Norwegian leier fly fra utenlandske selskaper. Pilotforbundet er bekymret: – De skal skvise billettprisene

Skal du fly med Norwegian eller SAS, kan det hende du må fly med et helt annet selskap.

Når de mangler kapasitet, leier de inn både fly og mannskap fra utenlandske selskaper.

– Man antar at det er like bra og trygt. Vi vet ikke nok om disse selskapene. Når du selger et produkt, har konsumentene krav på å vite hva de faktisk kjøper, sier Petter Førde som er leder i Norsk Pilotforbund (NPF) til VG.

Han mener folk forventer norsk mannskap hvis de booker reiser med et norsk selskap.

– Hvis ikke ville jeg som forbruker følt meg lurt, sier han.

Fakta om innleide flyselskaper * «Wet lease»: Innleide flyselskaper stiller med fly, teknisk og operativt ansvar og kabinbesetning. Avtalene må godkjennes av Luftfartstilsynet * Hittil i 2017 har luftfartstilsynet godkjent 15 nye wet lease-avtaler av fly. Alle var med Norwegian. * I 2016 godkjente luftfartstilsynet 45 nye wet lease-avtaler av fly. Avtalene var med Norwegian (41), Airlift (1), Norlandsfly (2) og Bristow Norway (1). Kilde: Luftfartstilsynet

Førde hevder at Norwegian bruker innleide selskaper i større omfang enn andre, for å gjennomføre et ambisiøst sommerprogram.

– Flyselskapene vil ikke være overdimensjonerte om vinteren, men heller ikke underbemannet om sommeren, da mye av overskuddet gjerne sikres i de tre sommermånedene. Det virker som om Norwegian generelt har lavere bemanning enn andre flyselskaper, sier han.

Førde mener Norwegian leier inn selskaper for å oppnå økonomisk gevinst.

– Dette er ene og alene for at de skal skvise billettprisene enda lavere. Det er åpenbart at hvis du slipper å bemanne opp for sommersesongen, men bruker fly og mannskap fra tredjeland med lavere lønninger, blir det billigere.

Vil unngå kanselleringer

Den siste uka har bydd på en rekke problemer for Norwegian, etter at flere titalls avganger ble innstilt som følge av mangel på piloter.

For å forhindre pilotkrisen, som også oppstod av akkurat samme årsak i fjor, har Kjos og Norwegian hentet inn ni mindre flyselskaper.

– Det viktigste for oss er at passasjerene kommer seg dit de skal, og derfor setter vi inn ekstra kapasitet, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian, til VG.

BEKYMRET: Petter Førde i Norsk Flygerforbund mener vi ikke vet nok om de innleide selskapene som brukes mye om sommeren Foto: Frode Hansen , VG

Selskapene kommer fra Latvia, Litauen, Storbritannia, Hellas, Spania, Italia og Portugal, og flyr både innenriks og i Europa frem til slutten av august.

Norwegian oppgir ikke hvor stor prosentandel av deres rutenett som dekkes av slike leieavtaler.

– Det er en liten del av de over 600 flyturene vi har hver dag. Vi leier kun inn ekstra kapasitet ved behov, og selvfølgelig i så begrenset grad som mulig, understreker Jacobsson.

Vil ha gransking



Førde i Norsk pilotforbund mener det er synd at Norwegian leier inn så mange selskaper fra Øst-Europa, Hellas, Spania og Italia til å fly innenriksruter i Norge.

– Dette er selskaper som ligger under tilsyn fra egne myndigheter, og hvor norske luftfartsmyndigheter ikke har noe de skulle ha sagt, sier han.

Han peker på hendelsen forrige sommer der piloter stoppet et Norwegian-fly under avgang og ved en feiltakelse skrudde av begge motorene slik at all elektrisitet forsvant. I dette tilfellet gjennomførte Go2Sky, med base i Bratislava, flyvningen på vegne av Norwegian. Hendelsen ble ikke gransket av norske myndigheter.

– Utfordringer med hensyn til eierstruktur, innleie, tilsyn, rapportering, språkproblemer, utdanning, sosiale vilkår og ansettelsesforhold burde etter NPFs syn vært underlagt en utvidet gransking.

Norwegian avviser kritikken



– Alle flyselskaper vi inngår avtaler med er godkjente av europeiske og norske luftfartsmyndigheter, og følger samme strenge kvalitetskrav og regelverk som Norwegian. Vi stiller samme krav til alle europeiske flyselskaper vi samarbeider med, uansett hvor de befinner seg. Sikkerheten hos Norwegian har alltid absolutt høyeste prioritet, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Juridisk direktør Nina Vindvik i Luftfartstilsynet skriver i en epost til VG at det skal være mulig å jobbe på tvers av landegrensene, og det skal være like sikkert å fly med innleid fly og besetning som med selskapets egne fly og besetning.

«De samme strenge felleseuropeiske regler for sikker flyging gjelder for norske og utenlandske selskaper. Fly og besetning som oppfyller de felleseuropeiske reglene får på den bakgrunn tillatelse til å operere i Norge», skriver hun.

Får beskjed



– I løpet av sommeren har vi ekstra mange avganger, og det er fullt mulig at man må fly med et erstatningsfly, men alle som må gjøre det får direkte beskjed på sms, og kan da selv velge om de vil avbooke turen, helt kostnadsfritt, sier Jacobsson.

Hovedkonkurrenten SAS har hatt leieavtaler med til sammen syv selskaper i fjor og i år, men i motsetning til Norwegian varer deres avtaler mellom tre og seks år, og ikke kun i sommermånedene. Åtte prosent av SAS' totale antall seter dekkes av leiepartnere

– SAS stiller de samme sikkerhetskravene til innleide fly og mannskap som de gjør til sine egne fly, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen og legger til at de reisende får samme kvalitet uansett om flyet er innleid eller ei.

Selskapene kommer fra Irland, England, Spania, Danmark og Sveits og de fire regionale partnerne leier alle ut fly malt i SAS sine egne farger. Ifølge Johansen står det også oppført hvilket selskap som flyr i hver enkelt bestilling.