Mangelfull merking av helseskadelige stoffer i barnejakker

Forbrukerrådets test av barnejakker avdekket giftige fluorstoffer. Tre av jakkene hadde skilt om at de var fluorfrie.

Kun én av de ni jakkene forbrukerrådet lab-testet for fluorstoffer fikk smilefjes. Resten av barnejakkene inneholdt PEFAS, som er helseskadelige fluorforbindelser.

De testede jakkene Ingen stoffer funnet.

*Fix - Kjøpt hos Lindex. Lav mengde stoffer funnet *Didrikson - Kjøpt hos XXL. *Skogstad - Kjøpt hos sportshuset. Middels mengde stoffer funnet *Kaxs - Kjøpt hos Kappahl. *Funtech - Kjøpt hos Cubus. *Jotunheim - Kjøpt hos Sport1 Stor mengde stoffer funnet *Bergans - Kjøpt hos G-sport *Helly Hansen - Kjøpt hos Helly Hansen Stoffer over dagens lovlige mengde funnet *Stormberg - Kjøpt hos stormberg. Kilde: Forbrukerrådet

Fluorstoffene forbrukerrådet avdekket i barnejakker gir risiko for kreft, fosterskader og reproduksjonsskader.

– Hvis du bevisst velger en jakke som det står at ikke har disse stoffene, må det være sant, sa Randi Flesland i Forbrukerrådet under en pressekonferanse torsdag.

Merket som fluorfrie – inneholdt fluor

Fluorstoffene avviser vann og skitt, og brukes derfor mye i impregnering og liknende. Jakken fra Fix var den eneste som ikke inneholdt helseskadelige fluorstoffer. Flesland mener dette viser at det er mulig å produsere vanntette jakker uten å ta i bruk fluorstoffer.

Det flesland synes er mest oppsiktsvekkende er at tre av jakkene var merket med at de ikke inneholdt fluorstoffer. Lab-testen viste at de likevel gjorde det. Dette gjaldt jakkene fra Bergans, Kaxs (et eget Kappahl-merke) og Didrikson. Ingen av dem inneholdt ulovlige stoffer.

– De har ikke de forbudte mengdene, men de lyver til kundene. De bevisste foreldrene som ikke ønsker å ha sånne typer produkter velger dem, men får det likevel.

Forbrukerrådet har meldt de tre produsentene til forbrukerombudet for villedende markedsføring

Kappahl: Overrasket

– Vi er overrastet over dette. Vi gjør jevnlige tester av jakkene og dette var vi absolutt ikke klare over. At dette kommer fram er bra. Vi har allerede satt i gang tiltak, sier markedssjef Ingrid Melnes i Kappahl til VG.

Bergans skriver til VG i en epost at de ikke sier i markedsføring at jakken forbrukerrådet har testet er «fluorfri».

– Vi har laget en strategi om å fase ut PFAS i impregneringen da vi er klar over miljøproblematikken av disse stoffene.

Han skriver samtidig at de alternativene som finnes i dag ikke den samme langvarige beskyttelsen. Det fører til at jakken må re-impregneres oftere, som igjen kan ha en dårlig miljøpåvirkning.

– Det er grunnen til at vi ikke skifter ut impregneringen på alle produkter umiddelbart og inntil videre fortsetter å bruke impregnering som inneholder PFAS i noen, spesielt vanntette produkter. Dette nettopp for å opprettholde funksjonaliteten og lang levetid av disse produktene.

VG har ikke lyktes med å få svar fra Didrikson angående merkingen av jakken som fluorfri. Saken oppdateres når vi får kontakt.

VAKTBIKKJE: Forbrukerrådets Randi Flesland oppfordrer produsentene til å ligge foran i utviklingen og slutte å bruke farlige fluorstoffer. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Stormberg: – Jakkene innenfor myndighetenes krav

I 2014 ble det innført nye regler som begrenser mengden fluorstoffer som er tillatt å bruke. Det er likevel lov til å selge jakker med mer fluor fram til 2018 så lenge de er produsert før 2014. Jakkene fra Stormberg, Helly Hansen og Bergans inneholdt mest fluorstoffer.

– Stormbergjakken hadde faktisk så mye fluorstoffer at den er ulovlig å selge med mindre den er produsert før 2014, sier Flesland.

Forbrukerrådet har meldt Stormberg inn til miljødirektoratet så de kan avgjøre om det er begått regelbrudd.

– Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier, skriver kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til VG i en epost.

Han skriver at jakken forbrukerrådet har testet er testet i ulike produksjoner tre år på rad, og har kommet godt ut i test alle år. Han er derfor overrasket over at akkurat den jakken Forbrukerrådet testet viste seg å ikke tilfredsstille selskapets strenge krav til produksjon.

– Testene som er utført ved hver produksjon viser at jakkene både er langt innenfor myndighetenes krav, og tilfredsstiller Stormbergs strenge krav til kjemikaliebruk, skriver han.

Stormberg har bedt Forbrukerrådet sende over deres laboratorietest og identifikasjonsnummer på jakken, slik at de kan avdekke hva som har skjedd i dette tilfellet.