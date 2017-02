Listhaug: Trodde Russland ville ta tilbake Storskog-flyktninger

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) opplyste til Stortinget at Norge og Russland var enige om retur av flere Storskog-flyktninger. Men nå sier hun at det var en norsk forståelse etter et møte i Moskva.

I løpet av få uker kom det 5400 asylsøkere over grensen fra Russland og til grenseovergangen på Storskog i Finnmark.

Norge har hele tiden ment at Russland skulle ta tilbake et stort antall av flyktningene, fordi de hadde ulike former for oppholdstillatelse i Russland.

Nå, halvannet år senere, er bare 330 personer returnert til Russland.

Informasjonsplikt



Spørsmålet om hvorvidt Listhaug ga Stortinget feil eller misvisende informasjon om Storskog-sakene i fjor høst, ble diskutert bak lukkede dører torsdag ettermiddag.

Etter møtet fastholdt Listhaug at Stortinget hele tiden hadde fått korrekt informasjon om kontakten mellom norske og russiske myndigheter om Storskog-sakene fra høsten 2005.

– Vi har besvart alle spørsmål som Stortinget har hatt. Vi sender den informasjonen til Stortinget som vi mener er korrekt, sa Listhaug.

I fjor høst måtte regjeringen innse at de heller ikke fikk returnert personer med multivisum til Russland, og bestemte seg for å starte normal asylbehandling av flyktningene.

Tidligere på høsten var mange i Stortinget bekymret over at svært mange Storskog-flyktningene hadde sittet i mottak med uavklart status i ett år.

Da opplyste Listhaug til Stortinget at det «har i møter vært enighet om at tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse eller multivisum til Russland, kan returnere».

Russland avviste enighet



Men da TV2 i desember spurte Russlands ambassade i Oslo om denne avtalen, avviste russerne at det fantes noen slik avtale.

Nå sier både Listhaug og utenriksminister Børge Brende at det hele tiden har vært den norske forståelsen av et møte mellom Norge og Russland i Moskva 3.februar i fjor:

– Det vi fra norsk side oppfattet som en enighet på møtet, at personer med multivisum kunne returneres, har i praksis vist seg vanskelig, sa Listhaug til VG ettet møtet.

Står ved forståelsen



– Vi fikk til en felles forståelse. Så har Norge sin forståelse av denne tilbaketakingsavtalen. Det står vi ved. De første månedene fikk vi også returnert folk til Russland, sier Børge Brende.

– Men det er forskjell på en norsk forståelse og en enighet, slik regjeringen har opplyst til Stortinget?

– Vår forståelse er det ikke noe tvil om. Så den holder vi fortsatt fast ved. Så ser vi at det etter en tid ikke har vært mulig å returnere i tråd med vår forståelse, legger Brende til.

Møtet i Moskva for ett år siden var på embetsnivå, ledet av ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Justisdepartementet. Norge og Russland er åpenbart uenige om hva som skjedde på dette møtet.

Lukket høring



Opposisjonen i Stortinget har boret i Listhaugs svar, og kommunalkomiteen ønsket å holde en åpen høring med Sylvi Listhaug for å avklare om hun hadde gitt Stortinget korrekt informasjon.

Regjeringen ønsket heller å orientere Stortinget bak lukkede dører, og torsdag ettermiddag kom Listhaug til møtet sammen med Brende og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Vi har behov for å gå grundig gjennom svarene før vi sier noe mer, sier Helga Pedersen (Ap), som er nestleder i kommunalkomiteen.

– Det var i og for seg gode og grundige svar, men jeg vil ikke utelukke at vi har nye spørsmål, sier Venstre-leder Trine Skei Grande på vei ut av møtet.

– Vi har fått svar på de spørsmålene vi stilte og det er spørsmål vi må gå litt grundigere inn i hver for oss, sier Marit Arnstad (Sp).

– Nå skal vi gå gjennom de opplysningene vi har fått og vurdere hva vi tenker er den riktige oppfølginga, sier SV-leder Audun Lysbakken.