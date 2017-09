Ifølge en ny rapport bestilt av Senterpartiet kan nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen til Evenes føre til en kostnadssprekk på sju milliarder kroner.

Senterpartiet legger i dag frem en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse om nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av Forsvarets maritime overvåkingsfly til Evenes.

Rapporten sier at det er «vanskelig å konkludere med at det ene alternativet har lavere kostnader enn det andre» og varsler en potensiell kostnadssprekk på sju milliarder som følge av «mulige ekstrakostnader» ved flyttingen.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener rapportens konklusjon er så klar at Stortinget må se på vedtaket på nytt.

– Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte. Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering av avgjørelsen, sier Trygve Slagsvold Vedum i en pressmelding.

Tillitsvalgt: – Nok er nok

Diskusjonen om tallene raste lenge før beslutningen om å legge ned Andøya ble tatt. Tilliten til politikerne og demokratiet har stadig blitt mer tynnslitt på øya.

Og denne rapporten har ikke gjort det bedre, ifølge tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund. Han har vært systemoperatør på Orion-flyene på Andøya. Eilertsen mener regjeringen må finne ut hvilket tall som er rett - eller gå.

– Hvis de ikke gjør noe med dette og tar dette seriøst, har jeg null tillit til regjeringen. Hvis de ikke stopper opp og spør hva som er rett, må de ta hatten og gå. Nå er det nok, sier Eilertsen til VG.

– De må kvalitetssikre hvilket tall som er rett, så får de ta sine beslutninger ut i fra det.

Rapporten varsler en sprekk på sju milliarder:

– Det tallet høres mer riktig ut enn det regjeringen har lagt fram. Det de har funnet ut er egentlig det vi har påpekt hele veien, sier Eilertsen.

Sju milliarders sprekk

Å legge ned Andøy flystasjon var den vanskeligste enkeltavgjørelsen da Høyre, Frp og Ap ble enige om langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Om fem år vil det militæret eventyret som startet på Andøya i 1957, være slutt.

Husker du denne? LTP-kameratene straffet i Troms

• Regjeringen konkluderer med at når Norge skal få nye F-35 kampfly, blir investeringskostnadene ved å ha dem på Andøya for store, hovedsakelig på grunn av hus som må støysikres og innløses. Derfor vil de bygge base for kampflyene på Evenes.

• Det blir for dyrt å ha to flystasjoner, mener regjeringen. Så når Norge får nye overvåkningsfly, skal også de til Evenes. De gamle Orion-flyene på Andøy flyttes også dit, og Andøy legges ned.

Bak Samfunnsøkonomisk analyses varslede kostnadssprekk ligger det de kaller «mulige tilleggskostnader». Dette er utgifter knyttet til en oppgradering av ammunisjonsområde og drivstoffanlegg, oppgradering av banesystemet, økte kostnader til opprydning og sanering på Andøya, utvidelse av flyoperative arealer på Evenes og økte offentlige kostnader knyttet til omstillingen.

Regjeringen: Sp skaper usikkerhet

Men regjeringen forsvarer regnestykkene sine. I en uttalelse fra statssekretær Øystein Bø (H) understreker regjeringen at det å legge ned Andøya var en vanskelig, men nødvendig beslutning da Stortinget vedtok Forsvarets langtidsplan (LTP).

– Vi er trygge på tallene som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning. Disse bygger på en rekke innspill fra flere aktører med ulike perspektiver, og har vært gjenstand for grundig, ekstern kvalitetssikring, skriver han.

Isteden retter statssekretæren skytset tilbake mot Sp. Bø mener det er vanskelig å uttale seg troverdigheten i rapporten uten å ha hatt tilgang til den eller å vite hvilke føringer oppdragsgiver Sp kan ha gitt i oppdraget.

Bø frykter Sps utspill skaper ny usikkerhet på Andøya og sier at ingenting tyder på noen kostnadssprekk knyttet til Evenes i regjeringens siste estimater.

– Det er vanskelig å se at en ekstern aktør, uten tilgang til grunnlagsmaterialet og som har et betalt oppdrag for et politisk parti, har gjort bedre eller mer nøyaktige beregninger. Forsvarsdepartementet har ikke fått spørsmål om å verifisere disse beregningene eller å oppklare avvik de mener å ha funnet, skriver han.

Rapportskriver: – Vi er uavhengige

VG har vært i kontakt med Senterpartiet, som viser til Samfunnsøkonomisk Analyse.

Seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk analyse er ansvarlig for rapporten. Han understreker at de er et uavhengig selskap. Senterpartiet har bedt dem å vurdere to av fem alternativ om Andøya som var aktuelle i Forsvarets langtidsplan.

– Vi har oppdragsgivere som stiller et spørsmål, så gjør vi en helt uavhengig vurdering av det spørsmålet. Senterpartiet har ikke lagt noen føringer på hva vi skal konkludere i vår rapport. Det fremgår tydelig i rapporten, sier Gran til VG.