Store forskjeller på parkeringsavgifter i byene

Selv etter en tidobling ligger Oslo langt fra øverst på parkeringspriser. Flere tusen kroner skiller det billigste og dyreste alternativet.

Da Oslo kommune valgte å tidoble parkeringsavgiften for beboerparkering i sentrumsnære områder, ble det stor ståhei i hovedstaden. Aftenposten kunne mandag melde at beboere i sentrumsnære områder må ut med 3.000 kroner i året etter nyttår. Frem til nå har ordningen i Oslo vært et prøveprosjekt, og beboerne har betalt 300 kroner i året for å kunne parkere gratis døgnet rundt i sitt område.

E24: Snart kan alle i borettslag få lovfestet rett til å lade elbil

Tromsø dyrest

Men innbyggere i hovedstaden er ikke blant dem som må ut med mest for å parkere i sentrumsområdene. Mens prisen i Oslo blir på 3.000 kroner årlig i løpet av 2018, må tromsøværingene tåle å betale 651 kroner i måneden for beboerparkering - altså 7.812 kroner i året.

– Det er generelt mangel på parkeringsplasser i Tromsø, så dette er et knapphetsgode. Jeg har ikke inntrykk av at dette oppfattes som urimelig, sier fagsjef i Tromsø parkering, Tore Bentzen.

Han forteller at litt av hensikten med prisen dessuten er at det skal lønne seg å velge offentlige transportmidler, noe som er et politisk ønske.

På Vestlandet er prisen også en god del høyere enn i Oslo. Bergenserne må punge ut med 8.800 kroner i året, eller 400 kroner i måneden for boligsoneparkering i sentrale strøk.

– Vi har også etablert noen boligsoner litt utenfor bykjernen. Der koster det 300 kroner i måneden, forteller avdelingsleder i bymiljøetaten i Bergen kommune, Arvid Heggestad.

Friske opp trafikkreglene? Test deg selv her!

Stavanger blant de billigste

Også bytrønderne må betale en god del mer enn hovedstadens innbyggere. I Trondheim må bileiere ut med 425 kroner i måneden for soneparkering i sentrumsnære strøk. Det summerer seg opp til 5.100 kroner i året.

Beboere i Stavamger betaler 1620 kroner i året - 135 kroner i måneden - for det de kaller boligsoneordningen. De har også delt området nærmest sentrum inn i boligsoner, blant annet på grunn av en del eldre bebyggelse med trange gater.

– Hovedhensikten med ordningen er jo å ha minst mulig trafikk, og sørge for gode boforhold, forteller leder i Stavanger parkering, Christian Tønnevold.

I tillegg har både Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim piggdekkavgift, som fører til ytterligere utgifter for bileiere der. I Tromsø er det dessuten også en drivstoffavgift på 97 øre per liter.

Drammen er blant byene med lavest pris i landet for beboerparkering. Boligsoneparkeringen i byen koster 275 kroner i måneden, altså 3.300 kroner i året.

– Vi forsøker å holde det så rimelig som mulig etter selvkostprinsippet. Det ligger i forskriftene at vi ikke skal tjene penger på dette, forteller Claus Mølbach-Thellefsen, som er daglig leder i Drammen parkering.

I Drammen er det dessuten ikke noen andre byspesifikke kostnader innbyggerne må forholde seg til.

Også i Kristiansand har de det de kaller en bosoneparkering, som fungerer på samme måte som beboerparkering og soneparkering i de andre byene. Bileierne betaler en avgift på 350 kroner i måneden, som tilsvarer 4.200 kroner i året. Også her må man bo i området og selvfølgelig eie bil for å benytte seg av tilbudet. I Kristiansand har de også rushtidsavgift.