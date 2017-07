Norske forbrukere kan tape milliarder på nye EU-regler

EU vil sette ned reklamasjonsretten fra fem til to år for varer kjøpt på nett - Dårlig nytt for lommeboka og for kloden vår, mener forbrukerrådet

I Norge har vi fem års reklamasjonsrett på varige kapitalvarer. Dette er varer som skal holde lenge, som kjøleskap, bil, vaskemaskin, TV, bad og mobiler. EU vil innføre felles regler for netthandel der reklamasjonen settes ned til to år for disse varene om du har handlet på nett, i stedet for fem år slik de norske reglene er dag.

Da kan en vare kjøpt i butikk ha fem års reklamasjonsrett, mens forbrukeren står igjen uten rettigheter etter to år om man har kjøpt den samme varen på nett.

– I Norge er dette en svekking av forbrukernes rettigheter, sier direktør Randi Flesland i forbrukerrådet til VG.

EU vil avgjøre om direktivet skal innføres i oktober.

Barne- og likestillingsministeren: Forvirrende for forbrukeren

Kan tape en milliard i året

Forbrukerrådet har ved hjelp av tall fra SSB undersøkt hvilke produkter som skal vare i fem år. De spurte så forbrukerne hvor mange som hadde et av disse produktene, og opplevd at det oppsto feil eller mangler før fem år.

Resultatet av undersøkelsen viser at norske forbrukere vil tape omtrent en milliard i året dersom de nye EU-reglene blir innført, og man ikke har reklamasjonsrett i mer enn to år.



– Norske politikere må utfordre EU på dette, mener Flesland.

Hun forteller at to års reklamasjonsrett er en styrking av forbrukernes rettigheter i en del EU-land, mens det absolutt ikke er det for Norge.

– Man kan gjerne sette en minimumsgrense, men ikke en maksimumsgrense på reklamasjon i EU-land.

Fått med deg dette? Terrorister solgte piratvarer

UTFORDRER POLITIKERNE: Randi Flesland i forbrukerrådet mener norske politikere må jobbe for å unngå at EUs nye direktiv om reklamasjonsrett svekker norske forbrukerrettigheter Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Vil gå utover miljøet

Når forbrukerne ikke lenger kan bytte inn eller få reparert varene sine etter at det har gått to år, mener forbrukerrådet at sannsynligheten er større for at man kaster og kjøper nytt.

– Levetiden på mange produkter er allerede svært lav, blant annet fordi de er vanskelige å reparere. Når man har lav reklamasjonsrett lager også produsenter varer med lavere holdbarhet, sier Flesland.

Hun peker på at det ofte er dyrt og koster mye tid å reparere produkter selv når man ikke kan levere dem inn på reklamasjonsretten, og at mange derfor antakelig vil velge å kaste produktet og kjøpe nytt

– Skal du ha en bærekraftig økonomi må du ha produkter som har lang holdbarhet og er enkle å reparere. Dette er dårlig nytt for lommeboka og for kloden vår.

Norges fremste kreftleger i brev til høye: Urimelig lang ventetid på nye medisiner