Dorull-sjefen legger seg flat og beklager: – Det gikk litt over styr

– Jeg er ingen kjeltring, sier dorull-sjef Torry Drange (47) i toalettpapir-grossisten Dragro – som har høstet klager på uønsket dopapir over hele landet.

Forbrukerrådet har registrert hele 52 klager på firmaet fra kunder som har mottatt regninger for dopapir som ikke var bestilt.

Etter at VG onsdag omtalte at politiet advarte mot dopapirsvindel både i Telemark og i Finnmark, raste det inn med tips om tilsvarende uønsket dopapir, med tilhørende regningskrav.

Torry Drange innrømmer at det har vært uheldige salg i perioden før jul:

– Det har skjedd en del feil, dessverre. Jeg ser at det er noen datoer som går igjen. Det var noen selgere som ble overivrige, det ble en intern konkurranse og det gikk over styr. Men vi kommer ikke til å kreve penger av folk som ikke har bestilt, og heller ikke av folk som angrer på bestillingen de har gjort.

UØNSKET DOPAPIR: VG besøkte i går Finn Havn i Oslo, som fikk to store pakker levert utenfor døren.

Doruller i 25 år

Torry Drange (47) har vært stor på dorullsalg via idrettslag i 25 år.

Vestlendingen Torry Drange er tidligere fotballkeeper i Bergensområdet, og startet allerede i 1993 opp med dopapirsalg i samarbeid med idrettslag.

Han opprettet selskapet Sponsorteam, som var landets rådende på dette markedet med om lag 30 millioner kroner i årsomsetning da det gikk konkurs i 2014. Også dette selskapet var involvert i noen klagesaker til Forbrukerrådet.

Nå har han opprettet selskapet Dragro, med base i Sandvika i Oslo, og som i fjor hadde en omsetning på over 17 millioner kroner.

Frustrasjon

Forbrukerrådet kjenner hans gamle og hans nye selskap.

– Nå har Dragro forårsaket mye frustrasjon blant en del forbrukere. I fjor fikk vi 52 henvendelser fra folk som har fått regning for toalettpapir de ikke har bestilt. Det er selvsagt ikke greit, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Årets tre første virkedager har det kommet 16 nye klager.

Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet rapporterer om 52 saker angående toalettpapirsalg fra Dragro.

Hun mener at kundene enkelt kan ta grep når de får varer som ikke er bestilt:

– Du er ikke pliktig til å betale for varer du ikke har bestilt. Men det er lurt å gi beskjed om at du ikke kommer til å betale. Skriv at dere ikke har noen avtale, det må eventuelt selgeren dokumentere. Hvis saken ikke løser seg, kan du klage til oss i Forbrukerrådet.

Går kravet til inkasso, bør du ta raskt affære:

– Da bør du ta kontakt med inkassobyrået og fortelle at kravet er omstridt. Inkassoselskapet har da ikke lov til å gå videre med saken, sier Flønes.

Ber tilsynsmyndigheten gripe inn

Det er Forbrukerombudet som er ansvarlig tilsyn på dette området, og nå retter Forbrukerrådet en oppfordring dit om at de ser nærmere på Dragro Norway.

– Alt tyder på at de ikke har gyldig grunn til å sende regninger til folk, og da er det faktisk ulovlig å gjøre det. Vi ber derfor nå Forbrukerombudet om å gripe inn, sier Flønes i en pressemelding på Forbrukerrådets sider.

Lover full gjennomgang



Drange sier at salget gjøres på vegne av idrettslag, enten ved at idrettslagene selv går på dørene og selger, eller ved at de setter salget bort til Dragros selgerteam.

Han sier at ingen av selgerne er fjernet, men at han har tatt en full gjennomgang og innført en kvalitetssikring av salg:

– Det vi har hatt, er en såkalt forenklet utlevering. Men det fungerer ikke hvis kunden opplever at varen ikke er bestilt. Nå har jeg iverksatt en stor kvalitetssikring, som blant annet innebærer at ordren bekreftes på SMS eller per brev. Hvis den ikke bekreftes, avvikler vi ordren. Kunden har full angrerett.

Han sier også at han nå justerer ned øvre aldersgrense for telefonsalg – fordi enkelte eldre ikke har like lett for å håndtere SMS eller klage om de føler salget er uønsket.