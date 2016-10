Flygelederstreik i Hellas rammer flere hundre nordmenn

Nordmenn blir sittende fast i Hellas som følge av den greske flygelederstreiken. Norwegians passasjerer er utsatt.

– Vi skulle egentlig hjem søndag formiddag fra Korfu, men nå vet vi ikke hvordan vi kommer oss hjem, forteller Monica Stølen til VG.

Hun har sammen med svigerinnen Anita Klette, sønnen Eivind Stølen og niesen Lotte Svendsrud vært på sykkeltur i Kroatia og Albania den siste halvannen uken. Planen var å ta ferge over til Korfu for så å fly hjem derfra søndag formiddag. Nå har de fått beskjed om at flyet er innstilt, og har blitt bedt om å ta kontakt med Norwegian mandag.

Håper å få dekket utgiftene



– Men vi har jo med oss to elever på videregående skole. Vi er avhengige av å komme oss hjem i morgen og dra tilbake på skole, sier Stølen.

Når VG ringer har de akkurat fått tak i en taxi som skal ta de til byen Vlore i Albania. Håpet er å komme seg til Italia eller Tirana, og fly hjem derfra. Stølen håper også at de vil få dekket de økende utgiftene i etterkant av turen.

– Men det kan bli vanskelig, ettersom vi bestilte gjennom gotogate. Norwegian sier at de ikke kan ta ansvar for den typen bestillinger, forteller hun.

– Vi ser på hva vi kan gjøre



Pressekontakt i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson, sier til VG at hun forstår de reisendes frustrasjon, men at det ikke er stort å gjøre med problemet ennå.

– Vi gjør det vi kan for å få hjem passasjerene våre, og forstår godt at det er en frustrerende situasjon. Nå må vi jo se hvor lenge streiken pågår. I første omgang har vi kansellert flyene i morgen. Vi ser på alle muligheter for hvordan vi kan hjelpe, men vi blir nødt til å ta en dag om gangen, og komme tilbake til de som skal reise de neste dagene, sier hun.

Nordberg sier at det nå er snakk om noen hundre passasjerer som skal enten til eller fra Hellas. Hun kan ikke garantere for at Norwegian vil betale for alternativ transport tilbake til Norge, men ber de som opplever problemer om å ta kontakt i etterkant, og ta vare på kvittering.

– Vi tar hver henvendelse i tur og orden, men er det slik at man er der nede og ikke kommer seg hjem, kan man jo bo igjen på hotellet og sende oss krav i etterkant, sier hun.