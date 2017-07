Rapport: Terrorister solgte piratvarer

En rapport viser at flere terrorister har livnært seg på salg av falske merkevarer.

I januar 2015 ble tolv personer skutt og drept i et terrorangrep mot magasinet Charlie Hebdo i Paris. De to brødrene Said (34) og Chérif Kouachi (32) sto bak angrepet.

I en rapport utgitt etter angrepet kommer det frem at terroristene levde av narkotikasmugling, men i hovedsak av salg av falske merkevarer.

PIRATVARER: Dette er noen av klokkene som ble beslaglagt av Tollvesenet i fjor. Foto: Arash Nejad/Tolletaten

Inntektene kom spesielt fra falske Nike-sko, står det rapporten fra den franske organisasjonen UNIFAB.

Etter terroren mot konsertlokalet Bataclan og flere andre koordinerte angrep i Paris i november samme år, avdekket belgiske myndigheter at også terroristene bak dette angrepet var knyttet til salg av falske merkevarer. 132 mennesker ble drept, og over 300 skadet i angrepet.

– I tillegg er det tidligere også påvist lenker mellom salg av falske merkevarer og italiensk og kinesisk mafia, forteller Elisabeth Nettum i Tolldirektoratet.

Kriminalitet med mange ofre

I 2016 tjente de kriminelle organisasjonene innenfor EU 43 milliarder euro på piratvarer, viser tall Norsk Tollerforbund har hentet inn fra Europol.

BER FOLK TENKE SEG OM: Elisabeth Nettum i Tolldirektoratet. FOTO: Tolldirektoratet

Til sammenligning kom 28 milliarder euro av inntektene fra narkotikahandel.

Her hjemme beslagla Tolletaten piratkopierte varer til en verdi av 159 millioner kroner mellom 2012 til 2016.

Nettum i Tolldirektoratet har inntrykk av at de færreste nordmenn er bevisste på hva de gjør når de kjøper billige piratkopier. De beslaglegger kopivarer hver uke.

Dette kan for eksempel være telefoner, ørepropper, reservedeler til kjøretøy, bremseklosser, felger til biler, leker og utstyr til barn, interiør, luksusvarer, solbriller og vesker.

Det er ikke ulovlig for privatpersoner å ta med seg falske varer fra utlandet inn i Norge, dersom varene er til personlig bruk. Rådet fra Tolldirektoratet er likevel å holde seg unna.

– Mange ser ikke på piratvarer som kriminalitet i det hele tatt. Man tenker kanskje at «Det er ikke så farlig. Merkevareprodusentene har så mye penger uansett», men det er ikke først og fremst merkevareprodusentene som er ofrene her, sier Nettum.

FEILMERKING: Denne containeren ble stanset av Tollvesenet i fjor. Ikke alle varene var kopier, men mye ble holdt tilbake på grunn av feil CE-merking, og at varene potensielt kunne skade noen. Foto: Arash Nejad/Tolletaten

Konsekvensene av å støtte dette markedet kan nemlig være mange, og kan også ramme forbrukeren direkte.

– Vi aner ikke hvordan disse produktene er produsert. Varen kan ha dårlig kvalitet og den kan inneholde giftige stoffer. Det er forbrukeren som må ta den risikoen som følger med, sier hun.

Stort problem i Europa

Piratvarer er ifølge tall fra OECD et større problem i Europa enn i resten av verden. Hele fem prosent av alle importerte varer er falske merkevarer eller piratprodukter, skriver Norsk Tollblad.

JOBBER MOT KOPIVARER: Christoffer Vedal i Norsk forening mot piratkopiering. Foto: Norwegian anti counterfeit group

– Dette er en foretrukket form for å finansiere terror fordi produktene er svært lettsolgte, sier Christoffer Vedal, styreleder i NACG – Norsk forening mot piratkopiering.

Han understreker at mye av denne kriminaliteten foregår under jorden, og frykter store mørketall på området. Vedal trekker frem lave straffer som hovedgrunnen til at mange som planlegger terrorangrep velger denne finansieringsmetoden.

For de involverte er det knyttet høyere risiko til annen form for organisert kriminalitet, som våpen- og narkotikasalg.

– Hvis du blir tatt med et parti piratvarer er konsekvensene få i de fleste land. Som regel er den eneste konsekvensen at partiet blir beslaglagt og destruert, uten noen etterforskning og straffeforfølgelse fra offentlig hold. Da er det logisk at disse menneskene gjør dette for å skaffe seg penger, sier Vedal.

Slik sjekker du om varen er ekte

KOSEDYR-VESKER: Øynene på bamsene falt lett av, og hodet løsnet med en gang. Ifølge Tolletaten, som beslagla varene, kan visse være svært farlig. Foto: Arash Nejad/Tolletaten

I sommermånedene er det høysesong for direktesalg av kopivarer på ulike feriedestinasjoner i Europa.

Vedal råder nordmenn til å være skeptiske, og har følgende tips man kan ta med seg på handleturen:

• Pris: Er prisen mistenkelig lav, er dette en klar indikasjon på at varen kan være falsk.

• Kvalitet: Se for eksempel etter ujevne sømmer på et tekstilprodukt, eller andre ytre tegn som indikerer feil og mangler ved varen.

• Lukt: Ulovlige kopivarer lukter ofte sterkt av kjemikalier.

• Emballasje: Hvis for eksempel tekst, logo og bilder på produktet er utydelige er det mest sannsynlig en ulovlig kopi. Feilstavelser er heller ikke uvanlig.

