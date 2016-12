Siem Pilot og Peter Henry von Koss er Årets navn i VG

Mannskapet på Siem Pilot og Peter Henry von Koss har reddet tusenvis av flyktninger fra drukningsdøden i Middelhavet. I dag hedres de med prisen «Årets navn» i VG.

35.023 mennesker. Så mange barn, kvinner og menn har de norske skipene brakt til trygge havner i Hellas eller Italia i løpet av halvannet år med Frontex-operasjon i Middelhavet.

Da skipene begynte tjenesten sommeren 2015 skulle det være for et halvt år. Men strømmen av mennesker på flukt har ikke avtatt, og oppdraget er forlenget inn i 2017.

Da VGs lesere igjen ble invitert til å kåre Årets Navn, var det ingen tvil: Mannskapet fortjener den prestisjetunge prisen.

|| Den dødeligste uken

– Dette er en kjempehyggelig anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i Middelhavet, og en fantastisk gave til de teamene som er på skipene gjennom julen, sier Torgeir Brenden som var styrkesjef på Siem Pilot sommeren og høsten 2016.

– Dette viser at folk her hjemme ikke har glemt den krisen vi står i på grensen til Europa. Oppdragene i Middelhavet er resultat av et tett og godt samarbeid mellom politiet, Forsvaret, rederiet og Redningsselskapet, fortsetter han.

Prisen er en sjekk på 50.000 kroner. Mannskapet ønsker å gi pengene videre til Røde Kors’ arbeid for flyktningene i og rundt Aleppo.

Prestisjetung pris

Årets navn i VG er folkets pris.

VG har plukket ut ni kandidater, og ytterligere tre er plukket ut etter nominasjon fra leserne.

Den endelige listen ble sendt til TNS Gallup, som foretok en landsomfattende meningsmåling for å kåre vinneren.

Da ansvarlig redaktør Torry Pedersen overleverte prisen under en seremoni der de fleste ansatte i VG var til stede i dag, minnet han om at krigen i Syria har medført den største flyktningkrisen Europa har opplevd siden 2. verdenskrig.

Redningsskipene i Middelhavet * Kripos har det operative ansvaret for begge. SIEM PILOT: * Supplyskip innleid fra rederiet O. H. Meling & co. Driver grensekontroll mellom Italia og Libya. Hjemmehavn under operasjonen er Catania på Sicilia. * Har reddet 28 827 mennesker siden juni 2015. * Mannskap: Hvert team består av 15 fra rederiet, 11 politifolk og 10 fra Forsvaret. I tillegg er det en koordinator fra Kripos i koordineringssenteret utenfor Roma. PETER HENRY VON KOSS: * Redningsselskapet har stilt redningsskøyten "Peter Henry von Koss" med mannskap til rådighet for oppdraget i Hellas. * Patruljerer mellom Lesvos og Tyrkia. Hjemmehavn under operasjonen er Mytilini på Lesvos. * Siden sommeren 2015 har skipet reddet 4272 personer ved å ta dem om bord. 1924 personer er reddet ved at båtene deres har blitt tauet til land. * Mannskap: Hvert team består av tre fra Redningsselskapet, tre fra politiet og en koordinator fra Kripos som jobber fra koordineringssenteret i Pireus.

264 norske redningskvinner og -menn



– De mest kyniske blant mennesker gjør hva de kan for å utnytte andres desperasjon. De sender tusen på tusen av fortvilte flyktninger ut på en livsfarlig seilas over havet, i overlastede farkoster som knapt holder seg flytende – med motorkraft som i beste fall tar dem midtveis, og uten beskyttelse mot kulde, vind og bølger.

I dette dramaet på liv og død ute på havet, er noen på jobb for å redde så mange liv opp av sjøen som mulig, sa Torry Pedersen da han overrakte prisen til tidligere styrkesjef Torgeir Brenden.

Han, og åtte andre fra mannskapene, mottok den på vegne av de 264 nordmennene som har tjenestegjort på skipene siden de ble satt inn i redningsarbeidet for halvannet år siden.

– I et kaos av lidelse og nød, midt en kamp om liv og død, har mannskapene på de norske båtene gjort en formidabel innsats, sa Pedersen.

Etterretning



Men han trakk også frem det at den norske operasjonen i Middelhavet ikke bare handler om å redde liv.

– Mannskapet på Siem Pilot har også gitt informasjon til italiensk politi om flere enn 120 såkalte «persons of interest». Italiensk politi har foretatt flere arrestasjoner på bakgrunn av informasjon fra norsk politi om bord, sa Pedersen.

– Denne prisen er en anerkjennelse til mannskapet på RS Peter Henry von Koss og til hele Redningsselskapet som organisasjon. Vi tok en modig beslutning ved å sende en redningsskøyte til Middelhavet. Det at VGs lesere kårer den til årets navn viser at det også var en klok beslutning som folket støtter, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind.

Selebert selskap

VG har kårets Årets navn siden 1974. Blant de tidligere vinnerne er det kvinner og menn som har gjort en ekstraordinær humanitær innsats, eller som har utmerket seg innenfor sport eller kultur.

Kong Olav, politimannen Robin Schaefer, legen Mads Gilbert, advokat Geir Lippestad, sjakkmester Magnus Karlsen og båtfolket på Utøya er blant dem som har mottatt utmerkelsen tidligere.

OM BORD AKKURAT NÅ: Siem Pilot, styrkesjef Geir Hilmarsen med teamet sitt fra politiet, Forsvaret og rederiet O.H. Meling &co. Foto: Kripos

OM BORD AKKURAT NÅ: Peter Henry von Koss: f.v: Ove Høyem, Hans Christian Bach, Torjus Sundsdal, Ronny Samuelsen, Ketil Enger, Hugo Farnes. Foto: Kripos

Flere priser

Innsatsen til mannskapet på de norske redningsskipene i Middelhavet har blitt satt pris på av flere enn VG-leserne i år.

I november ble de hedret med Human-Etisk forbunds Humanistpris 2016 for innsatsen.

Få dager senere fikk alle som har hatt tjeneste om bord også Politiets medalje for internasjonal tjeneste.