Flere tusen går i fakkeltog for drepte Emilie Meng (17)

Familien til Emilie Meng (17), som ble funnet drept på julaften, går foran i fakkeltoget til minne om henne.

Fakkeltoget skulle etter planen gå fra Korsør stasjon, som er det siste stedet Emilie ble sett i live, klokken 18.30. Men allerede 15 minutter før tiden var stasjonen så overfylt med mennesker, at toget måtte bevege seg. Det skriver danske BT.

Politiet skriver på Twitter at rundt 2500 mennesker har møtt opp for å vise sin støtte. Fakkeltoget skal gå fra Korsør stasjon til Skt. Povls kirke, hvor Emilie var med i kirkekoret.

Dette er den samme ruten som Emilie ville ha gått om hun kom hjem fra byen den natten hun forsvant.

FORSVANT: 17 år gamle Emilie Meng forsvant 10. juli i år, og ble funnet drept på julaften. Foto: Privat

Familien går fremst i toget



I kirken, som rommer rundt 400 mennesker, vil det bli holdt en minneandakt. Prest Anne Helleberg Kluge, som kjente Emilie, vil holde en tale. Det er satt opp høyttalere utenfor kirken, slik at de som ikke kommer inn kan høre.

Stemningen i toget er stille og rolig, skriver danske Ekstra Bladet, som er på stedet.

– Folk står og snakker sammen i små grupper. Det er spesielt mange unge jenter, men også familier med barn, sier Ekstra Bladet sin journalist.

Representanter fra Emilies familie går helt fremst i toget, melder avisen.

Venninnene møtt opp for å vise støtte



Ifølge nestformann Benjamin Erichsen i Natteravnene, som organiserer arrangementet, er det delt ut 1700 fakler.

16 år gamle Yalda Ghourkhani kjente Emilie og har møtt opp for å gå i toget sammen med noen venninner.

– Før toget møttes vi hjemme for å holde et minutts stillhet for Emilie. Det foregikk i tårer. I dag er vi sammen for å ære henne, sier hun til Ekstra Bladet.

FUNNET I INNSJØ: Dykkere søker med metalldetektor i et vann nær funnstedet. Julaften ble Emilie Meng (17) funnet død nær et vann nær Borup i Danmark. Foto: Kyrre Lien , VG

Forsvant etter en fest



Over fem måneder er gått siden Emilie vinket farvel til sine to venninner utenfor Korsør stasjon en grytidlig sommermorgen 10. juli i år. De tre hadde vært på fest i byen Slagelse.

Mens venninnen hoppet i en taxi, valgte Emilie å gå de fire kilometerne hjem til foreldrene med musikk på ørene. Siden har ingen sett henne.

Politiet har søkt etter jenta med dykkere, droner, politihunder, politihelikopter og hundrevis av frivillige.

Områder har blitt saumfart gjentatte ganger, familien har utlovet dusør til de som kan komme med opplysninger, og den forsvunne jenta har blitt etterlyst internasjonalt.

