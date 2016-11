Tomas (26) på Black Friday: – Kommer til å slåss litt

VESTBY (VG) Røde Kors og et stort sikkerhetsoppbud står klare når hundrevis av mennesker er ute etter kupp.

Hundrevis av mennesker stod utenfor porten i pøsende regn da VG ankom Vestby outlet like før dørene åpnet.

Tomas Sourour (26) var blant de som kom først, og fikk slippe inn VIP-inngangen. Han har vært her siden klokken 21. i går kveld, og overnattet på et liggeunderlag utenfor senteret.

– Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, men jeg gjorde det likevel og det gikk jo greit, sier Tomas som regner med å bruke ti timer på Vestby for å få med seg alt av tilbud.

Butikkene fylte seg fort opp da dørene åpnet, mens Røde kors og vektere stod klare til å gripe inn. Kun kort tid etter klokken 06. var det lange køer utenfor prøveromene.

– Kommer til å sloss



I firetiden fikk de som var først ute servert kalkun. Tomas slo til på tilbudet.

– Det var hyggelig det, men den var ikke god, sier han.

Han har store forventninger til handledagen, og har satt av rundt 10 000 kroner, og er klar til kamp for å sikre seg de beste tilbudene.

– Jeg har vært her i et par timer så jeg kommer til å slåss litt. Det er god stemning, men Black Friday er kaotisk sier han.

Planen er å kjøpe minst tre dresser fra Follestad.

– Jeg har fått meg ny jobb som konsulent i Visma. Jeg må jo se bra ut til da.

PANIKKLØP: Tilbudene som er inne fikk fart i folk da dørene åpnet. Foto: Trond Solberg , VG

Vokter seg for lokketilbud



Tomas vokter seg vel for å bli lurt.

– Du så jo eksempelet med de som setter opp prisen. Alle tilbud er lokke-tilbud. Jeg ender jo opp med å kjøpe andre dresser, slik jeg gjør nå. Må være litt skeptisk til hva en kjøper, sier han.

VIL TA SEG UT: Tomas (26) trenger nye dresser til ny jobb. Foto: Trond Solberg , VG

Likevel regner han med å gå i pluss på dressjakten.

– Jeg tror jeg kommer godt ut av det i dag!

KLARE: Folk hadde sett seg ut hvilke størrelser de ville ha, og kastest seg over pallene med sko. Foto: Trond Solberg , VG

Videreselger

Hos Moods of Norway fikk kundene en stund tre par sko for 600 – under halvparten av nyprisen for ett par.

Glen Schaerr (41) og datteren Caroline (18) klarte å kapre flere par.

FIKK KLOA I SKOA: Glen Schaerr (41) og datteren Caroline (18). Foto: Trond Solberg , VG

– Alt er selvsagt ikke bare til meg, men alle par er i min størrelse. Det jeg ikke vil ha selger jeg bare videre på kjøp og salg-sider på nett. Så det er null stress, sier han.

Han og datteren sto klare i god tid.

– Jeg kjente på spenningen hele veien. Jeg kjente det presset langs ryggen og i hele kroppen egentlig, sier Glen.

Datteren Caroline skulle ikke ha noe selv, og var der bare for å hjelpe sinfar.

– Jeg følte presset og var nervøs. Jeg hadde tre menn i ryggen og det var litt ubehagelig, men jeg måtte krige for pappa da, sier hun.

Handler før barna skal på skolen

Randi evjen olsen (34) startet dagen grytidlig for å rekke Black Friday før hverdagens plikter.

Bare 50 minutter etter åpning har hun rukket å handle for 3000 kroner, og satser på å legge igjen det dobbelte før hun må kjøre barna til skolen.

–Det blir julegaver til familie og venner. Også blir det en del ting til meg selv, ler hun.

– Det føles så bra å få det til en god pris!

Sterkt reduserte priser

Et av konseptene for å holde interessen oppe og folk i butikken er såkalte timestilbud. Klokken 07.00 satte ett av disse i gang, og hundre dunjakker med førpris 3000 ble solgt for 200. Da den første timen med Black Friday nærmest seg sluttten hadde folk samlet seg rundt sekkene med de billige dunjakkene, og butikken var stappfull.

Klokka syv brakte det løs og det oppsto dytting og knuffing inn mot jakkene. Noen mistet verdisaker under kaoset og det var tilløp til panikk. En kvinne mistet vesken sin, og skrek ut i lokalet helt til den kom til rette igjen.

Lise Detlefsen (37) var blant de første i butikken, og ventet en time for å skaffe dunjakker til hele familien.

–Det begynte å fylle seg opp, og da ble det dårlig luft. Jeg anbefaler dem å ha større butikk, men det gikk jo greit. Jeg fikk jo det jeg ville ha, sier Detlefsen før hun haster videre på jakt etter nye tilbud.

JAKKE-JAKT: Dunjakkene er satt ned til under 10 prosent av opprinnelig pris, og folk lar seg ikke be to ganger. Foto: Trond Solberg , VG

Butikken tømmes



Tina Nordby (21) har jobbet på en klesbutikk på Vestby i tre år, og blir ikke lenger stresset av de lange køene.

– Det er hard arbeid, men jeg er veldig stolt. Det er veldig god stemning, og det er gøy og opplevelsesrikt, sier hun.

Det kommer til å bli en lang dag med mye folk, mistenker Tina. Hun tror butikken kommer til å tømmes. I denne butikken alene er de elleve stykker på jobb, noe det er et absolutt behov for.

– Jeg tror jeg kommer til å være på jobb i minst femten timer. Men det er jo bare gøy, sier Tina.

Einar Sørland er daglig leder på senteret og sier til VG at omsetningen på Black Friday tilsvarer om lag en månedsomsetning for et gjennomsnittlig kjøpesenter.