Listhaug vil bruke 100 mill. ekstra på asyl-retur

NEW YORK (VG) Regjeringen vil tvangsreturnere 9000 utlendinger i 2017, likt målet for i år.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) avslører nå overfor VG at regjeringen vil bruke store penger i 2017-budsjettet for å nå dette målet.

– Retur er en høyt prioritert oppgave. I statsbudsjettet for 2017 vil vi derfor foreslå å bruke 105 millioner kroner ekstra på uttransport i 2017. Vi opprettholder et høyt antall, selv om antallet asylsøkere har gått ned, sier Listhaug til VG.

Regjeringen har fått mye kritikk for forholdene, spesielt for barn, på Trandum lukkede asylmottak. Men Listhaug vil ikke bremse tvangsutsendelsen av dem som får avslag, selv om det vil være færre når asylsøkningen til Norge har gått så kraftig ned:

– Vi ønsker jo at de fleste returnerer frivillig om de ikke har rett til lovlig opphold i Norge. Men det er behov for å holde trykket oppe, spesielt for å sende et sterkt signal om at Norge ikke er noe land å søke seg til med mindre man har et reelt asylgrunnlag. Retur handler også om å opprettholde legitimiteten til asylordningen, sier innvandringsministeren.

Målet for 2015 var 7800 returer. Det klarte politiet med et nødskrik, tallet endte til slutt på 7825 som ble transportert ut av Norge.

I år er målet at 9 000 skal uttransporteres, og nå sier altså Listhaug at dette målet vil bli opprettholdt i 2017:

– Det handler om å returnere de som får avslag, men også om å finne kriminelle som skal utvises fra Norge, sier hun.

– Blir det nødvendig med flere lukkede mottak og mer frihetsberøvelse for å nå målet?

– Det avgjør politiet. Vi er opptatt av å få returnert flest mulig for å opprettholde et rettferdig system.

– Og da blir det vel enda flere som må låses inne på Trandum?

– Vi vil vurdere å øke kapasiteten om det blir nødvendig. Men nå har vi nylig åpnet 90 nye plasser på Trandum og noen flere plasser også med høyere sikkerhet. Jeg har inntrykk av at Politiets utlendingsenhet mener kapasiteten på Trandum nå er god nok, sier Listhaug.

