Barn stresser seg syke: – Konflikter hjemme øker presset

Konfliktfylte hjem og forventningspress er blant faktorene som øker stressnivået hos barn, mener fagpersoner VG har snakket med.

– Mange kommer fra konfliktfylte hjem, og det påvirker barna. De har kanskje foreldre som jobber masse selv, trener og er opptatt av prestasjon. Det smitter over på barna, og de opplever at det ikke er ro når de kommer hjem, sier lokalgruppeleder for Norsk sykepleieforening og helsesøstre i Nordland, May Britt Holand.

Til daglig jobber hun som helsesøster på en skole i Bodø. Gutter og jenter helt ned i fjerde klasse forteller henne om mobbing, utestenging, kroppspress og stress.

For mange voksenpersoner kan skape stress



Overlege Trond Diseth ved Oslo Universitetssykehus har ropt varsku. Han forteller om en voldsom økning i antall barn og unge som legges inn med stressrelatert sykdom. De siste fem årene har antall innleggelser økt med 400 prosent.

Stein Erik Ulvund, som er professor i pedagogikk, sier at en årsak til at stadig yngre barn stresser seg syke kan være at de har for mange voksne å forholde seg til.

– Konflikter ved samlivsbrudd og overfylt kalenderbok med for mange aktiviteter som barna deltar på øker også stresset. Urealistiske høye krav fra noen foreldre med hensyn til hva barnet kan klare, kan også skape problemer, sier Ulvund.

Han sier det ikke er uvanlig at barn helt ned i barnehagealder opplever stress. Symptomene kan være aggresjon, tristhet, rastløshet og konsentrasjonsproblemer.

– Det er enkle grep som skal til for at barn og unge kan bli mindre stresset. Kutt ned på antallet aktiviteter og ha realistiske forventninger til barna, sier Ulvund.

Stressrelaterte tilstander * Kroppslige symptomer uten tilstrekkelig organiske funn – det vil si funn som ikke kan forklares anatomisk eller fysiologisk ut fra dagens undersøkelsesmetodikk. * Kroppslige følgetilstander av å reagere fysisk på en psykologisk stressende situasjon, belastning, livshendelse, traume eller katastrofe. (Kilde: Professor og avdelingsoverlege Trond Diseth)

Stress kan skade fuksjoner i hjernen



Barna som overlege Diseth behandler har ofte stresset seg så syke at de kan få varige skader av det, eksempelvis redusert hjernekapasitet og atferdsvansker.

– Stress og angst over tid kan skade hjernens alarmsystem og hukommelsen. Det kan i verste fall føre til at personen blir emosjonelt ustabil, sier professor i psykologi Willy-Tore Mørch.

Hvordan kan det gå så langt?

Mørch er klar: Det skyldes et økt forventningspress. I dag er det en forventning om at unge, særlige jenter, skal være flinkest og best på alle mulige områder – hele tiden.

Professoren mener foreldre må ta større del i det forebyggende arbeidet. Når barnet er så sykt at det blir innlagt, kan det allerede ha pådratt seg alvorlige skader som er vanskelige å rette opp.

– Hvis foreldre kommenterer at en karakter ikke er god nok, eller at barnet ikke er tynt nok, bidrar det til å styrke forventningspresset. Derfor må foreldre heller si til ungene sine at de skal gjøre så godt de kan, og at det er godt nok, sier Mørch.

BEKYMRET: Willy Tore Mørch mener presset på dagens unge er for stort. Foto: Terje Mortensen , VG

– En evig runddans



Blant de mange uttalelsene overlege Trond Diseth og kollega Ingrid Grasdal på Oslo universitetssykehus har samlet opp fra deres unge pasienter, nevner Diseth disse:

«De så bare hva jeg presterte, men de så ikke meg.»

«Jeg pugger og pugger til prøver, får alt riktig, men husker ingenting etterpå. Må starte alt på nytt, en evig runddans, aldri fri.»

– Skolenes fokus på målstyring og tester er ikke tilpasset disse elevenes behov. De opplever en evig runddans, de har aldri fri, sier Diseth.

Dagny (17): Vi stiller så høye krav til oss selv

Lister opp flere årsaker til stress



Helsesøster Holand jobber til daglig med å kartlegge barn i risikosonen. Hun mener foreldre er med på å forsterke presset.

– De gir barna et inntrykk av at man må ha gode karakterer for å bli noe. Noen ganger tenker jeg at prestasjonsnivået har blitt viktigere enn hva du er verdt som menneske, sier Holand.

Helsesøsteren mener det er flere bakenforliggende årsaker til at barn stresser seg syke:

1. Unge er påkoblet 24/7. De skal alltid være tilgjengelige og mange får ikke sove om nettene fordi mobilen er en stressfaktor.

2. Facebook og andre sosiale medier. Helsesøsteren beskriver siden som en nådeløs verden av likes, kommentarer og stygge, negative tilbakemeldinger.

3. Kroppspress.

4. Karakterer og skolepress.

5. Fritidsaktiviteter. Sammenlagt med skolen tar dette opp mesteparten av tiden til barna, og de får sjeldent lov til å «bare være».

– Det blir viktig å jobbe forebyggende fremover. Få nok helsesøstre i skolene, det er den tjenesten som jobber direkte mot barn og unge og er der presset starter. Vi har ikke råd til å la være. Det er bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne.