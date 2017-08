Bagasjeprissjokk: Over 16.000 kroner for å ta med ekstra koffert til Sydney

Da australske Tobias Sealey kom til innsjekkingsskranken på Værnes og ville ta med en ekstra koffert til Sydney, fikk han bakoversveis: Prisen var over 16.000 kroner.

Billige flybilletter er ofte ikke så billige lenger hvis du skal ha med bagasje. Kommer du i tillegg til flyplassen med noen kilo, eller en koffert, mer enn det som er inkludert i billetten, kan prisen bli formidabel.

Se flyselskapenes bagasjeregler nederst på siden.

Det fikk Tobias Sealey erfare da han nylig skulle reise til Sydney etter å ha besøkt kjæresten i Trondheim.

DYR BAGASJE: Tobias Sealey måtte betalt 2040 USD, for å få med en ekstra koffert til Sydney. Foto: Privat

Han hadde bestilt en økonomibillett inkludert ett kolli innsjekket bagasje gjennom nettsiden til Singapore Airlines.

Reisen gikk med Widerøe til København, og derfra med Singapore Airlines til Sydney, med flybytte i Singapore.

Siden Singapore Arlines er medlem av Star Alliance, var det innsjekking i SAS-skranken på Værnes.

Thomas Sealey forteller på telefon fra Australia at han måtte ha med seg to kofferter hjem, derfor prøvde han på forhånd å finne ut hva det ville koste å sjekke inn en ekstra.

– Siden det var flere flyselskap involvert, kunne jeg ikke forhåndsbestille ekstra bagasje. Men Singapore Airlines bekreftet på telefon at jeg kunne betale for den ekstra kofferten på flyplassen. Både gjennom SAS' og Singapore Airlines' nettsider forsto jeg det som om det skulle koste 120 amerikanske dollar. Men da vi kom til SAS-skranken sa de at det kostet 85 dollar per kilo, altså 2040 dollar, sier han.

2040 dollar tilsvarer over 16.000 kroner.

Det kunne ikke australieren betale, så kjæresten og svigerfaren som var med til flyplassen måtte ta med den ene kofferten hans hjem igjen.

– Det ville jo kostet mer for gutten å ta med seg den ekstra kofferten enn å kjøpe en ny business-billett til Australia, sier svigerfar Freddy Aursø.

Det er så dyrt



Singapore Airlines' salgssjef i Norge, Henrik Hanevold, bekrefter at prisen for en ekstra koffert fra Norge til Australia kan komme på over 16.000 kroner.

– Singapore Airlines har i utgangspunktet en av bransjens mest generøse bagasjeregler. Hos oss kan passasjer med økonomibillett ta med inntil 30 kilo fordelt på et ubegrenset antall kolli. For bagasje ut over det som er inkludert i billetten, har noen selskaper stykkpris, og noen vektpris. Singapore Airlines har vektpris for ekstra bagasje på alle flyvninger utenom de som går til og fra USA, forklarer han.

Hanevold medgir at det kan bli dyrt å ta med seg ekstra bagasje på lange strekninger.

– Fra Trondheim via København og Singapore til Sydney er det en total reisetid på ca 29 timer og en distanse på over 17.000 kilometer. Hver ekstra kilo bagasje som lastes på et fly medfører økte kostander for blant annet drivstoff. Samtidig kan flyselskapet miste inntekter fra frakt, siden bagasje prioriteres høyre enn frakt, forklarer han.

Flere flyselskap – disse reglene gjelder:



Tobias sjekket inn hos SAS, fløy første strekning med Widerøe, men mesteparten av turen gikk med Singapore Airlines.

Da er det Singapore Airlines regler som gjelder, i henhold til til IATA-regelen «Most Significant Carrier»:

Den sier at når èn reise kombinerer to eller flere flyselskap, følges bagasjereglene til det selskapet som flyr den lengste strekningen.

Det overstyrer både bestillingssted og flightnummer, men kommer ikke alltid godt frem på flyselskapenes nettsider.

Går du for eksempel til Sas.no og bestiller en gjennomgående billett fra Norge til Sydney, vil reisen i hovedsak opereres av samarbeidende selskap, siden SAS ikke selv har flyvninger til Sydney.

Selv om du får et SAS-flightnummer, og du blir presentert for SAS-bagasjeregler ved bestilling, er det reglene til selskapet som flyr den lengste strekningen som gjelder.

Når VG spør pressekontakt Tonje Sund i SAS om hvordan kunden skal kunne vite det, viser hun til SAS' bagasjeregler på nett.

– På våre egne nettsider presiserer vi at dersom man fortsetter reisen med et annet flyselskap, kan andre regler enn SAS sine gjelde. Riktig antall kolli og kilo som er inkludert i billetten vil også stå på billettkvitteringen, presiserer hun.

Likevel medgir Sund at SAS kan bli bedre til å orientere kundene.

– Det er viktig for oss at dette er enkelt og transparent for kunden, og vi jobber med en ytterligere tydeliggjøring på våre nettsider av hvilke bagasjeregler som gjelder ved flyreiser med mer enn ett selskap, skriver hun i en epost.

Bagasjerabatt

Hos så godt som alle flyselskap er det billigere å betale for ekstra bagasje på forhånd, enn når du står på flyplassen.

Men når flere selskap er involvert er det ikke alltid mulig å forhåndsbestille mer enn det som er inkludert i billetten.

Da må du betale ved innsjekk, og forholde deg til de forhøyede prisene som gjelder der.

Det er også tilfelle med Singapore Airlines, som Tobias Sealey reiste med.

Kunden får 20 prosent rabatt ved å forhåndsbestille ekstra bagasje via nettsiden. Men ifølge salgssjef Henrik Hanevold gjelder dette av tekniske årsaker kun for reiser med Singapore Airlines og datterselskapet Silk Air. Derfor fikk ikke australieren betalt for sin ekstra koffert før han kom til Værnes.