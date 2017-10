Flommen på Sørlandet: Skader for over 250 millioner

Uværet som har herjet med Sørlandet de siste dagene, har ført til flomskader for over 250 millioner kroner – og erstatningssummen stiger.

Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner. I tillegg kommer skader på biler og båter, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Tallene viser også at mange av flomskadene er vært omfattende, så dette tallet kommer til å stige.

– Det endelige skadeomfanget er ikke klart ennå, for vi er fortsatt i en svært tidlig fase, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, som administrerer Norsk Naturskadepool.

15 hus ubeboelige: – Håp om å komme hjem til jul

– Mange kjellere og hele hus er oversvømt av vann og flere store industribygg er også skadd av vannmassene, legger hun til.

Heldigvis ser det på kort sikt ut til at det verste har passert for Sørlandet. De neste dagene kan meteorologene melde om gradvis mindre nedbør, og NVE har nedjustert flomfaren fra rødt nivå til gult.

Stengte veier

Veitrafikksentralen meldte mandag at de hadde mistet tellingen over stengte veier i Agder-fylkene. Nedbøren roet seg tirsdag, og vannet begynte så vidt å trekke seg tilbake. Likevel slet Vegvesenet med å få fullstendig oversikt.

– Vi har oversikt så langt seg gjøre, men får stadig meldinger om veier som kan åpnes igjen eller om nye veier som må stenges, sier trafikkoperatør Leif Christensen til NTB.

Ifølge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen var det tirsdag kveld 11 stengte veier i Aust-Agder på grunn av oversvømmelser. Tallet var 16 for Vest-Agder, der man også kan legge til tre stengte veier på grunn av jordras.

Når det blir mulig å ferdes som normalt igjen i Agder-fylkene, tør ikke Vegvesenet å spå.

– Vi får stadig vekk henvendelser om dette, men vi har ingen gode svar, sier trafikkoperatøren.

Flomrekorder

I løpet av helgen og mandag falt det dobbelt så mye nedbør over Aust- og Vest-Agder som det vanligvis gjør i løpet av hele september eller oktober.

Det har ført til ekstremt høy vannføring og omfattende skader i de to fylkene. Kjellere er fullstendig oversvømmet av vann og flere store industribygg er også skadd av vannmassene. Fædrelandsvennen skriver tirsdag at folk fortsatt er helt isolert ved Drangsholt utenfor Kristiansand, som følge av at Tovdalselva renner over sine bredder.

Elva er en del av Tovdalsvassdraget, som i likhet med Mandalsvassdraget har hatt flomnivåer man ikke har sett siden slutten av 1800-tallet.

– Ved Tovdalsvassdraget har vi registrert det høyeste vannføringsnivået siden målestart i 1896. Den andre rekorden er satt i Mandalsvassdraget, men der vet vi at det var en større flom i 1892, sier Anne Fleig, vakthavende meteorolog i flomvarslingen, til NTB.

Blir mer framover

Ved begge vassdragene var vannføringen tirsdag fortsatt på rødt nivå. Hvor mange vassdrag som er på oransje nivå, er vanskelig å tallfeste.

–Oi, det er en del! Det gjelder vel egentlig i nedre deler av alle de fleste store vassdragene i Agder-fylkene, sier Fleig.

Historisk sett er det uvanlig at regnvær fører til omfattende flom. I årene som kommer må imidlertid nordmenn belage seg på at store regnflommer blir vanligere, ifølge Fleig.

Hun får støtte fra Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

– I framtiden venter vi villere og våtere vær som følge av klimaendringene, og denne typen vær vil bli en del av det. I dette tilfellet var det imidlertid spesielt at to forholdsvis kraftige nedbørsepisoder inntraff kort tid etter hverandre. De var ikke ekstreme i seg selv, men når du fikk de sammen så tett på hverandre, ble totalen ekstrem, sier hun til NTB.