Flytter sauer i frykt for ulveangrep

Opptil 4000 sauer kan bli flyttet fra Hadeland til beite i Valdres i frykt for drapsulven som herjer i området.

– Hvor mange som faktisk blir flyttet, kommer an på hvor velvillige saueeierne i området er, og hvor mye plass de har til overs, forteller Kjetil Ulset i Gran Sauebeitelag til Nationen.

Løsningen kommer fra saueeierne selv, som beskriver det som en fortvilet situasjon etter de mange ulveangrepene som har rystet lokalbefolkningen.

Totalt er det registrert 14 ulveangrep i området de siste ukene. Oppdaterte tapstall er 169 sauer og lam.

Sauebeitelaget: – Brutalt og bestialsk

Så langt har ikke jegerne kommet på skuddhold, men nylig ble den antatte drapsulven fanget på et viltkamera i Gran:

FANGET PÅ FOTO: Forrige helg ble det tatt bilde av denne ulven på Øståsen i Gran, like i nærheten av områder hvor det har vært flere angrep på sau. Foto: , VILTKAMERA

Fylkesmannen i Oppland har godkjent flytteprosjektet og vil ta regningen av saueflyttingen, skriver avisen.

Ulset mener det er dumt at skattebetalernes penger brukes til dette. Han ønsker en fellingstillatelse på ulver som trekker ut mot beiteområder, men understreker at han ikke ønsker at ulven skal utryddes.

Fellingstillatelsen på ulven er allerede forlenget til mandag 10. juli, og gjelder Gran, Hurdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik og Søndre Land.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte at hun er villig til å bruke alle midler for å gjøre slutt på ulvens herjinger da hun besøkte sauebøndene på Hadeland tidligere i juni.