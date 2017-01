Forbrukerombudet om dorullsaken:  – Soleklart lovbrudd

Over hele landet har folk mottatt dopapir og fakturaer uten å ha bestilt det. Nå ber Forbrukerombudet selskapet om å slutte med det de omtaler som ulovlig praksis.

– Dette er et soleklart brudd på markedsføringsloven, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til VG.

Etter at politiet tidligere denne uken gikk ut og advarte mot svindel og ulovlig salg av dopapir, har flere varslet om praksisen til både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

To ting gjør dopapirsalget ulovlig



– Vi har nå sendt en skriftlig oppfordring til Dragro (som har drevet med dopapirsalget, journ. anm), om å slutte med denne ulovlige praksisen, sier Haugseth.

Hun opplever dette som et klart brudd på markedsføringsloven, som sier at man som selger skal inngå en skriftlig avtale med forbruker i etterkant av et telefonsalg. I flere av tilfellene som er klaget inn, har ikke forbrukerne engang vært i kontakt med Dragro.

– Det er to ting som gjør dette ulovlig. Noen har meldt fra at de aldri har vært i kontakt med firmaet, og likevel fått hauger meddoruller på trappa. Andre har riktignok vært i telefonkontakt med Dragro, men kan ikke huske å ha inngått noen avtale. Ingen av disse situasjonene er i tråd med markedsføringsreglene, forteller Haugseth.

– Ingen unnskyldning at han ikke var klar over det



Hun er glad for at Dragro, med sjef Torry Drange i spissen, har lagt seg flat og bedt om unnskyldning etter at det ulovlige salget ble kjent. Likevel mener hun det ikke tilgir det som har skjedd.

– Det er fint at han rydder opp i dette og stanser det, men som profesjonell aktør har du ansvar for å sette deg inn i gjeldende lover og regler. Da er det ingen unnskyldning at aktøren ikke har vært klar over det, sier hun.

Hun mener også at saken, som jo kan virke litt humoristisk, illustrerer en viktig bestemmelse som forbrukere må kjenne til.

– Man kan le litt av hauger med doruller som havner på trappene hos folk, men folk skal selv kunne bestemme hva de skal kjøpe og når de skal kjøpe det. Da skal man ikke bli lurt til å betale for varer som man ikke har kjøpt, eller kanskje har blitt overtalt til å kjøpe. Det er viktig at folk vet at man har krav på et vern mot den typen salg, sier Haugseth.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Torry Drange fredag ettermiddag, som tidligere har lovet full gjennomgang og innført en kvalitetssikring av dopapirsalget etter klagestormen.

– Det innebærer blant annet at ordren bekreftes på SMS eller per brev. Hvis den ikke bekreftes, avvikler vi ordren. Kunden har full angrerett, sa Drange til VG tidligere denne uken.