnehage. Og i desember fikk han og kona Henriette Ringnes en liten gutt, Ellef, som også skal i barnehage om en tid.

Pappaen og barnehagestatsråden sier han synes det er fint å vite for eksempel hvilke sanger de øver på i barnehagen – og han kjenner på en daglig vitelyst om hvordan datteren har det i barnehagen.

Språkutvikling



– Jeg synes det er viktig at barnehagene gir god informasjon om hvordan barna leker sammen med andre barn, men også om hvordan de følger barnets språkutvikling. Dette er spesielt viktig for å gi barn med utfordringer tidlig oppfølging tilpasset deres behov, sier statsråden.

I spørsmålet om språkutvikling, svarer 67 prosent av foreldrene at de er «helt enig» i at de har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for «mitt barns språkutvikling».

Mange er fornøyd



Han minner om at den første nasjonale undersøkelsen for barnehageforeldre stort sett viser høy tilfredshet med barnehagetilbudet.

– Samtidig er det viktig at vi skal ha høye forventninger til barnehagene.

Totalt sett svarer 59 prosent av foreldrene at de er svært fornøyd med eget barns barnehage, mens 34 prosent er ganske fornøyd.

5 prosent er hverken fornøyd eller misfornøyd, mens 1 prosent er ganske misfornøyd og 0,3 prosent er svært misfornøyd.