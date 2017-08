Svømmekløe rapportert i 116 norske innsjøer

Kløen kommer av såkalt svømmekløe og er forårsaket av parasittiske flatmark som trenger seg inn i huden og dør.

Folkehelseinstituttet ber folk ta kontakt dersom de har opplevd kløende utslett etter å ha badet i ferskvann.

De ønsker å kartlegge et utbrudd av såkalt svømmekløe, som også kalles cercaridermatitt og som er vanlig i norske ferskvannsinnsjøer.

Parasitten er veldig vanlig i ferskvannsinnsjøer og ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har det blitt rapportert om svømmekløe i 116 norske innsjøer siden 1980.

Seniorforsker ved skadedyrkontrollen, Arnulf Soleng forklarer at svømmekløe skyldes en fugleparasitt som har tatt feil av mennesker og fugler.

PARASITT: Slik ser cercarie eller haleikten ut. Foto: Jana Bulantova , Folkehelseinstituttet

– Svømmekløe kommer av en parasitt som lever i blodårene på fugler, forteller Soleng.

Som en del av livssyklusen infiserer parasittene vannsnegler. Inne i vannsneglene foregår det en ukjønnet formering og etter hvert kommer det ut tusenvis av haleikter, også kalt cerkarier.

– Haleiktene blir værende i vannmassene og leter etter fugler. Når vi bader tror den at vi er fugler, også penetrerer den huden vår. Her dør den og vi kan da få utslett.

Blir rammet hvert år

Det første registrerte utbudet i Norge var i Jonsvatnet i Trondheim en gang på tidlig 80-tallet. Soleng forteller at de får rapporteringen om utbrudd i innsjøen hvert eneste år.

SVØMMEKLØE: Kartet viser utbredelsen av svømmekløe i Norge i perioden 1980 til 2009. Folkehelseinstituttet ønsker tips fra rammede for å kunne oppdatere kartet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Hvor vanlig det er varierer fra hvor man bader. Parasitten er vanlig i mange vann, men det er ofte steder som er utsatt for pålandsvind og der det er mange vannsnegler og fugler at man finner haleiktene, forklarer Soleng.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har det totalt blitt rapportert om svømmekløe fra 116 ulike innsjøer i Norge.

– Det er enkelte innsjøer vi får meldinger om hvert år, Sognsvann er et av de stedene. Andre steder er Bogstadvannet og de store innsjøene i Buskerud, som Tyrifjorden og Eikern.

Parasittene krever varmt vann, så dersom vanntemperaturene passerer 20 grader kan man finne dem.

Selv om svømmekløe ikke er så utbredt lengst i nord har det vært tilfeller av svømmekløe så langt nord som Andøya i Nordland og Finnfjordvatn i Troms.

Ikke farlig

Svømmekløe er ikke farlig for mennesker, men kan være svært ubehagelig. Et symptom er kløende utslett.

– For enkelte kan utslettet se ut som myggstikk, men man får det kun på de delene av kroppen som har vært under vann. Så ofte ser man det på barn som har vært og vasset i vannet, at de får myggstikk-lignende utslett oppover beina.

Soleng forteller også at noen kan oppleve at symptomene blir verre jo flere ganger de blir utsatt for parasitten.

– Ofte kjenner man det begynner å klø rett etter man har badet. Denne kløen kommer når parasittene går inn i huden, forklarer Soleng.