Mann (36) måtte møte i retten for promillekjøring, selv om saken allerede var henlagt

Politiet sier de glemte å si fra om at saken var henlagt. Nå har mannen fått tilbake førerkortet sitt.

17. oktober i år møtte en 36 år gammel yrkessjåfør opp i Follo tingrett. Han var siktet for promillekjøring og politiet hadde midlertidig beslaglagt førerkortet hans.

Retten skulle avgjøre om han kunne få førerkortet tilbake, mens de ventet på at promillesaken skulle komme opp i retten.

Det var bare ett problem: Saken var allerede henlagt.

– Jeg skjønte ingenting. Jeg har fått brev om at saken er henlagt, så er jeg i retten, så får jeg hentet ut førerkortet mitt og så kommer dommen om at jeg ikke kan kjøre, sier 36-åringen til VG.

– Det har vært veldig forvirrende. Hvem som helst hadde jo synes dette hadde vært forvirrende, sier han.

– Kommunikasjonssvikt



Politiet understreker at mannen nå kan kjøre lovlig og sier saken er beklagelig.



– Saken er henlagt og det førerkortbeslaget skulle ikke blitt prøvd for retten. Den skaden som er skjedd, er at retten har gjennomført et rettsmøte på 50 minutter selv om saken var henlagt. Det skulle selvsagt ikke skjedd. Her har det vært en kommunikasjonssvikt fra politiets side, at vi antageligvis har glemt å gi beskjed til retten, sier påtaleansvarlig Torgeir Lutro i Follo politidistrikt til VG.

Før rettsmøtet hadde politiet imidlertid sendt et brev til 36-åringen om at saken var henlagt. 36-åringen trodde dette var en påminnelse om å møte opp i retten, og åpnet ikke brevet. Det gjorde han først da han kom hjem fra Follo tingrett 17. oktober.

– Jeg skjønte ingenting, understreker 36-åringen, og påpeker at han da fikk hentet førerkortet sitt – som lå beslaglagt hos politiet.

Etter at han hadde hentet det, kom avgjørelsen fra retten om at politiet kunne holde førerkortet beslaglagt i seks måneder. Men da hadde han allerede hentet ut førerkortet.

– Advokaten min rådet meg til å ikke kjøre til de hadde funnet ut om henleggelsen var gyldig, sier 36-åringen.



– Kuriøse feil



Det var den. Saken er og blir henlagt.

– Han var siktet for promillekjøring og på det grunnlaget ble førerkortet hans midlertidig beslaglagt. Han samtykket ikke til det, og da måtte vi sende saken over til retten. Det som skjer er at jeg tar en ny titt på saken, etter at førerkortbeslaget er sendt til retten, og vurderer det sånn at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken. Den henlegges etter bevisets stilling, sier påtaleansvarlig Lutro.

36-åringen er nå ute på veiene igjen.

– Jeg setter dette på kontoen for kuriøse feil. Det er tydelig at det har skjedd en glipp et eller annet sted på veien mellom politihuset og retten i Ski. Vi kan smile av dette, men ressursmessig er det svært uheldig når aktørene i en presset strafferettspleie kaster bort tiden sin på denne måten, sier mannens forsvarer Ketil Magnus Berg til VG