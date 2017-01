Høyre åpner for flere kvoteflyktninger, mens Ap er skeptisk

Høyres Øyvind Halleraker vil vurdere å ta imot flere kvoteflyktninger til Norge, når USA og president Donald Trump sier nei. Arbeiderpartiet tror det kan ha motsatt effekt.

Halleraker er nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget og sier Norge nå må se på hva vi kan gjøre for å hjelpe.

– Det kan være mange land som bør ta imot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må se på hvilke muligheter vi har for å ta imot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA, sier Øyvind Halleraker (H) til NRK.

Solberg: – Flyktninger og andre mennesker må behandles likt

Men Aps Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen, vil imidlertid ikke ta initiativ til at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger:

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta imot flyktninger, sier hun.

Bakgrunn: Dette er Trumps nye flyktningordre

Norge tar for tiden mot 3000 kvoteflyktninger årlig gjennom FN-systemet – i tillegg til asylsøkerne.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Han innførte også et generelt innreiseforbud i 90 dager for personer fra sju muslimske land. Samtidig slo Trump fast at 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000 årlig.

Malala om Trumps flyktningordre: – Mitt hjerte er knust