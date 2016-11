Arrangerer Grønn fredag i protest mot Black Friday

Den store shoppedagen Black Friday skaper motreaksjoner. Miljøbyråden i Oslo mener det er viktig å bekjempe kjøpepresset.

MOTREAKSJON: Deichmanske bibliotek på Tøyen er en av flere institusjoner som holder Green Friday-arrangement for å bevisstgjøre folk på overforbruk.

Flere har kastet seg på trenden med såkalt grønne fredager og lørdager i protest mot kjøpefesten Black Friday. Oslo kommune er blant dem som arrangerer en Grønn fredag.

Byråd for Miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) forteller at dagen er en del av den internasjonale kampanjen Waste reduction week.

– Kampanjen fokuserer på forbruksreduksjon, reduksjon av matsvinn, ombruk og reparering, fremfor å kjøpe nye ting. Det er et motsvar mot Black Friday og kjøpepresset denne dagen er et symptom på, sier Nguyen Berg til VG.

– Viktig for klimaet

Hun mener dette er del av en fremvoksende trend i samfunnet, og viser blant annet til bytte-apper som brer om seg i økende omfang.

– Jeg skjønner at man kan bli fristet til å kjøpe billige ting, men vi vet at det er litt lavere sperrer for å kjøpe ting under slike kampanjer. Da kan man ende opp med ting man ikke kjøper til vanlig, sier hun.

Hun er opptatt av klimaperspektivet i kampanjen.

– FN sier at noe av det viktigste rike land kan gjøre for å redusere klimagassutslippene er å redusere forbruket. Dette er viktig for klimaet, sier Nguyen Berg.

– Hva slags effekt tror du slike motaksjoner har?

– Jeg tror det har en god effekt. Vi ser jo i Oslo og flere steder at fokus på forbruksreduksjon resonnerer hos mange. Nye apper for å kunne selge brukt og generelt fremveksten i delingsøkonomien er tydelige tegn på det. Forbruksjaget har økt mye, og jeg tror faktisk ikke det gjør oss noe lykkeligere.

– «Kjøp ingenting» er den nye trenden



Ifølge Virke var omsetningen på Black Friday anslått til 1,5 milliarder kroner i fjor. Det var en økning på mer enn 50 prosent fra året før. I år anslår organisasjonen at omsetningen for hele Black Friday-uken kan bli rundt 2 milliarder kroner.

Samtidig viser forskning at nordmenn kjøper mer og kaster mer. For eksempel kvitter vi oss med 260 kilo mer avfall per person i dag enn vi gjorde på 70-tallet.

– Slik kan det ikke fortsette. Hver og en av oss kastet rundt 439 kilo avfall i fjor. Det er vanvittige mengder! På gjenvinningsstasjonene kaster folk flatskjermer de ikke har bruk for lenger fordi de tydeligvis finner nyere utgaver på Black Friday, sier foredragsholder, høyskolelektor og forfatter Benja Stig Fagerland.

Hun mener trenden vil snu fordi stadig flere forbrukerne etter hvert vil reagere på dette overforbruket.

– Fremtidens forbruker er i større og økende grad bevisst på ulempene med overforbruk, og dette er en voksende gruppe som ønsker shoppe-stopp:

– Det er blitt hipt og trendy å gå i gjenbruksklær, ikke shoppe i et år, for så å blogge om det, sier Fagerland.

Tror på fortsatt vekst

Bransjedirektør Stende i Virke synes imidlertid at kjøpefesten ikke er skadelig for miljøet. Han viser til til at salget begrenses i desember. Effekten går dermed opp i opp mener hovedorganisasjonen.

– Det er opp til hver enkelt om man vil delta eller ikke. Det vil alltid være noen motforestillinger mot slike kampanjer, enten det er halloween eller Valentines day. Men dette er en viktig dag for varehandelen, som gir 370.000 arbeidsplasser i Norge, sier Stende til VG.

– Hvorfor er Black Friday bra for varehandelen da?

– Fordi den får satt i gang julehandelen. For mange er dette den dagen i året de har høyest omsetning. Denne perioden frem mot jul er ekstremt viktig. Samtidig er det en utfordring at det selges så mange varer til rabattert pris. Det er bra for bevisste forbrukere, sier Stende.

Han tror Black Friday vil fortsette å øke i omfang i årene som kommer.

– Det kommer et metningspunkt etter hvert. Men vi tror det vil fortsette å øke. Det var en massiv økning i fjor, og når vi ser på markedsføringen i år, så tror vi dette vil fortsette.