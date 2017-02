Kim leide ut med Airbnb – leiligheten ble brukt som bordell

En uke etter at Kim kom hjem fra juleferie, ringte politiet og fortalte at han hadde blitt etterforsket for hallikvirksomhet.

– Man kan jo bare spekulere. De kan jo ha brukt hele kjøkkenet, for alt jeg vet, sier den ulykkelige 25-åringen etter en mildt sagt ubehagelig utleieopplevelse i juleferien.

Kim skulle til hjemtraktene, og deretter på ferie til Sør-Afrika. Han studerer til daglig i Trondheim, og ville leie ut leiligheten sin via Airbnb mens han var borte.

For å gjøre det enklere brukte han tjenesten Lotel, som tar seg av det praktiske som nøkkeloverlevering, vasking og lignende, og hjelper huseier med deler av husleien.

Lotel tilbyr også å få inn leietagere i perioden huseieren ønsker, men huseier har samme ansvar som om vedkommende skulle leid ut på egen hånd.

Ble etterforsket

En uke etter at Kim kom hjem, tok politiet kontakt.

– De begynte med å spørre meg ut, om det stemte at jeg hadde reist med det og det flyet på det og det tidspunktet, og om jeg hadde hatt besøk i leiligheten min samtidig. Jeg fortalte at jeg hadde leid ut via Lotel og Airbnb, forteller Kim.

Politiet kunne fortelle at det i perioder hadde vært «høy aktivitet til alle døgnets tider» i leiligheten. Politiet hadde vært der noen dager før Kim kom hjem, etter at vaktmesteren hadde tatt kontakt.

De hadde likevel ventet ti dager etter å ha oppdaget forholdene i Kims leilighet med å kontakte ham selv.

– Jeg spurte hvorfor de ringte meg først da, det hadde jo gått en stund. De hadde rett og slett etterforsket meg.

Det opplever han som tøft.

– Det er selvfølgelig ekstremt ubehagelig å ha blitt etterforsket for hallikvirksomhet, og noe jeg ikke ante hadde skjedd. Jeg forstår jo at de er nødt til det, men slik jeg ser det er det da Lotel som har leid ut leiligheten til prostituerte. De har jo ansvar for alt, sier Kim.

Har anmeldt

Kim ønsker ikke å bli gjenkjent, og vil derfor ikke stå frem med etternavn eller identifiserende bilde.

Han har selv anmeldt forholdet til politiet, og er i kontakt med Lotel og Airbnb om det som har skjedd. Lotel sier til VG at de er lei seg for at Kims opplevelse med Lotel og Airbnb endte som den gjorde.

– Vi har aldri opplevd situasjoner som dette før, etter 50.000 gjestedøgn. Dette er dessverre et problem i bransjen, som vi tar på største alvor. Det skjer likevel utrolig sjeldent, og vi jobber videre med politiet og Airbnb for å finne enda bedre rutiner for å unngå dette, sier daglig leder Oscar Hellenes i Lotel til VG.

Han sier også at Kim og andre huseiere skriver under på og bekrefter at de har samme ansvar og risiko som hvis man leier ut på Airbnb selv, med mindre de benytter seg av Lotels forsikringsavtale. Det valgte Kim å ikke gjøre.

Av hensyn til det han omtaler som eksterne forhold, kan ikke Hellenes kommentere om Lotel eller noen av deres ansatte møtte leietagerne da de utvekslet nøkler.

De har flere rutiner for dette og ikke en hovedregel, forteller Hellenes, men det er ifølge ham ikke alltid de møter leietagerne ansikt til ansikt.

Airbnb skriver i en epost til VG at de kjenner til saken, og at de har en nulltoleranse for saker som dette. De har også fjernet den aktuelle gjesten som bruker av nettstedet.

Ifølge Hellenes kommer Airbnb til å betale erstatning til Kim. Pål Berg ved Trøndelag politidistrikt leder etterforskningen av saken. Han bekrefter at det ved flere anledninger har foregått prostitusjon i Kims leilighet.

– Vi kjenner også til en lignende sak i Trondheim, som vi også etterforsker, sier han til VG.